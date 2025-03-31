「成順水煮肉片&酸菜魚專賣」滿足一個人也能吃水煮肥牛、酸菜魚、麻油鍋
並且價錢不貴落在160元~190元之間
更棒的是味道夠、好吃。隨時都可以出發到「成順」吃鍋物
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▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記
▪ 店家資訊
成順水煮肉片&酸菜魚專賣
官方臉書介紹：以水煮的料理方式，口味：重口辛辣，風味獨特
分店：文橫、熱河、青年、仁武、大社店，主要在高雄、台南，希望也可以來新竹開分店
我們今天是到高雄的「熱河店」。
開放式廚房…衛生看得見
店內環境
店內不大，而這天客人不算少．但來來去去…不會發生沒有位子的冏境
牆上有掛著食物的照片
白飯自取…不需再多收錢
飲料冬瓜檸檬也是自取…但味道有些些淡
菜單
湯底-招牌酸菜、麻辣水煮、養生麻油、當歸藥膳、蒜香金湯、田園番茄、胡椒白湯
選完湯底選主菜，主菜有：肉片（豬里肌）、肥牛、魚片、肥腸、羊肉、烏鱧魚
除了烏鱧魚之外的主菜都可以加40元肉量加倍
其他還有風味小點像是麻辣雙寶(鴨血、豆腐）、炸物⋯以及鍋物加點。
如需共鍋第二人起，加點 60元任何商品即可享白飯飲料。
食記介紹
我們點了：酸菜魚+豆皮、水煮肥牛+豆皮、麻油肉片+豆皮、、番茄魚片+豆皮、
酸菜烏鱧魚、炸花枝丸
酸菜魚+豆皮(180+20 元)
上面有許多調味…蒜頭、辣椒，看起來就很夠味，辣度比酸味更明顯…
我們有加豆皮…建議可以加豆皮…因為豆皮吸了湯汁很夠味
多利魚片(魴魚)
裏面有青菜、馬鈴薯片、豆芽菜、油條、豆皮…等 (基本會有些豆皮…我們是有再加點)
想要更多好料…需再加點
酸菜烏鱧魚(280元)
烏鱧魚單價較高，刁民酸菜也是使用烏鱧魚
(但我忘記拍裏面的魚啦)
番茄魚片+豆皮(160+20 元)
這是點給小孩吃的…他們說好好吃
麻油肉片+豆皮(190+20 元)
麻油聞起來很香，不輸給其他鍋底
吃這鍋底的人分享說這麻油甜甜的…好吃
水煮肥牛+豆皮(180+20 元)
水煮肥牛的湯底雖然已經選擇了不辣，但Mickey覺得還是有些辣度
但陸某覺得這個辣…是舒服的辣…並且這麻辣湯底是可以喝的…拿來拌飯很適合
肥牛
炸花枝丸(50元)
成順水煮肉片&酸菜魚專賣 整體來說還不錯(不管是味道、價錢…)
成順水煮肉片&酸菜魚專賣(熱河店)
地址：高雄市三民區熱河一街328號
電話：07-3222-865
營業時間 -11:00~14:00,17:00~20:30
官方臉書 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100092979189599
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