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澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

澎湖遊馬公市 星巴克澎湖喜來登門市 澎湖生活博物館 洪根深美術館 more
2025-03-29 08:11:00 文字：Princess
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Princess

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公主把澎湖馬公市的景點，分為兩個部分：

1。澎湖天后宮、洪根深美術館、中央老街、舊郵局、篤行十村、西瀛虹橋以及觀音亭

有興趣閱讀的朋友們，可以點擊以下的連結閱讀：

https://pixnet.page.link/1t2R

 

2。澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港、菊島之星伴手禮

 

剛好公主住宿的澎湖臨海居會館就在這兩個部分的中間，往臨海居的右邊走就是澎湖天后宮的方向；往左邊走就是澎湖生活博物館的方向。這一篇文章是第二部分的遊記。

 

澎湖生活博物館：

地址：澎湖縣馬公市新生路327號

電話號碼：+886 6 921 0404

開放時間：

週五至週三。早上0900 - 下午1630

休館時間：週四

CP值：4🌟

門票價格：一般民眾台幣80元一人
 

澎湖生活博物館顧名思義就是戰士澎湖人的生活文化以及風俗。在2010年才正式開館營運的博物館是臺灣第一座城市博物館，全館展示以真實的標本文物、文獻、圖片、生態造景、縮景模型及身歷其境的聲光多媒體交替運用，使展示內容更加生活化。

博物館的外觀

澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

 

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澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

以下是一些在博物館裡面的展示區照片分享。

展示了一些澎湖的傳統醫療、回味無窮的傳統婚宴舊俗、育兒習俗、澎湖的教育發展、澎湖三大公廟信仰介紹。。。等等文化習俗

澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

 

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離開了澎湖生活博物館，大約走了10分鐘就抵達了星巴克澎湖喜來登門市，在這裡休息一下吃個輕食貝果喝杯咖啡。

澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

 

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休息之後就繼續前往這天的最後一個景點：洪根深美術館。原本美術館是要在第一天的行程，可是抵達美術館的時候時間已經晚了，只好第二天再去美術館。

從星巴克前往美術館的街道上會經過Pier3三號港以及菊島之星。

三號港是澎湖第一間大型購物商場，裡面是賣免稅商品，有吃喝、用的穿的都有。

菊島之星是座用鋼筋混凝土建造的大郵輪，是由澎湖漁會花了1.2億打造的三層樓仿郵輪建築，內部是漁會魚產品直銷中心，一樓是魚產、乾貨、伴手禮、手創藝品，二樓是海鮮餐廳，三樓有咖啡廳船上設施供拍照參觀。

澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

 

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洪根深美術館

地址：澎湖縣馬公市民族路15-1號

電話號碼：+886 6 926 5203

開放時間：

週三至週日。早上0900 - 中午1200。下午1400 - 1700

公休日：週一二

CP值：4🌟

門票價格：一般民眾台幣30元一人
 

洪根深，澎湖人，為臺灣知名當代水墨畫家，捐出50多幅畫，澎湖政府找了一間前身為澎湖廳憲兵隊官邸，是日式時期的一棟建築屋來做爲洪根深美術館。

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晚餐是外帶原味漁村的糖醋土魠魚配白飯，好吃新鮮的海鮮，是來到澎湖不可少的美食，怎麼煮怎麼吃都是美味可口的。

澎湖遊馬公市：澎湖生活博物館、星巴克澎湖喜來登門市、Pier3 三號港（路過）、菊島之星伴手禮（路過）、洪根深美術館

 

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晚餐後，休息梳洗完畢，也結束了3天2夜的澎湖行程，明天就要搭飛機回台北了，這短短的行程的確讓公主愛上了澎湖的美麗

 

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟

 

 

 

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