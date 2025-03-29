2025-03-28

最近女王來沙鹿遊玩，我這個當地美食探路人，怎麼可以錯過推薦一波沙鹿火鍋界的神級存在 覓鍋物！本來以為只是間普通火鍋店，結果不但拿下台中火鍋十大名店的金響獎殊榮，還直接刷新我對吃到飽的認知，根本就是「火鍋界的尊榮饗宴」。這家台中沙鹿吃到飽推薦的火鍋店，不只自助吧超猛、菜單超彈性，還有超奢一鴨四吃的「櫻桃鴨桌邊秀」，搭配299起就能肉盤海鮮吃到飽的超值活動，完全就是為了吃貨打造的天堂！現在就跟我一起看看這家沙鹿美食界的頂尖選手，到底有多值得你專程衝一波！

⏏文章摘要

覓鍋物在哪裡？

覓鍋物 沙鹿店位在台中市沙鹿區東安街7號，不只交通方便，店門旁竟然還附設超大免費停車場，開車族直接大加分，不用為了找車位繞半天，吃飯就是要這麼愜意！如果你是搭大眾交通工具來，也不用擔心，從沙鹿火車站或是靜宜大學搭計程車過來也不遠，地理位置相當友善。沙鹿火鍋推薦名單中，有這種停車空間的真的少之又少，覓鍋物直接讓人心情好起來！

地址：台中市沙鹿區東安街7號

電話：04-2632-3698

營業時間：

平日：11:30–14:30、17:30–23:30（最後點餐20:30）

假日：11:30–22:00



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覓鍋物環境介紹

一走進店裡，第一眼就被超寬敞的空間與乾淨明亮的裝潢吸引。整間店座位舒適、桌距寬敞，適合聚餐、約會、家庭聚會，不管是幾人同行都能輕鬆安排座位。更扯的是他們家的自助吧區塊超大、菜色超多，目測超過50種品項，根本媲美飯店等級自助餐。

還有新鮮蔬菜、火鍋料、麵食、醬料、甜點通通有，還有超多種冰淇淋口味、各式冷熱飲品任你挑，而且這不是隨便擺一擺應付你，新鮮補貨的食材、整理得乾乾淨淨，用餐體驗大大加分。沙鹿吃到飽火鍋我吃過不少，但這家真的會讓你不小心失控，狂拿一輪又一輪！



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覓鍋物菜單價格

覓鍋物的消費方式非常彈性，採單點個人鍋底制，每人低消為一鍋，完全不收10%服務費（這點真的佛！），而且如果同行有人共鍋，只要單點滿 $200 就可以折抵共鍋費，對於小食量朋友也很貼心。此外，覓鍋物不只有基本火鍋選擇，還推出多種雙人、三人、豪華海陸套餐，重點是你想吃得更浮誇？還能加購烤鴨、一鴨四吃、肉盤海鮮吃到飽方案，整個菜單自由度超高，不論你是哪種類型的火鍋控，都能找到命定的美食！

一鴨四吃-櫻桃片皮鴨

雖然說覓鍋物是火鍋專門店，但我私心覺得最不能錯過的，絕對是他們家的一鴨四吃櫻桃鴨盛宴，來覓鍋物沒點這道真的會捶心肝！這份厲害的「櫻桃鴨一鴨四吃」，需2天前預訂才吃的到，豐盛的配搭與四吃組合根本就是烤鴨界的王者，從桌邊秀到最後一口，每道都超有戲。

桌邊現切片皮鴨：鴨皮金黃酥脆，片下瞬間還聽得到清脆聲響，包裹進熱呼呼的餅皮裡，加上特調甜麵醬、小黃瓜絲與蔥段，入口酥、脆、嫩、香四重奏交織，每一口都像在吃港式片皮鴨名店等級！

烤鴨捲餅：彈韌餅皮包裹嫩鴨肉與爽脆生菜，層次分明，一口咬下濃郁醬香與鴨肉香氣直衝鼻腔，超級有飽足感。

櫻桃鴨握壽司：鴨肉薄切炙烤，鋪在微酸柔韌的壽司米上，吃起來軟嫩帶點焦香，鴨油與醋飯融合的瞬間，整個嘴巴都被香氣佔據，根本是隱藏版日料！

醬爆塔香炒鴨架：重頭戲絕對是這道，帶骨鴨架下鍋大火爆炒，加入九層塔與特調醬料，香氣撲鼻到連隔桌都會回頭，鴨骨啃起來外酥內嫩，帶點微辣鹹香，一口接一口根本停不下來！

如果吃完這些你還不滿足？還可以再加價+129元升級避風塘風味，整個鴨架搖身一變成港式鹹酥鴨，蒜酥、辣椒、香料炒得香氣四溢，酥、香、辣一次滿足，直接炸裂味蕾！



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火鍋狂歡再加碼｜299元肉盤海鮮吃到飽

看完美味的烤鴨後，覓鍋物店內最讓人瘋狂的是他們推出的最新活動：「火鍋狂歡再加碼」＋299肉盤海鮮吃到飽！你沒聽錯，只要299元起，就能享受指定肉品與海鮮通通吃到飽！覓鍋物的肉盤吃到飽絕對不是走「數大就是美」那套，而是每一種肉都有主角氣場！像是美國小肥牛，油花漂亮到像大理石，涮下鍋那瞬間香氣直接飄起來，入口滑嫩、油脂在嘴裡爆開，根本涮肉界王者；澳洲板腱牛則是口感紮實帶嚼勁，肉味濃郁、越吃越上頭；西班牙豬梅花咬起來鮮嫩多汁、完全無腥味，是讓你忍不住一片接一片的涮豬天花板；還有台灣去骨雞腿，厚實又多汁，煮起來Q彈不乾柴，搭配蒜香或麻辣湯底都超級可以，真的會讓你一邊吃一邊點頭說「好吃到誇張！」。

海鮮部分也是精彩到不行，共有6種新鮮海鮮，白蝦、多利魚、刻花花枝、蛤蠣、魷魚、白旗魚皮、虱目魚輪番登場。白蝦飽滿Q彈、多利魚滑嫩無刺、花枝脆彈、蛤蠣鮮甜、魷魚厚實彈牙，連白旗魚皮和虱目魚都處理得乾淨不腥，口感滑嫩、充滿膠質感，整鍋煮下來香氣爆棚、鮮味炸裂，真的會讓人不小心一直加點！

貼心提醒一下，讓你吃得開心也不踩雷：為了讓大家都能吃到想吃的好料～每輪每人限點兩種，另外自助吧和吃到飽的食材都不提供打包喔，記得斟酌拿取，避免浪費。如果真的不小心拿太多，剩下來的部分會依照每 100g 酌收 $200 清潔費，所以建議大家吃多少拿多少，精準點餐、飽得剛剛好才是王道！

覓鍋物湯底介紹

差點忘了跟大家介紹覓鍋物的湯底，高達13種的湯底，光看菜單就讓人選擇障礙發作，但放心，這邊直接幫你圈出人氣前三款，怎麼配都不會出錯：

精燉牛肉湯（+79）：湯頭濃郁帶點牛骨香，涮牛肉超加分，喝一口整個身體都暖起來。

​老酒黑蒜雞湯（+69）：甘醇帶蒜香，酒味不嗆，溫補又不燥熱，連長輩都會愛。

韓式海鮮湯（+59）：酸辣開胃、層次分明，搭配白蝦或蛤蠣根本絕配，煮一鍋就像在吃部隊鍋。

2025台中沙鹿美食推薦

如果你問我2025台中沙鹿美食推薦 最值得衝一波的火鍋店是哪一間，我會毫不猶豫說：覓鍋物，絕對是沙鹿火鍋推薦中的王牌！從浮誇到不行的櫻桃鴨一鴨四吃、+299爽吃肉盤海鮮吃到飽、新鮮補滿的50+自助吧，到13種湯底選擇樣樣有誠意，不只顛覆我對火鍋的想像，也刷新我對沙鹿美食的期待。這根本不只是吃一餐火鍋，是在體驗一場高規格的味蕾盛宴！ 無論你是台中人、沙鹿在地人、還是來這裡旅行，這間台中火鍋十大名店之一的覓鍋物，絕對值得你親自來吃一次，甚至兩次、三次都不嫌多。推薦給所有火鍋控、海鮮控、烤鴨控來沙鹿，吃火鍋就來覓鍋物吧!

覓鍋物餐廳資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：覓-鍋物

營業時間：

平日：11:30–14:30、17:30–23:30（最後點餐20:30）

假日：11:30–22:00

電話：04-2632-3698

地址：台中市沙鹿區東安街7號