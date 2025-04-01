雲林北港一日遊｜雲林小旅行從北港朝天宮漫步北港老街.北港無名小吃.北港咖啡.北港獨立書店一次網羅！

雲林北港聞名全台就是北港朝天宮，來到北港朝天宮周邊美食真不少，漫步在北港老街裡，可以發現隱藏版的北港人氣在地小吃、北港隱藏版景點、北港下午茶咖啡館、北港伴手禮直接帶回家，一日遊完全可以滿足你來到北港的慾望，想要品嚐最道地的北港美食？北港小吃？漫遊北港老街，走入笨港傳薪學院(北港光明屋獨立書店），來到這都覺得好幸福，這次也走訪很多地方，北港一日遊乾貨滿滿，第一站我們就先來到笨港傳薪學院(北港光明屋獨立書店）、接著就開始北港美食旅，光明鱔魚麵、其福古早味果汁攤、阿燕肉粽、芋簽丸、黑面仔小吃，完全隱藏版的在地美食，新開的Louisa Coffee 路易莎咖啡 (雲林北港店)與北辰書局作為複合式的藝文咖啡館、隱藏市場中的手厚商號 / Soo Home、最後記得要買個北港伴手禮日發製飴廠、芝麻粉、麻油都是最最天然又自然的美食，帶回家準沒錯，如果你還沒來過北港，找個時間來北港朝天宮拜拜，就將這些美食與特色景點放入口袋名單筆記起來啦！延伸閱讀：夜遊雲林北港、北港、嘉義新港香路小旅行！另類在地文化廟宇老街景點、雲林這樣玩！古坑北港在地小旅行兩日遊

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如何抵達雲林北港？交通資訊

交通資訊 （交通資訊常有變動，出發前請先向各交通場站確認。） 自行開車：國道1號-雲林系統交流道下-省道臺78線-省道臺19線-中正路-中山路。 大眾運輸：搭高鐵至嘉義站下-轉搭嘉義客運7235至北港站下。 搭高鐵至雲林站下或搭臺鐵至斗六站下-轉搭台灣好行Y02北港虎尾線至北港朝天宮站下。 北港住宿建議？ 朝天宮建有香客大樓，可提供團體通舖供宿；惟春節期間至農曆三月期間進香人潮眾多，宜先行預約。

雲林北港景點推薦笨港傳薪學院(北港光明屋獨立書店)

需要事先預約的笨港傳薪學院(北港光明屋獨立書店)，一月來訪時撲空，後來就直接提前預約再來，逗留時間約兩小時，可以看到北港的歷史文化背景，也可以在50-60年代舊式診所改建而成，北港博愛醫院洪坤賢家族提供，裡頭的氛圍很老派也讓人想要一探究竟。

我很喜愛時光瞬間停止的氛圍，可以讓你感受滿滿老味道也很有特色，獨立書店中也有木造藥櫃與保留很多的原始風味，兩層樓的建築物會讓你感受這裡很清幽，後方還有一處小庭院，二樓則是北港以前的老照片，跟彰化一樣，建築物幾乎都被拆除，以往的澡堂、役所還有許多不為人知的老建築都消失，但經由蔡享潤導覽老師的解說，讓北港變得有趣，想要漫步在這裡，藝文、文創都會讓你有著滿滿懷舊的古早味，若跟我一樣喜愛老氛圍的朋友，請事先預約呦！

笨港傳薪學院(北港光明屋獨立書店)

住址：雲林縣北港鎮光明路122號

雲林北港小吃推薦黑面仔小吃

黑面仔小吃在北港朝天宮媽祖廟旁，位置好找，以台式為主的家常料理，像是滷肉飯、雞肉飯、滷豬腳、貢丸湯還有招牌當歸鴨，都是超人氣商品，想要吃飽可以選擇他們家。

黑面仔小吃

住址：雲林縣北港鎮中山路171號

電話：0929 411 777

雲林北港景點推薦北港彩繪村(公館3D彩繪村)

北港公館里彩繪社區，是北港第一個以3D為主的彩繪社區，先前我們就來訪過，以可愛的北港熊幸福彩繪里作為意象，讓很多的人紛紛前往朝聖，這裡有很多的主題元素，是里長許家福與公館里社區發展協會會長黃志偉的共同推動下，讓這變得更加的生動有趣。

沈浸在彩色的天地下，也看得見童話故事裡的很多人物，太可愛了又好留影，不拍個半小時真的完全不罷手。

北港彩繪村(公館3D彩繪村)

住址：雲林縣北港鎮博愛路156-2號

雲林北港美食推薦其福古早味果汁攤

隱藏在北港老街周邊巷弄的人氣飲料攤，現打果汁還有水果切盤都很不錯，中南部特有的番茄沾薑汁，這裡也可以吃得到，我喜歡夜晚在這裡喝杯果汁，真材實料一喝就能上癮～

其福古早味果汁攤

住址：雲林縣北港鎮博愛路72號

雲林北港伴手禮推薦日發製飴廠

北港古早味零食就屬這款最美味，北港飴。日發傳承北港一代敬神貢糖的製飴精神，手翁製作，讓花生、麥芽香味越咀嚼越香，朋友的阿嬤也很推薦這味古早味糖果，新港飴（北港飴）在地50多年的老味道，古法手工製作，熬煮4-5小時的麥芽後，再嚴選花生的口感香Q，包入後還需要再竹篩網上面陰乾，成為一顆顆在地人熟知的新港飴，當小點心好適合。

傳承這樣的老味道已經有五十多年，一顆顆富有彈性的北港飴很好吃呦！喜歡就來試吃，在購買個幾包袋回家享用。

日發製飴廠

住址：雲林縣北港鎮共和街18號

雲林北港咖啡推薦手厚商號 / Soo Home

雲林北港午茶新體驗推薦手厚商號 / Soo Home，這家療癒系甜點以及鑄鐵鍋荷蘭鬆餅，都讓我看見照片就喜歡上，所以提前預約座位再來吃美食，很幸福。手厚商號距離北港朝天宮媽祖廟大概有十五分鐘的腳程，漫遊也可以看看北港的景點與文化，很不錯，手厚商號隱藏在北港早市裡面，不容易被發現，不過網路資訊也不多，如果想要來北港漫遊，很推薦來這休憩一下啦！

手厚商號的咖啡、甜點都很好吃！我自己還挺推薦的，不甜膩，而且現做的鑄鐵鍋荷蘭鬆餅，熱熱吃真的很棒。牆上也看到食尚玩家有來過的樣子，是家慵懶的店，我喜歡也推薦給你！

北港手厚商號 / Soo Home

住址：雲林縣北港鎮華興街41號

電話：0975 709 719

雲林北港美食推薦Louisa Coffee 路易莎咖啡 (雲林北港店)

北港美食推薦Louisa Coffee 路易莎咖啡 (雲林北港店)新店剛開張，Kiwi剛好遇到正式營運就快樂的好好買起來，與既有的北辰書局結合，將這裡成為藝文氣息很滿的咖啡館，人潮多建議平日來訪最好。

路易莎咖啡北港店 寵物友善

住址：雲林縣北港鎮公園路7號1樓

營業時間7:00-21:00 北辰書局 圖書1樓7:00-21:00

雲林北港小吃推薦阿燕肉粽、芋簽丸

路過阿燕肉粽、芋簽丸真的是無心插柳，就坐下來休憩片刻吃上一碗芋簽丸，手工製作的芋簽丸，直接放在蒸盤上炊煮，可以看見長長的芋條，芋簽，阿姨只賣兩小時半，賣完即打烊～真的挺酷的！很鬆軟的北港銅板小吃很推薦～～

只有放上蝦米、肉絲再淋上蒜頭醬油上面放一片肉，就端上，一份一共有兩片，好吃跟鹿港做法截然不同，後來又點上一碗綜合湯，豬血跟腸湯，很原始的香氣與味道，下午茶點心真的挺適合的。

阿燕肉粽、芋簽丸

住址：雲林縣北港鎮博愛路141號

電話：0912 310 071

穿梭在北港老街裡，會有發現一連串的驚喜，完全走到迷路，又接到北港朝天宮媽祖廟，很放射狀的感覺超神奇！

雲林北港小吃推薦光明鱔魚麵

雲林北港美食很多元，北港美食光明鱔魚麵吃過嗎？光明鱔魚麵在北港朝天宮前面的巷弄間，不會不好找就是沒招牌，需要耐心點，而且在google網路評價很好，北港在地人推薦北港小吃，偶爾會休息或是撲空，但這家北港光明鱔魚麵真的就是好好吃，吃了很多次後決定要爆料它，光明鱔魚麵無論是乾的或者是羹湯都好吃，北港巷弄美食小吃～在這悄悄推薦給你們囉！延伸閱讀：雲林北港美食就是要吃這10家，朝天宮周邊美食hole起來！

雲林北港鱔魚麵｜北港美食小吃推薦光明鱔魚麵，隱藏北港朝天宮周邊巷弄美食，乾鱔魚麵、鱔魚麵羹都好好吃！

北港小吃多半都是在巷弄間，想要走走逛逛才能找到的好美食，像鱔魚麵這家沒招牌就也是老闆跟闆娘在炒，味道是一流的，建議可以在這裡吃在離開口感就不會折扣呦！我自己很喜歡鱔魚的新鮮與大火快炒的鍋氣，很香又脆不老，光明鱔魚麵無論是乾的或者是羹湯都好吃，北港巷弄美食小吃～在這悄悄推薦給你們囉！

光明鱔魚麵

住址：雲林縣北港鎮光明路10號

電話：05-783-8674

雲林北港朝天宮媽祖廟.白沙屯媽祖年年來訪！

提到北港朝天宮拜拜行程中絕對不容錯過的一處廟宇，在每年三月迎媽祖時白沙屯媽祖廟也會到這進香，創於1694年清康熙年間，建廟已有300餘年，廟宇中供祀天上聖母、觀世音菩薩還有註生娘娘、土地公、文昌君…，廟中結構、木雕出自名匠之手，終年香火鼎盛。

每年最熱鬧的二次遶境分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，元宵節是以花燈比賽為主，在北港藝閣最為知名，以真人角色扮演在花車上，讓整個北港萬人空巷，鑼鼓喧天，讓媽祖廟周圍都擠滿人，北港都能籠罩在熱鬧氣息中。朋友的阿嬤剛好住附近，在附近每天幾乎都可以聽見鞭炮聲不斷，香路大道遊行，讓你每次看見這樣的景象都不虛此行。在朝天宮拜拜完後，別忘了要取用他們的神水喝平安，結束行程時，來北港朝天宮前面的北港老街走走，北港老街周邊美食多，無論是想要在老街上吃美食、光明街吃美食、北港體育場周邊吃美食都可以呀！

北港朝天宮

住址：雲林縣北港鎮中山路178號

2025北港燈會粼光遶境

2025北港燈會啟幕，包含「老街巷弄燈區」、「義民廟」及「北港鎮公所燈區，夜晚我們就在老街巷弄燈區漫步啦！今年有繽紛的傘燈牆、猜謎強，是暗巷工藝坊負責人蔡享潤等人巧思，讓人不小心就沈浸在古味盎然的氛圍裡。

夜晚巧遇蔡老師，才能看得見利用蒸籠打造一條「蛇燈」為主燈，超級經典而且整個美翻天，Kiwi還在這偷偷錄影～

雲林北港在地巷弄燈區

雲林北港老街巷弄燈區，可以讓你漫遊古街巷弄，也可以欣賞到人氣景點，趁還沒有打烊也可以到百年甕牆的北港工藝坊走走，夜晚格外美，走入燈區有著中國風的古仔燈高掛巷弄，很有元宵的意味，文藝氣息也深受許多人喜愛，離開前一定要來走訪。