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台中市沙鹿區覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦

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2025-03-29 01:20:00 文字：愛玩女王
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愛玩女王

愛玩女王

覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦

 2025-03-28

覓鍋物沙鹿美食推薦

最近女王來沙鹿遊玩，我這個當地美食探路人，怎麼可以錯過推薦一波沙鹿火鍋界的神級存在 覓鍋物！本來以為只是間普通火鍋店，結果不但拿下台中火鍋十大名店的金響獎殊榮，還直接刷新我對吃到飽的認知，根本就是「火鍋界的尊榮饗宴」。這家台中沙鹿吃到飽推薦的火鍋店，不只自助吧超猛、菜單超彈性，還有超奢一鴨四吃的「櫻桃鴨桌邊秀」，搭配299起就能肉盤海鮮吃到飽的超值活動，完全就是為了吃貨打造的天堂！現在就跟我一起看看這家沙鹿美食界的頂尖選手，到底有多值得你專程衝一波！

文章摘要

覓鍋物在哪裡？

覓鍋物 沙鹿店位在台中市沙鹿區東安街7號，不只交通方便，店門旁竟然還附設超大免費停車場，開車族直接大加分，不用為了找車位繞半天，吃飯就是要這麼愜意！如果你是搭大眾交通工具來，也不用擔心，從沙鹿火車站或是靜宜大學搭計程車過來也不遠，地理位置相當友善。沙鹿火鍋推薦名單中，有這種停車空間的真的少之又少，覓鍋物直接讓人心情好起來！

  • 地址：台中市沙鹿區東安街7號
  • 電話：04-2632-3698
  • 營業時間：
    平日：11:30–14:30、17:30–23:30（最後點餐20:30）
    假日：11:30–22:00

覓鍋物｜2025沙鹿美食推薦｜台中烤鴨火鍋吃到飽

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覓鍋物環境介紹

 

一走進店裡，第一眼就被超寬敞的空間與乾淨明亮的裝潢吸引。整間店座位舒適、桌距寬敞，適合聚餐、約會、家庭聚會，不管是幾人同行都能輕鬆安排座位。更扯的是他們家的自助吧區塊超大、菜色超多，目測超過50種品項，根本媲美飯店等級自助餐。

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還有新鮮蔬菜、火鍋料、麵食、醬料、甜點通通有，還有超多種冰淇淋口味、各式冷熱飲品任你挑，而且這不是隨便擺一擺應付你，新鮮補貨的食材、整理得乾乾淨淨，用餐體驗大大加分。沙鹿吃到飽火鍋我吃過不少，但這家真的會讓你不小心失控，狂拿一輪又一輪！

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覓鍋物菜單價格

覓鍋物的消費方式非常彈性，採單點個人鍋底制，每人低消為一鍋，完全不收10%服務費（這點真的佛！），而且如果同行有人共鍋，只要單點滿 $200 就可以折抵共鍋費，對於小食量朋友也很貼心。此外，覓鍋物不只有基本火鍋選擇，還推出多種雙人、三人、豪華海陸套餐，重點是你想吃得更浮誇？還能加購烤鴨一鴨四吃肉盤海鮮吃到飽方案，整個菜單自由度超高，不論你是哪種類型的火鍋控，都能找到命定的美食！

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一鴨四吃-櫻桃片皮鴨

雖然說覓鍋物是火鍋專門店，但我私心覺得最不能錯過的，絕對是他們家的一鴨四吃櫻桃鴨盛宴，來覓鍋物沒點這道真的會捶心肝！這份厲害的「櫻桃鴨一鴨四吃」，需2天前預訂才吃的到，豐盛的配搭與四吃組合根本就是烤鴨界的王者，從桌邊秀到最後一口，每道都超有戲。

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桌邊現切片皮鴨：鴨皮金黃酥脆，片下瞬間還聽得到清脆聲響，包裹進熱呼呼的餅皮裡，加上特調甜麵醬、小黃瓜絲與蔥段，入口酥、脆、嫩、香四重奏交織，每一口都像在吃港式片皮鴨名店等級！

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烤鴨捲餅：彈韌餅皮包裹嫩鴨肉與爽脆生菜，層次分明，一口咬下濃郁醬香與鴨肉香氣直衝鼻腔，超級有飽足感。

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櫻桃鴨握壽司：鴨肉薄切炙烤，鋪在微酸柔韌的壽司米上，吃起來軟嫩帶點焦香，鴨油與醋飯融合的瞬間，整個嘴巴都被香氣佔據，根本是隱藏版日料！

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醬爆塔香炒鴨架：重頭戲絕對是這道，帶骨鴨架下鍋大火爆炒，加入九層塔與特調醬料，香氣撲鼻到連隔桌都會回頭，鴨骨啃起來外酥內嫩，帶點微辣鹹香，一口接一口根本停不下來！

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如果吃完這些你還不滿足？還可以再加價+129元升級避風塘風味，整個鴨架搖身一變成港式鹹酥鴨，蒜酥、辣椒、香料炒得香氣四溢，酥、香、辣一次滿足，直接炸裂味蕾！

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火鍋狂歡再加碼｜299元肉盤海鮮吃到飽

看完美味的烤鴨後，覓鍋物店內最讓人瘋狂的是他們推出的最新活動：「火鍋狂歡再加碼」＋299肉盤海鮮吃到飽！你沒聽錯，只要299元起，就能享受指定肉品與海鮮通通吃到飽覓鍋物的肉盤吃到飽絕對不是走「數大就是美」那套，而是每一種肉都有主角氣場！像是美國小肥牛，油花漂亮到像大理石，涮下鍋那瞬間香氣直接飄起來，入口滑嫩、油脂在嘴裡爆開，根本涮肉界王者；澳洲板腱牛則是口感紮實帶嚼勁，肉味濃郁、越吃越上頭；西班牙豬梅花咬起來鮮嫩多汁、完全無腥味，是讓你忍不住一片接一片的涮豬天花板；還有台灣去骨雞腿，厚實又多汁，煮起來Q彈不乾柴，搭配蒜香或麻辣湯底都超級可以，真的會讓你一邊吃一邊點頭說「好吃到誇張！」。

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海鮮部分也是精彩到不行，共有6種新鮮海鮮，白蝦、多利魚、刻花花枝、蛤蠣、魷魚、白旗魚皮、虱目魚輪番登場。白蝦飽滿Q彈、多利魚滑嫩無刺、花枝脆彈、蛤蠣鮮甜、魷魚厚實彈牙，連白旗魚皮和虱目魚都處理得乾淨不腥，口感滑嫩、充滿膠質感，整鍋煮下來香氣爆棚、鮮味炸裂，真的會讓人不小心一直加點！

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貼心提醒一下，讓你吃得開心也不踩雷：為了讓大家都能吃到想吃的好料～每輪每人限點兩種，另外自助吧和吃到飽的食材都不提供打包喔，記得斟酌拿取，避免浪費。如果真的不小心拿太多，剩下來的部分會依照每 100g 酌收 $200 清潔費，所以建議大家吃多少拿多少，精準點餐、飽得剛剛好才是王道！

覓鍋物湯底介紹

差點忘了跟大家介紹覓鍋物的湯底，高達13種的湯底，光看菜單就讓人選擇障礙發作，但放心，這邊直接幫你圈出人氣前三款，怎麼配都不會出錯：

精燉牛肉湯（+79）：湯頭濃郁帶點牛骨香，涮牛肉超加分，喝一口整個身體都暖起來。

覓鍋物｜2025沙鹿美食推薦｜台中烤鴨火鍋吃到飽

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老酒黑蒜雞湯（+69）：甘醇帶蒜香，酒味不嗆，溫補又不燥熱，連長輩都會愛。

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韓式海鮮湯（+59）：酸辣開胃、層次分明，搭配白蝦或蛤蠣根本絕配，煮一鍋就像在吃部隊鍋。

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2025台中沙鹿美食推薦

如果你問我2025台中沙鹿美食推薦 最值得衝一波的火鍋店是哪一間，我會毫不猶豫說：覓鍋物，絕對是沙鹿火鍋推薦中的王牌！從浮誇到不行的櫻桃鴨一鴨四吃、+299爽吃肉盤海鮮吃到飽、新鮮補滿的50+自助吧，到13種湯底選擇樣樣有誠意，不只顛覆我對火鍋的想像，也刷新我對沙鹿美食的期待。這根本不只是吃一餐火鍋，是在體驗一場高規格的味蕾盛宴！ 無論你是台中人、沙鹿在地人、還是來這裡旅行，這間台中火鍋十大名店之一的覓鍋物，絕對值得你親自來吃一次，甚至兩次、三次都不嫌多。推薦給所有火鍋控、海鮮控、烤鴨控來沙鹿，吃火鍋就來覓鍋物吧!

覓鍋物｜2025沙鹿美食推薦｜台中烤鴨火鍋吃到飽

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覓鍋物餐廳資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：覓-鍋物

營業時間：
平日：11:30–14:30、17:30–23:30（最後點餐20:30）
假日：11:30–22:00

電話：04-2632-3698

地址：台中市沙鹿區東安街7號

 

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覓鍋物

phone04-26323698
place台中市沙鹿區東英路76巷7號
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.57
服務品質
4.64
裝潢氣氛
4.71
CP值
4.50
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