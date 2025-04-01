為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

2025-04-01 20:10:00 文字：peixunlan
share
peixunlan

peixunlan

光頭哥又找到一家特別的火鍋店啦😚😚😚😚

位於新北市蘆洲區-饗食鍋蘆洲中原店，一鍋可以享用火鍋也可以享用烤肉，一鍋雙享

店址：新北市蘆洲市中原路13-1號

電話：02-8285-8163

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

鍋底種類眾多，肉品牛、豬、雞、羊，海鮮的部分還有鮭魚、台灣鯛、台灣驢魚、大草蝦、鮑魚，如果都想來一點，可以點一份饗食海鮮盛合食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店店內環境

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店自助吧

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

店內光是飲料就有很多種，氣跑飲料、各式熱茶、咖啡、沙瓦、冰沙

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

餐後甜點還有爆米花🍿🍿🍿🍿&冰品

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

調味區很特別的有九層搭，可以用來拌炒肉片，光想到就流口水🤤🤤🤤🤤

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

醬料區，我覺得最特別的就是-台式酸辣醬，真的很夠味，隔壁一格則是特製洋蔥

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

基本的白飯及王子麵、冬粉當然也是吃到飽

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

來了‼️來了‼️上菜了，菜盤&肉盤都來了

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

這次點的鮮採香菇鍋＋熟成牛五花，光頭哥則是秘制麻辣湯＋招牌秘制雞柳，鮮採香菇鍋真的有濃郁香菇味，湯頭很清淡，麻辣湯也不死辣，花椒香味也很足。

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

蔬菜就放入鍋內吧😘😘😘，先來一片原味牛五花食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤，原味牛五花沒有太重的肉味，原味加一點海鹽，真的吃得出肉的甜味。

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店特製九層搭雪花牛肉捲，加上台式酸辣醬，超級搭

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店洋蔥雪花牛肉捲，洋蔥已調味過不會太過辛辣，配上帶有油花的肉片剛剛好

➡️➡️➡️➡️饗食鍋蘆洲中原店炒泡麵

饗食鍋提供的醬料真的都很特別，說是燒烤鍋，但店內卻沒有烤肉醬歐🥰🥰🥰🥰

在饗食鍋你可以有享有好多種不同的吃鍋方式，可以炒個青菜＆炒泡麵，還是涮個肉片，可以有多種吃法，饗食鍋蘆洲中原店的特製醬料，真的很特別。

食記（實際）分享－蘆洲－饗食鍋⭐️一鍋一烤

價格也很便宜，當天兩人消費也才600多，真的很划算。

我的一週一鍋，又多了家口袋名單。

 
文章標籤
火烤兩吃 黃金沙茶鍋 鮮採番茄鍋 御用藥膳鍋 秘制麻辣鍋 珍藏馬告鍋 鴛鴦鍋 雙人海陸鍋 頂級牛舌 雪花羊 松阪豬 梅花豬 蛤蜊去骨雞腿排 妞西蘭頂級小羔羊 美國頂級小花牛 台灣鯛魚 台灣驢魚 南美白蝦 娜威鮭魚 吃到飽
創作者介紹
創作者 我不胖，只是肥 的頭像
我不胖，只是肥

阿肥的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

饗食鍋-蘆洲店

phone02-8285-8163
place新北市蘆洲區中原路13號
4.71 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.71
服務品質
4.79
裝潢氣氛
4.64
CP值
4.71
share place
延伸閱讀
[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太享受/日本進口的手工銅鍋搭配嚴選的高級的鮮美食材帶您進入一場鍋物饗宴
 星晴小步
新推出自製辣肉醬系列餐點，超殺優惠只要120元！【新北市蘆洲區】林太太手工石烤披薩-蘆洲店 炸雞⎜紙包雞⎜通心麵
 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦
台中市沙鹿區覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦
 愛玩女王
［台北西門町美食推薦］狂一鍋酸菜魚到底在紅什麼? 爆紅的『年輕時尚酸菜魚』。品狂一鍋美學一生，肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作～
 MiumiuLin妙妙琳
新北市林口區【新北林口必吃美食推薦】水蛙師私廚料理｜精緻海鮮料理、平價熱炒、高級桌菜，多種選擇一次滿足!!! (鄰近機場捷運林口站、最佳聚餐與壽宴餐廳)
 pfse64289
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up