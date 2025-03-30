帕芙尼早午餐| 新莊新開幕平價大份量早午餐，隱身巷弄內的超強提拉米蘇!

台北平價早午餐再+1~新莊新開幕的【帕芙尼早午餐 】，是我近期吃到最喜歡的餐廳，從早午餐、三明治、燉飯到義大利麵通通有，價格最低只要60元起真的很佛心，其中大推它們家的提拉米蘇和手工冰淇淋，無論是口感和口味都是高水準，各位甜點控們絕對要收藏!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

帕芙尼早午餐 環境分享

▼【帕芙尼早午餐 】位於新北市新莊區新泰路，隱身於住宅大樓的一樓當中，白色系的外觀充滿清新感，搭乘機捷到泰山站四號出口步行1公里可抵達，開車可停放於新莊運動公園停車場。

▼【帕芙尼早午餐 】用餐空間超級好拍，灰色系牆面搭配質感設計，讓人彷彿來到網美咖啡廳，座位以兩~四人為主，可以併桌也有提供包場的服務。(詳情請詢問店家)

▼【帕芙尼早午餐 】還有為親子打造超好玩的遊戲區，可以讓小孩放電大人好好休息，還有超可愛的喵喵店長，會一直不停巡邏蹭蹭大家呦!

▼【帕芙尼早午餐 】採取自助用餐模式，提供餐具醬料自行取用。

帕芙尼早午餐 菜單

點我看菜單

帕芙尼早午餐 餐點介紹

粉紅醬海鮮義大利麵 💰220元

▼你敢相信嗎~這盤粉紅醬海鮮義大利麵居然只要220元，就可以吃到鮮蝦、蛤蠣和小卷三款海鮮，搭配番茄及奶油特製的粉紅醬，奶香中有著解膩的酸甜感，超特別的口味推薦大家試試看!

美式歐姆蛋捲早餐盤 💰220元

▼CP值超高的美式歐姆蛋捲早餐盤，以誘人的培根起司蛋捲為主角，搭配沙拉、優格、佛卡夏、薯條和炒菇，培根起司蛋捲口感超滑嫩，充滿濃郁蛋香，迷人的半熟程度剛剛好，另外要大推它們的佛卡夏，咬起來超蓬鬆涮嘴，完全不會乾乾的!

義式炸雞翅 💰80元

▼炸到香酥脆口的義式炸雞翅，撒上特製的香料粉很夠味，肉質軟嫩不乾柴，有停不下來的涮嘴魔力~

提拉米蘇💰110元 冰淇淋💰60元 焦糖布丁💰60元

▼他們家的甜點表現都很強 ! 首推這個厲害的提拉米蘇，頂頭撒上爆量級可可粉，挖下去層層堆疊，口感滑順且細綿，夾帶著淡淡的咖啡香，為提拉米蘇增添了不一樣的風味。

▼手工製作的冰淇淋相當細緻，奶香味十足卻又讓人覺得清爽；焦糖布丁走的是大人系苦甜路線，綿密口感讓人一口接一口!

蜂蜜奶茶 💰60 元 芒果氣泡 💰60元

▼飲品價位基本上只要銅板價就能喝~蜂蜜奶茶獨特的甜香十分討喜，配上甜點剛剛好不過膩!

帕芙尼早午餐 用餐心得

這家【帕芙尼早午餐 】根本是被早午餐耽誤的甜點店，手工製作的冰淇淋口感綿密細緻，奶香味十足卻又讓人覺得清爽，搭配層層堆疊的提拉米蘇，能在早午餐吃到這樣水準的甜點，真的讓人感到出乎意料!

帕芙尼早午餐 親子友善早午餐 店家資訊

FACEBOOK I INSTAGRAMI線上訂位

地址：新北市新莊區新泰路426號

電話 : 04-24619398

營業時間 : 8:00-20:00(週六)10:00-20:00(週二~週五)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food