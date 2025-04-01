光頭哥又找到一家特別的火鍋店啦😚😚😚😚

位於新北市蘆洲區-饗食鍋蘆洲中原店，一鍋可以享用火鍋也可以享用烤肉，一鍋雙享

店址：新北市蘆洲市中原路13-1號

電話：02-8285-8163

鍋底種類眾多，肉品牛、豬、雞、羊，海鮮的部分還有鮭魚、台灣鯛、台灣驢魚、大草蝦、鮑魚，如果都想來一點，可以點一份饗食海鮮盛合

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店－店內環境

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店－自助吧

店內光是飲料就有很多種，氣跑飲料、各式熱茶、咖啡、沙瓦、冰沙

餐後甜點還有爆米花🍿🍿🍿🍿&冰品

調味區很特別的有九層搭，可以用來拌炒肉片，光想到就流口水🤤🤤🤤🤤

醬料區，我覺得最特別的就是-台式酸辣醬，真的很夠味，隔壁一格則是特製洋蔥

基本的白飯及王子麵、冬粉當然也是吃到飽

來了‼️來了‼️上菜了，菜盤&肉盤都來了

這次點的鮮採香菇鍋＋熟成牛五花，光頭哥則是秘制麻辣湯＋招牌秘制雞柳，鮮採香菇鍋真的有濃郁香菇味，湯頭很清淡，麻辣湯也不死辣，花椒香味也很足。

蔬菜就放入鍋內吧😘😘😘，先來一片原味牛五花 ，原味牛五花沒有太重的肉味，原味加一點海鹽，真的吃得出肉的甜味。

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店－特製九層搭雪花牛肉捲，加上台式酸辣醬，超級搭

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店－洋蔥雪花牛肉捲，洋蔥已調味過不會太過辛辣，配上帶有油花的肉片剛剛好

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店－炒泡麵

饗食鍋提供的醬料真的都很特別，說是燒烤鍋，但店內卻沒有烤肉醬歐🥰🥰🥰🥰

在饗食鍋你可以有享有好多種不同的吃鍋方式，可以炒個青菜＆炒泡麵，還是涮個肉片，可以有多種吃法，饗食鍋蘆洲中原店的特製醬料，真的很特別。

價格也很便宜，當天兩人消費也才600多，真的很划算。

我的一週一鍋，又多了家口袋名單。

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