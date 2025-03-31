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高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜魚、麻辣水煮✔很夠味哦

成順水煮肉片 水煮肥牛 酸菜魚 高雄鍋物推薦 more
2025-03-31 10:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

「成順水煮肉片&酸菜魚專賣」滿足一個人也能吃水煮肥牛、酸菜魚、麻油鍋

並且價錢不貴落在160元~190元之間

更棒的是味道夠、好吃。隨時都可以出發到「成順」吃鍋物

 

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

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▪  成順水煮肉片&酸菜魚專賣

▪  店內環境

▪  菜單

▪  食記

▪  店家資訊

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

成順水煮肉片&酸菜魚專賣

官方臉書介紹：以水煮的料理方式，口味：重口辛辣，風味獨特

分店：文橫、熱河、青年、仁武、大社店，主要在高雄、台南，希望也可以來新竹開分店

我們今天是到高雄的「熱河店」。

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

開放式廚房…衛生看得見

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

店內環境

店內不大，而這天客人不算少．但來來去去…不會發生沒有位子的冏境

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

牆上有掛著食物的照片

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

白飯自取…不需再多收錢

飲料冬瓜檸檬也是自取…但味道有些些淡

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

 菜單  

湯底-招牌酸菜、麻辣水煮、養生麻油、當歸藥膳、蒜香金湯、田園番茄、胡椒白湯

選完湯底選主菜，主菜有：肉片（豬里肌）、肥牛、魚片、肥腸、羊肉、烏鱧魚

除了烏鱧魚之外的主菜都可以加40元肉量加倍

其他還有風味小點像是麻辣雙寶(鴨血、豆腐）、炸物⋯以及鍋物加點。

如需共鍋第二人起，加點 60元任何商品即可享白飯飲料。

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

食記介紹

我們點了：酸菜魚+豆皮、水煮肥牛+豆皮、麻油肉片+豆皮、、番茄魚片+豆皮、

酸菜烏鱧魚、炸花枝丸 

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

酸菜魚+豆皮(180+20 元)

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

上面有許多調味…蒜頭、辣椒，看起來就很夠味，辣度比酸味更明顯…

我們有加豆皮…建議可以加豆皮…因為豆皮吸了湯汁很夠味

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

多利魚片(魴魚)

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

裏面有青菜、馬鈴薯片、豆芽菜、油條、豆皮…等 (基本會有些豆皮…我們是有再加點)

想要更多好料…需再加點

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

酸菜烏鱧魚(280元)

烏鱧魚單價較高，刁民酸菜也是使用烏鱧魚

(但我忘記拍裏面的魚啦)

 

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番茄魚片+豆皮(160+20 元)

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

這是點給小孩吃的…他們說好好吃

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

麻油肉片+豆皮(190+20 元)

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

麻油聞起來很香，不輸給其他鍋底

吃這鍋底的人分享說這麻油甜甜的…好吃

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

水煮肥牛+豆皮(180+20 元)

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

水煮肥牛的湯底雖然已經選擇了不辣，但Mickey覺得還是有些辣度

但陸某覺得這個辣…是舒服的辣…並且這麻辣湯底是可以喝的…拿來拌飯很適合

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

肥牛

 

高雄-成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)✔一個人也能獨享酸菜

炸花枝丸(50元)

 

 

 

成順水煮肉片&酸菜魚專賣 整體來說還不錯(不管是味道、價錢…)

有機會可以來試試

 

 

成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)

地址：高雄市三民區熱河一街328號

電話：07-3222-865

營業時間 -11:00~14:00,17:00~20:30

官方臉書 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092979189599

*相關訊息請依官方公佈為主*

 

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成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)

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place高雄市三民區熱河一街328號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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