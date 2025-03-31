在寧夏夜市吃飽喝足後想來個飯後甜點，很推薦這間夜市口的豆花莊，這是間經營了60年的在地老店，門口排隊的人潮永遠都是絡繹不絕，不管內用外帶都要有排隊的心理準備，這間豆花最熱門的是粉粿和粉圓豆花，黑心白玉也極具特色，不管夏天或冬天來吃都很適合。

搭乘捷運至中山站2號出口出，步行約8分鐘可抵達，開車前往可停鄰近的朝陽公園地下停車場或蓬萊國小地下停車場。

▲豆花莊位在寧夏夜市口附近的店面，當天假日造訪，從門口排隊排到外面的走廊，人潮非常多。

▲豆花莊菜單：有豆花、冰品、還有冬季限定的熱紅豆湯、花生湯系列，有選擇障礙的人可直接點店內最熱門的前五名商品。

▲配料區有十幾種可以選，多加一樣配料10~15元蠻划算的。

▲店內1樓和2樓都有座位，2樓座位較多也較寬敞，點完餐結完帳自行將餐點端上樓，用完餐也須自行將餐具放置回收台。

▲我們當天點了粉圓豆花和粉粿豆花加黑心白玉。

▲粉圓豆花 55元：豆花是古早味的，口感極為綿密入口即化，有濃郁的豆香，與香甜的糖水非常搭。

▲粉圓吃起來極為Q彈有嚼勁，黑糖香氣也很明顯。

▲粉粿豆花加黑心白玉 55元+15元：黑心白玉其實就是常見的豆沙小湯圓，口感柔軟不會硬硬的，要一口黑豆沙馬上流出，香氣很迷人，他們的粉粿是呈現半透明的愛玉顏色，與常看到的深黃色有很大的不同，但口感比愛玉更Q彈，好吃！

雞蛋糕短評：假日用餐人潮非常多，大部分都是外帶，1、2樓都有用餐座位，豆花總類多元，當天吃了黑心白玉外加粉粿，黑心白玉是芝麻小湯圓咬開有香濃的黑芝麻，粉粿是半透明與一般吃到黃色的很不同，豆花是古早味口感。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【豆花莊美食資訊】

地址：台北市大同區寧夏路49號

電話：0225506898

官網：facebook

營業時間：10:00–01:00

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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