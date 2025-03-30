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新北市板橋區【悅客商務飯店】新北 板橋 高CP值住宿 停車方便 2000元有找 公務出差 商務旅行 自由行 背包客住宿

商務飯店 新北住宿推薦 板橋住宿推薦 自由行住宿推薦 more
2025-03-30 12:16:00 文字：穆瑞瑜
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穆瑞瑜

穆瑞瑜

豪華家庭房-4人房-R1002-1.JPG

台北-板橋- 悅客商務飯店 (#商務飯店 #板橋 #新北 #自由行 #江子翠捷運站 #公車路線 #高CP值住宿 #公務員 #公家機關出差 #不爆預算) (★★★ 三星飯店) ／每晚$2000元

地址：220新北市板橋區三民路一段107號 

電話：02 2964 8889

朋友從高雄上來出差，Mina 幫朋友訂了一間不錯的三星商務飯店，要在雙北找到符合Mina 標準的商務飯店，預算又要在每晚2000元上下，也可以說是做足了功課了! 悅客商務飯店 就在江子翠捷運站附近，從捷運站出來的公車站，搭藍31231793 三路公車，大約5分鐘就到了【翠華新村】~交通算是方便! 也有收費停車場，開車族也很方便!

對面就有便利商店、郵局，地點真不錯~

【悅客商務飯店】新北 板橋 高CP值住宿 停車方便 2000

飯店大樓外觀，乾淨清爽，門口有停車位，不過不多~~建議先電話洽詢~~以及提早抵達~因為一般飯店停車場也都是先到先停，停滿為止。 不過很方便的是面對飯店右手邊，就又一個很大的停車場，完全不擔心一位難求的狀況~

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超寬敞、明亮的大廳，堪比四星級!

1F-大廳1.JPG

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一樓櫃台旁的商務中心，有可上網的電腦可以使用、還有自助自動咖啡機~小餅乾、茶包可以自行取用~

1F-商務中心 使用電腦 網路 咖啡機 點心.jpg

會客室，空間寬敞的多功能空間，可以約朋友在這邊暢聊、或是在這邊工作、上網、飲食都可以~還配備飲水機，

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接下來就看房間囉~

雙人雙床房型，適合朋友入住~分床睡，不互相干擾，空間不算大，大約8坪，但是乾淨、舒適、氣氛溫馨~棉被蓋起來很舒服~有mini bar 冰箱，不過沒有提供飲品，有提供礦泉水~茶包、咖啡包~

雙人雙床房-兩小床-R705-1-亮度_0.jpg

出差一般預算都在$2000-$2500之間，悅客飯店完全不爆預算! 超划算的~又符合【簡單】【舒適】【乾淨】的需要~還有自助式早餐可以享用~

雙人雙床房-兩小床-R705-2-亮度_0.jpg

配備乾溼分離淋浴衛浴，乾淨而寬敞

三人房-一大床一小床-R702-5.JPG

四人房，兩大床可以入住四人~適合家庭或是多位朋友一起出遊~~價位大概在$4000多左右~一人分攤下來也大約$1000元~真的是佛心價! 在雙北地區真的已經不好找到~

這間坪數大約有15坪~

豪華家庭房-4人房-R1002-1.JPG

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值得一提的是，每間房間都有對外窗，所以光線明亮，可以開窗調節空氣~

豪華家庭房-4人房-R1002-3.JPG

四人房的衛浴空間，有乾溼分離的淋浴和浴缸~空間大而明亮~

豪華家庭房-4人房-R1002-4 同R1003.JPG

還有三人房~這間是一大床加一小床的組合~聽說還有三張小床的~兩種三人房型都可以看客人需求安排喔~

三人房-一大床一小床-R702-1.JPG

三人房-一大床一小床-R702-2.JPG

三人房-一大床一小床-R702-3.JPG

這間三人房還有一個小轉角，配置了兩張沙發和一張茶几，面對落地窗，可以看到板橋舊街廓景色

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三人房-一大床一小床-R702-5.JPG

這個價位和住宿環境品質，很適合商務人士、公家機關出差、還有背包客，當然也很適合團體旅行住宿的配合~

推薦給大家~

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悅客商務飯店

phone02-29648889
place新北市板橋區三民路一段107號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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 編輯 李維唐
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