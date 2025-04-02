

山本漢堡排地點就在台北市大安區，而且離捷運國父紀念館站超級近，走路不用三分鐘就到，而且它可是從日本來的，主打的就是軟嫩到不行的漢堡排，聽說他們家的白飯也煮得很厲害，更棒的是，飯跟湯還可以免費續加，對於想在國父紀念館附近簡單吃點好料的人來說，真的是個不錯的選擇呢！

山本漢堡排 106台北市大安區光復南路260巷1號

02 2711 3816

11:00–21:30

地理位置真的超方便，就在國父紀念館站2號出口旁邊，走一下就到了。店裡面的環境我覺得還OK，不過稍微有一點點油煙味，所以如果妳剛做好漂亮的頭髮或是穿了比較會吸味道的衣服，可能就要稍微考慮一下囉。座位的部分算是蠻舒適的，走道也很寬敞，他們那種沙發座位感覺還不錯。

山本漢堡排菜單與價格位，主要的餐點價格大概落在300到400元之間，牛排的話就會稍微貴一點點，他們用的米可是很講究的北海道七星米喔。

平日中午有商業午餐，如果想要加點飲料或小菜，搭配套餐會比較划算。

來這邊當然就是要吃他們家軟嫩多汁的漢堡排，然後配上他們煮得很好的白飯啦！ 如果單點主餐，都會附一杯果汁，但每天的果汁口味不太一樣。可樂我是搭配套餐點的。

加點的焗烤蘑菇也蠻推薦的，起司給得超多，用那種吃法式蝸牛的格子碗裝，起司拉起來真的很誇張，味道也很棒。

明太子漢堡排明太子醬給得非常有誠意，厚厚一層，漢堡排本身也蠻有份量的。然後就像日本人很傳統的吃法一樣，還有附義大利麵跟白飯，真的是碳水炸彈的概念。

一端上來就香氣十足！他們的漢堡排可以選擇牛豬混合或是純豬肉的，我選的是牛豬混合。

其實這間店剛開幕的時候我就有來吃過，當時覺得還好，不過這次吃覺得漢堡排更多汁了，還蠻不錯的。

旁邊還有搭配一些蔬菜，像是南瓜、馬鈴薯、青椒跟花椰菜，就是你在日本家庭餐廳很常看到的那種組合。

至於那個義大利麵，煮得稍微偏硬，帶有一點點麵芯，我是可以接受也蠻喜歡這種口感的，不過醬汁的味道就比較淡一點，有點可惜。但可能有些台灣朋友會吃不習慣，因為有些人覺得麵就是要軟爛才行，不然就覺得沒煮熟。所以這部分就看個人喜好囉。

他們的米飯跟湯，湯的話就很一般，但重點是很熱，米飯就像前面說的是用北海道七星米煮的，雖然用什麼米可能不是最重要的，但可以感覺到他們有認真煮，不是那種自助餐用大電鍋煮出來的水準。好吃的肉配上好吃的飯，這點我給他們不錯的評價。

經典山本漢堡排，飯跟湯就跟我的套餐一樣，所以就沒多拍了。它跟明太子漢堡排不一樣的地方在於最上面的醬汁不同，而且是用鐵鍋裝的，所以一上桌還會滋滋作響，感覺很棒。

朋友說這個口味也很好吃，而且因為麵可以用鐵鍋底下的醬汁拌著吃，所以就比較有味道。

總結來說，山本漢堡排真的是一間還不錯的店，比起那些排隊排到天荒地老的店，我個人也很喜歡這種簡單就可以好好吃頓飯的選擇。

店家/景點資訊

店家名稱： 山本漢堡排

所在地址：106臺灣大安區大安區光復南路260巷1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：02 2711 3816

評價：★★★★★ Google即時導航

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