安東彌勒山道場簡介

安東彌勒山是台灣一貫道的重要道場，位於山明水秀的靜謐之地，為修行者提供一個清修、靜思與修身養性的聖地。此地承載著彌勒佛慈悲大愛的精神，旨在弘揚「儒、釋、道」三教合一的理念，強調孝道、忠義與大同世界的願景。

道場內部環境優美，古色古香，設有莊嚴的彌勒佛殿、大道堂、靜修園區及講經堂，每年舉行各類講經會、法會與靜心修行活動，吸引眾多善信與信眾前來參訪與共修。

除了宗教修行，安東彌勒山亦重視文化與教育，推動傳統道德教育與公益慈善事業，致力於關懷社會、幫助弱勢群體。這裡不僅是一處宗教聖地，更是心靈沉澱、淨化自我的理想場所。

活動推薦符號與顏文字

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活動介紹：漆扇 × 觀光老爺車 × 小夜燈

漆扇文化：匠心工藝，獨特藝術

漆扇起源於中國，歷史可追溯至漢代，最初作為帝王貴族的儀仗用品，象徵權力與尊貴。隨著時間推移，漆扇逐漸融入民間，成為兼具實用與藝術價值的工藝品。

漆扇的製作融合了傳統髹漆技法與細膩的彩繪工藝，每一把皆經過精心打磨、上漆與彩繪，展現獨特的紋理與光澤。無論是作為收藏品、實用涼扇，或是獨特的個性飾品，都別具一格。這次DIY體驗活動，將帶領你親手製作屬於自己獨一無二的漆扇，感受傳統工藝之美。

觀光老爺車：復古風情，時光之旅

本次活動特別邀請經典老爺車🚗展出，讓大家近距離欣賞這些承載歲月的經典車款。老爺車不僅是工藝與技術的結晶，更是歷史與文化的見證，乘坐其中，彷彿穿越時光，感受復古年代的優雅魅力。無論是喜愛復古車文化的朋友，還是單純想拍美照打卡的遊客，這都是一次難得的機會！

文創小夜燈：點亮你的夜晚

🌙✨夜晚的靜謐時光，怎能少了一盞溫暖的小夜燈呢？本次活動提供多款獨特設計的文創小夜燈，無論是星空投影、溫馨燈光、還是可愛造型，總有一款適合你的房間佈置。小夜燈不僅能陪伴你的夜晚，也能作為送禮佳品，客製化設計更能讓這份禮物充滿專屬心意！

🎨🖌️🚗💡 4/5 下午，巨城中央路門口等你來玩！ 📌 Instagram：@fengyu_foryou

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