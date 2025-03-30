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台南市中西區台南市中西區【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福時光，舒適小宅氛圍，聚餐約會的好選擇～

2025-03-30 14:24:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

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【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

『大窩與小宅 小宅店』位於台南中西區開山路上，坐落於台南的文化核心地帶

鄰近台南美術館、林百貨及孔廟商圈，是順遊周邊熱門景點的絕佳選擇～

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

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【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

店內燈光不過於明亮，也不顯昏暗，恰到好處的光線營造出放鬆的氛圍

我們最喜歡靠近兩面窗的ㄇ型座位區，陽光灑落，帶來溫暖而舒適的感受

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

『大窩與小宅 小宅店』菜單品項相當多元，餐點不額外收取服務費喔！單點加價升級套餐超划算～

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

「法芙娜可可咖啡拿鐵」奶泡綿密柔和，可可的深邃苦韻與咖啡融合，既成熟又迷人

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

「有機高山蜜紅茶」茶香馥郁，順口不苦澀～

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

「現炸薯條」口感酥脆不油膩，搭配酸甜番茄醬最對味

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

西瓜、鳳梨、芭樂、柳橙與新鮮生菜的組合，果香與凱撒醬相輔相成

帶來清新脆嫩又豐富的口感，是一道非常開胃的沙拉～

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

「主廚濃湯」將紅蘿蔔與洋蔥細緻打碎，湯底綿密滑順，每一口都能品嚐到玉米粒的鮮甜與滿滿的滋味

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

單點的『手工麵包』切成三片，上面塗滿濃郁的蒜香抹醬，香酥可口，小朋友超喜歡！

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【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

『松露奶油蘑菇雞披薩』融合了松露奶油的奢華、蘑菇與雞肉的鮮美，搭配青花椰菜與洋蔥的脆爽口感

整體風味和諧平衡，非常適合多人聚餐時共享，最後披薩吃不完打包回家，回烤後依然美味！

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

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「爐烤小卷佐奶香煙燻德腸墨魚燉飯」米粒吸附著黑嚕嚕的墨魚醬汁，濃郁又鮮美

飯中還能品嚐到鹹香的燻腸口感，非常不錯，小卷口感彈牙，鮮美十足！

以小黃瓜、青花椰、生菜、地瓜、番茄、洋蔥圈和地瓜球精心擺盤，色彩繽紛，好看又美味

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

「松子青醬鮭魚義大利麵」麵條軟硬適中，松子青醬濃郁而不過於水狀

完美包裹每根麵條，味道層次豐富，讓人一口接一口，十分過癮～

鮭魚排經過焗烤包裹，再佐上鹹香的明太子醬，魚肉嫩滑細緻，吃起來超級美味！

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

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烤布蕾的焦糖外層酥脆可口，輕輕一碰便發出清脆聲，內餡綿密細緻，濃郁的奶香在口中蔓延，甜而不膩～

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店內提供兒童安全座椅，還有兒童專用水杯與餐具，Kitty圖案的餐具超可愛，充滿親子友善的氛圍

【大窩與小宅 小宅店】台南中西區聚餐推薦！用義式美食填滿幸福

大窩與小宅 小宅店

電話：06 2279292

地址：700台南市中西區開山路525

粉絲團：https://www.facebook.com/Casaecasasmallhouse/

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大窩與小宅-小宅店

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place台南市中西區開山路52巷5號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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