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新竹火車站周邊美食│東門巿場│中央巿場│城隍廟小吃│星巴克新竹州圖門市│新竹美學館│新竹巿區半日遊

2025-04-02 09:51:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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新竹除了城隍廟外還有超多美食，這次從新竹火車站出發，經護城河畔可以到東門城、新竹州廳、星巴克新竹州圖門市、新竹市立美術館、新竹美學館、東門市場、中央巿場、最後抵達城隍廟，發現新竹巿區巷弄間有許多的古蹟美食和小吃，可以一邊吃美食，一邊欣賞新竹市的舊城風貌，用步行方式探索新竹，來趟說走就走不一樣的舊城美食之旅。

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新竹巿區必遊景點：新竹州圖書館改建的星巴克，是全台首間市定古蹟門市，保留原始建築，可以在古蹟內喝咖啡，相當特別。影片分享

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保留日治時期古蹟建物特色，光大門就超好拍的，有拱門造型入口、還有加寬的門柱和磚形條紋的柱面。

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挑高空間，用餐環境明亮寬敞，是新竹熱門的星巴克咖啡廳。

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旁邊有樹屋書店24小時

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新竹巿區必遊景點：新竹護城河

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新竹巿區必遊景點：東門城，竹塹城迎曦門，是現今唯一留存的城門，是中華民國國定古蹟。

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地點就位在：新竹市東區東門街中正路口

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這裡的設計相當特別，居然在道路中央，由兩邊的地下道到達。

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周邊美食：東門文昌雞飯

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周邊美食：福滿麵線。

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新竹巿區必遊景點：新竹生活美學館

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充滿文青氣息的地方，不定期舉辦展覽、活動免費參觀。

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新竹必遊景點：中央巿場，又稱新竹後廚房，這裡不僅是傳統巿場還有很多在地美食，等你來挖掘。影片分享

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新竹巿區必去景點：城隍廟廟口。

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城隍廟口美食：林 芋泥球

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城隍廟口美食：阿忠冰店。影片分享

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草莓鳳梨牛奶冰140元

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挑高五層樓玻璃屋。

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新竹巿區必去景點：東門巿場

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東門巿場，新竹IG打卡美食，有日式、泰式、韓式、義式等各國料理。

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新竹巿區必遊景點：新竹巿美術館，很可惜目前整修中無對外開放，只好留待下次再訪。

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為日治時期建築，羅馬式的拱門，結合日式傳統屋瓦，為歐洲的古典系建築風格。

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星巴克 新竹州圖門市：新竹市東區文化街8號；營業時間：07:00-21:00

國立新竹生活美學館：新竹市東區武昌街110號；營業時間：09:00-17:00（周一公休）

竹塹城東門 迎曦門：台灣新竹市東區東門街中正路口

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新竹最強早午餐【義式屋古拉爵 新竹迎曦店】130元起早安套餐/咖啡免費續一次/招牌必點紅藜軟法牛肉三明治/新竹CP值高早餐

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