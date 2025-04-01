週末假日，狡兔和小叮噹又展開美食療癒之旅啦！對我們標準I人來說，能夠找一間沉浸式餐廳，安靜享用一頓正餐，就是最美好的行程安排。

「煲棧」這間小餐館鄰近臺南市美術館二館，坐落於美術館停車場出口的對面，前陣子上新聞的檨仔林阿全碗粿就在旁邊不遠處，我們初來乍到，對中西區這條友愛街感到很新奇！

將機車順利停放路邊，狡兔問小叮噹有沒有看錯地址？他確認後回答是友愛街50號沒錯啊！原來是我們來得太早，店家尚未開啟鐵門營業！（傻笑）

看見外面的廣告燈箱，狡兔才感到放心！真的是這兒沒錯！話說這一帶的房屋外觀新穎，我爬文只記得店內是走復古風格，殊不知裡外的差異甚大，腦袋實在難以做連結。

待鐵門升起後，小清新的日式低調門面出現了！

平日營業時間9:00至14:00、17:00至22:00，特別要注意的是假日較晚開賣，週六10:00開始、週日10:30開始，建議外地遊客不妨逛完美術館再過來用餐。

煲棧主打多種風味的粥品，亦販售日式湯烏龍、鍋燒意麵、小菜、飲品，低消是一人一份餐點。

有些餐點沒被印在常規菜單上面，例如當日限定的當歸松阪粥，以及限量供應的麻油土雞粥，想吃要憑運氣。

該店與外送平台foodpanda、Uber Eats皆有配合，稍晚我目睹外送人員一個接一個來取餐，生意相當不錯！

古色古香的大門，輔以依然紅豔的嶄新春聯，讓人踏進去之前充滿期待。

準備下一秒瞬間穿越到過去！隱身於市區的秘境餐館！

空間狹小而溫馨，昏黃的燈光是咱們I人喜歡的保護色，置身其中頗有安全感。

老闆娘美麗又親切，現場正播放著鄧麗君所唱的日文歌曲，氣氛絕佳。

我們不必遠赴外縣市旅遊，在台南當地找一間特色餐廳坐坐，身心靈放鬆，一樣能獲得充電效果。

店裡僅規劃四張桌子，而這張是最大的一桌，可坐四人，其他是雙人桌。

混搭的懷舊感桌椅，雜糅出自成一格的樸實古早味。

櫃台旁邊有一桌，那板凳佈滿歲月痕跡，看上去就是一件古董。

佈置偏向日式，事實上店家也有從日本進口食材，並採用檢驗合格的肉品、蛋品，對於米粒精挑細選，甚至熬粥的水源是取自淨水設備，堅守職人精神！

自由選定位子、填單結帳，接著老闆娘就去廚房備餐，之後我們再到櫃台取餐。

如果進店時剛好無人在櫃台，或需要點餐服務，可按鈴提醒內場人員。

老闆娘不忘顧及重口味一族，櫃台提供胡椒粉、七味粉、辣椒粉。

桌下備有置物籃，桌旁還有插座呢！

小叮噹的心情不錯，在舒適環境、優美音樂的浸染下，人也變得文青起來啦！

早午餐吃粥很好啊！眼前的餐具頗講究，以托盤裝盛，儀式感十足！

◎ 煲棧之菜單：

https://photos.app.goo.gl/DfVibst8NjAcbGBNA

<冬瓜檸檬>

主餐加40元可換購飲品，沁涼的冬瓜檸檬透著雋永清香，甜美不會太酸。

<日本焙煎茶>

煎茶是一種廣受歡迎的日式綠茶，這一壺令我驚豔！口感柔順完全不澀，清雅有韻致！

吃粥可搭配小菜！品項包含胡麻拌黃瓜、皮蛋撞豆腐、高山香辣筍、日式海帶芽。

<胡麻拌黃瓜>

波浪切片的小黃瓜，稍有厚度，咬下去鮮脆可口。

胡麻醬香氣迷人，酸甜討喜，十分清爽開胃。

<日式海帶芽>

海帶芽的顏色令我大感意外，原來它是走黃金泡菜路線！

滋味也是酸中帶甜，夾帶一絲微弱的辣度，口感爽脆滑溜。

粥品以高質感陶鍋裝盛，既美觀又能保溫！他們家的粥不是湯泡飯，而是確實烹煮到軟爛狀態，老少咸宜。

<霸王海鮮粥>

該店推出多款粥品組合，皆可額外加料！老饕鎖定海鮮系列準沒錯，廣納數種海產！若預算較高就連龍蝦都吃得到！

狡兔起初有考慮北海道干貝鮮蝦粥，最終選定聽起來更厲害的霸王海鮮粥！

太驚人的真材實料啦！置入切片鮑魚、蛤蠣、魚片、鮮蝦！

鮮蝦不僅去殼，還剔除了腸泥，超貼心！裡頭甚至能撈到整顆的一口鮑！

這食材的質地Q彈近似花枝，詢問得知是深海魷魚切片！一碗粥網羅各方珍饈，鮮上加鮮！

<泡菜松阪豚粥>

肉食控小叮噹特別愛吃松阪豬，於是點了辛辣限定的泡菜松阪豚粥。

紅豔的韓式泡菜是鋪在表層而非已拌開，在視覺呈現上大加分。

米飯煮得透徹軟濡，至於搭配的泡菜、松阪豬都是頗有口感的食材，相互取得平衡。

拌勻後發覺味道不怎麼辛辣，泡菜酸香且多汁鮮脆。

採用台灣溫體豬肉，松阪肉的厚度適中，吃起來鮮嫩又彈脆！

肉量不少！小叮噹表示滿足！如果嗜辣可考慮剁椒口味，總之菜單上面的選項眾多，一定能找到自己屬意的夢幻粥品。

吃完發現鍋底很乾淨！感覺這款陶鍋真是不錯用啊！（擺錯重點XD）

假日不妨計劃一次藝文慢活之旅，先走訪美術館涵養心靈，再光顧煲棧滋補身子！

狡兔在此溫馨提醒外地遊客，若對於全糖城市的重口味美食感到吃不消，大可以來這邊吃碗熱粥，緩一緩腸胃再繼續奮戰個幾回合！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 煲棧 ↓

臉書：https://www.facebook.com/61568502308398

IG：bao__zhan2.0

地址：台南市中西區友愛街50號

電話：06-2221010、0968-703636

營業時間：

[週一二四五] 9:00~14:00 / 17:00~22:00

[週六] 10:00~14:00 / 17:00~22:00

[週日] 10:30~14:00 / 17:00~22:00

公休日：週三