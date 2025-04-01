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【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線） - 寧夏夜市70年老店，炸三寶一次可吃到三種特色風味

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2025-04-01 15:08:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

說到寧夏夜市最著名的臭豆腐一定會提到這間李掌伯，之前叫做里長伯臭豆腐，在寧夏夜市一賣就是70幾年歷史相當悠久，連前總統陳水扁和馬英九都曾造訪過，這間分別有夜市攤子和店內兩個用餐空間，這間臭豆腐口味多元，從酥炸到清蒸、麻辣藥膳都有，如果想嘗試多種口味可點炸三寶， 一次品嘗酥炸臭豆腐、臭餛飩、金沙臭豆腐，三個願望一次滿足。

 

搭乘捷運至中山站2號出口出，步行約8分鐘可抵達，開車前往可停鄰近的朝陽公園地下停車場蓬萊國小地下停車場

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

▲這次吃的是李掌伯創始店，外帶和內用排隊動線不同要注意，走廊和店內都有用餐空間，當天都客滿了，被安排到隔壁店家的座位區用餐，真是特別！

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

▲抵達後先拿菜單，店員會幫忙安排座位，畫好菜單再至櫃檯點餐結帳，店內可用linepay付款。

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

▲李掌伯菜單：臭豆腐有清蒸的、油炸的和麻辣口味，店內還自創香酥臭餛飩、金沙臭豆腐口味，想吃飽有大腸麵線可以選擇。

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

油炸臭豆腐 65元：豆腐炸得極為酥脆，吃起來沒有油耗味和油膩感，但味道不夠臭，附的泡菜又脆又甜 ，整體品質中上。

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

清蒸臭豆腐 70元：冬天一定要來一碗暖呼呼的清蒸臭豆腐，藥膳的香氣非常明顯，豆腐口感綿密，孔洞吸附了湯汁非常夠味。

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

炸三寶 100元：內有金沙臭豆腐、香酥臭餛飩、油炸臭豆腐三種口味。

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

金沙臭豆腐使用純鴨蛋的蛋黃製作，吃起來鹹鹹甜甜的，沾上美乃滋後多了濕潤感，與豆腐的黃豆香氣融合得不錯，很創新的吃法！

 

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

【台北食記】李掌伯（里長伯麻辣臭豆腐鴨血蚵仔麵線）

▲香酥臭餛飩外皮炸得酥香，內餡飽滿，有滿滿的冬粉和韭菜，吃起來很清爽，中和掉酥炸的油膩感。

 

雞蛋糕短評：推薦臭豆腐三寶，一次可吃到油炸臭豆腐、香酥臭餛飩和金莎臭豆腐三種，臭豆腐不夠臭走的是清淡路線，香酥臭餛飩第一次吃到很有特色，金莎臭豆腐使用鹹蛋黃製作，也蠻特別的


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


【李掌伯美食資訊】

地址：台北市大同區寧夏路22之9號
電話：0225566466
官網：facebook
營業時間：16:00–00:00(平日)、12:30–23:50(六、日)
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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里長伯蚵仔麵線、臭豆腐王

phone02-2556-0377
place台北市大同區寧夏路22-9號
3.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.67
服務品質
3.67
裝潢氣氛
3.42
CP值
3.71
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