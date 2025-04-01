在北港老街的心臟地帶，朝聖酒店以其獨特的地理位置和創新的設計理念

，成為了尋求文化深度與舒適體驗的旅人的首選。這家酒店不僅鄰近香火

鼎盛的國定古蹟朝天宮，更以其獨特的「西洋棋」元素融入在地廟宇文化

，打造出一種中西合併的美學飯店，讓每一位入住者都能感受到歷史與現代的交織。

獨特的住宿體驗 神明造型西洋棋與舒適空間的完美融合

朝聖酒店的每一間客房都承襲了西洋棋的主體元素，從典雅的休息空間到

寬廣舒適的布局，無一不展現出設計的巧思。

辦理入住大廳在四樓，可提供寄放行李，寬廣的交誼廳休息空間，提供

咖啡茶房客免費飲用。雖然沒有附早餐，但樓下就是老街吃的選擇多

，相當方便。停車也超方便，附設地下停車場，機車前往也可以停車。

下樓就是朝天宮，超近超方便，有機會還會遇到夜晚活動，臨場感十足，難得的住宿體驗。

今天入住騎士標準四人房，不僅空間寬敞，衛浴空間更是乾濕分離，配備有

花灑和浴缸，讓您在一天的探索後，能夠泡個熱水澡，享受一夜好眠。

酒店提供超大視覺享受55吋液晶電視、衛星頻道、乾濕分離淋浴間、浴缸

、溫座免治馬桶等高端設施，還有免費的Mini Bar、冰箱、電熱水壺

、瓶裝水及飲品包（茶/咖啡），確保您的住宿體驗既舒適又便利。

此外，吹風機的超大風力，讓您使用起來超滿足，而免費的Wifi則讓您隨時保持連接。

周邊景點與美食 探索北港的無限魅力

信仰的精神家園 北港朝天宮，作為北港最具代表性的廟宇之一，建於清康

熙年間，承載著台灣人民深厚的信仰。

還有魅力十足的北港老街，成為遊客探險與尋寶的絕佳去處。

北港水道頭文化園區以其深厚的歷史背景和獨特的文化特色吸引了眾多遊客

。這裡不僅是欣賞自然風光的絕佳地點，更是探索台灣傳統文化及歷史的理想場域。

朝聖酒店樓下就有7-11及各式傳統在地美食，甲子園遊樂園也在一樓

，吃飽飯後想要玩夾娃娃機或是彈珠台，來這裡準能讓您不無聊。

此外，酒店緊鄰朝天宮，您可以近距離沐授香火，體驗真正的宮廟文化。

周邊的宮廟活動早晚噪音鞭炮多，這也成為了朝聖酒店的一大特色

，讓您能夠深入感受北港的熱鬧與活力。

朝聖酒店與朝聖行旅位於同一棟內，辦理報到的櫃台都在四樓。

兩者的不同之處在於朝聖酒店走的是典雅高級感，而行旅的裝潢就簡約風

為主。兩者價格上就有差異，想怎麼選就看各位的需求而定。

周邊因為宮廟活動早晚噪音鞭炮多，建議吵雜音量的朋友需要斟酌喔。

朝聖酒店

地址：651雲林縣北港鎮中山路146號4樓

電話號碼：05-782-2999

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