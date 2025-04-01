這次誤打誤撞來到嘉義縣竹崎鄉義隆村的「阿拉伯粉紅村」，發現這裡擁有整片山頭壯觀的花旗木美景！不過這次來得太早，花況大約只有0～1成。園區原定於3月28日開放，但由於今年花期延後，預計4月12日左右才會迎來最美花況，想賞花的旅人可以再等等喔！

阿拉伯粉紅村｜交通&停車資訊

拍攝日期：2025/03/29

阿拉伯的粉紅村（花旗木秘境）就位在嘉義縣竹崎鄉義隆村，想來的朋友只要在Google地圖搜尋「阿拉伯的粉紅村（花旗木秘境）」就能輕鬆導航抵達！不過這裡沒有專屬停車場，建議大家將車子停在路邊，再步行進入賞花喔！

阿拉伯粉紅村｜活動日期

活動日期：2025年3月28~5月上旬

阿拉伯粉紅村｜園區接駁車

從入口走到阿拉伯的粉紅村（花旗木秘境）其實不算遠，大約步行10分鐘就能抵達，沿途還能邊走邊欣賞風景，時間過得很快！如果不想走路，園區也有提供接駁車服務，來回票價100元，其中50元還能到村長家換飲料，等於來回接駁實際只花50元，超划算！對於行動不便或不想走太多路的朋友來說，搭接駁車也是很不錯的選擇喔！

阿拉伯粉紅村｜園區導覽圖

工商優惠活動

其實園區範圍不算大，但花旗木的種植區域相當集中，滿山遍野超過3000株花旗木，目前仍然含苞待放，等到盛開時一定美不勝收！如果想來感受粉紅浪漫的氛圍，不妨趁著假日來走走，欣賞這片難得的花旗木秘境吧！

門票背面還貼心列出了附近的美食推薦，像是萬家庄豬腳、新埔農場餐廳、竹崎御品香燻茶鵝等人氣餐廳，賞完花後剛好可以順道去大啖美食！如果玩累了或是想嚐嚐在地特色料理，都可以參考門票上的資訊，找間喜歡的餐廳來吃吃。

這是園區提供的接駁車，每台大約可搭乘10人，如果遇到人潮較多的時候，園方會安排最多3台接駁車輪流接送，讓大家都能順利進出園區。不想走路的話，可以考慮搭接駁車，既方便又省力！

阿拉伯粉紅村｜園區介紹

園區內還有小市集攤販，販售各種在地美食與特色小吃，逛累了可以買些點心來嚐鮮，一邊賞花一邊享受美味小吃，別有一番風味！有興趣的話，記得來逛逛喔！

如果時間充裕，其實很推薦用走的上去，沿途能欣賞純樸的農村風景，還有機會看到桑葚果、樹葡萄，甚至還能欣賞荔枝花盛開的模樣！邊走邊感受大自然的美好，讓這趟賞花之旅更增添一份悠閒與驚喜！

你可以看到關東旗上的圖片，那就是花旗木滿開時的樣子，真的超級美！等到花旗木完全開放的時候，整片粉紅花海美得讓人心動，真的很期待看到那一刻的美麗景象啊！

花旗木，又稱為泰國櫻花、粉紅花旗木，是豆科決明屬的落葉喬木，原產於泰國、緬甸及周邊地區。花旗木因花朵盛開時滿樹粉紅，與日本櫻花相似，因此有「泰國櫻花」之稱。花旗木花季約在3月至5月，其中4月為最佳賞花期。

除了3月至5月可以欣賞到美麗的花旗木外，5月上旬到7月也是金針花的花期，這段期間可以一邊欣賞粉紅的花旗木，一邊期待金針花的黃金花海。這兩種花卉交替盛開，讓春夏之間的旅程更加豐富多彩！

除了外面的小市集，走進園區內也能發現不少小吃攤，販售各式美食，讓你一邊欣賞花海，一邊品嚐美味的小吃！無論是當地特色小吃還是輕食點心，總有一款能滿足你的味蕾喔！

如果你有搭接駁車，別忘了拿接駁車票券去阿拉伯村長家兌換飲料喔！這樣不僅能享受舒適的接駁服務，還能順便解渴，超級划算又方便！

阿拉伯村長家除了提供飲料兌換服務外，還有販售各種當地農產品，如新鮮水果、手工製品等。如果你有興趣或需求，別忘了順便挑選一些農產品帶回家，當作紀念或是送給親友，也是很棒的選擇喔！

在阿拉伯村長家，有很多不同的飲料可以兌換，像是清新的洛神花茶、提神的冰咖啡、解渴的冬瓜茶，還有健康的水果醋等多種選擇，讓你在欣賞花海的同時，也能品嚐到各式美味飲品！

旅咖這次兌換了洛神花茶和水果醋，真的是消暑又解渴，飲品清新又健康。

在村長家旁邊還有小小冰棒可以購買，天氣熱的時候，來上一根冰涼的冰棒，真的是解暑又開心！

村長家前面還有不少座位區，逛完園區後可以來這裡稍作休息，享受飲品的同時，放鬆一下身心，真是個超級舒適的休息站！

這片山頭滿滿都是種植的花旗木，不過因為來得稍微早了一些，目前花旗木還沒有開花。聽在地人員說，大約在4月12日左右，花旗木就會迎來盛開的時候，屆時整片山頭會被粉紅花海包圍，想賞花的朋友可以安排時間再來喔！

園區內種植了超過3000株的花旗木，等到花開時，整片山頭將被粉紅花海覆蓋，絕對是美不勝收！

走到上面可以看到義旗隆來，花現秘境的字樣喔。

園區內還有不少地景藝術可以欣賞，拍照打卡的好地方！雖然目前花旗木還沒開花，但這些藝術裝置依然讓整個環境充滿魅力，非常適合拍照留念。等花開的時候，這裡會變成一個更加迷人的景點！

遠眺阿拉伯村長家，可以看到左右兩邊都是花旗木，盛開一定非常美。

雖然大部分的花旗木還沒完全開花，但某幾棵花旗木已經開始開花了，樹上的花朵也都含苞待放，預示著花期即將到來！這樣的景象讓人更加期待，等到整片花旗木盛開時，會更是美不勝收啊！

園區的道路有點陡，不過不用擔心，可以慢慢走上來，享受沿途的風景。

聽說這些花旗木是櫻王和櫻后，等到滿開的時候，應該會是非常震撼的美景！這些品種的花旗木花朵大且鮮豔，當樹上滿開時，整片花海將展現出令人驚嘆的畫面，真的是值得期待！

往下拍，整片都是花旗木，景色壯觀得讓人無法移開眼睛！真的是超級期待花旗木滿開的時候，這片粉紅花海一定會美得讓人驚豔，等到盛開時，絕對要再來拍一次，捕捉那一刻的美麗！

往上拍也是可以感覺到一整片。

這個區域是種植麝香木，據說要到明年才會開花囉，可以期待一下。

這次來正好遇到劉明智竹編，他編織的螳螂和手機吊飾真的超級精美！如果你喜歡這些手工藝品，還可以帶回家喔，每個只要50圓，真的是超值又便宜！不妨趁機挑選一個當作紀念，帶回家增添一點藝術氛圍！

這次來雖然沒能看到花旗木的盛開，真的有點可惜。不過在阿拉伯村長家，你可以看到以前的花況照片，那些滿開的花旗木真的美得讓人驚艷！看著那些照片，也讓人更加期待下次來的時候，能親眼見到那片美麗的花海！

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