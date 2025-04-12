【台北西門必吃美食推薦】麗都日本料理｜平價無菜單日式料理、超澎湃日料桌菜盛宴，CP值爆表!!! (鄰近捷運西門站、台北車站與北門站，最佳聚會餐廳)

台北隱藏版美食，麗都日本料理的平價無菜單料理!!!

說到台北平價美食、聚餐推薦，位在捷運西門站、台北車站、北門站附近的「麗都日本料理」，是一家擁有超過80年歷史的老字號日式料理餐廳，主打平價日式定食和無菜單料理，像是生魚片、壽司、鮑魚、炸天婦羅、清蒸石斑、烏骨雞湯等，不僅是許多老饕們的心頭好，更是許多在地人的美食口袋名單。

麗都日本料理美食開箱，聚餐首選!!!

「麗都日本料理」餐點豐富多樣，適合家庭聚餐、公司行號等各類聚會場合，現在就跟著安妮王，一起品嚐歷史悠久的麗都日本料理吧~

麗都日本料理│交通

Google地圖請點我 > 捷運西門站到「麗都日本料理」

「麗都日本料理」位於台北市中正區，就在西門町和台北車站的中間，如果搭捷運，西門站5號出口或台北車站Z10出口 走過去大約 5-7分鐘，散步剛剛好。

附近有幾個收費停車場，像是衡陽路或漢口街的停車場，停好車再走過來也不遠。

餐廳藏在小巷弄裡，環境低調但別有一番風味，鬧中取靜，無論是逛完西門町，還是搭車前想吃頓好料，來這裡品嚐美食完全值得><

麗都日本料理│用餐環境

懷舊氛圍，最適合宴請聚餐!!!

「麗都日本料理」的用餐環境充滿濃厚的歷史感，走進去就像穿越到老台北的日式料理店XD

座位有一般的四人桌，也有適合聚餐的大圓桌，還有包廂，空間還算寬敞，不會太擁擠，適合家庭聚會或公司聚餐。

麗都日本料理│菜單

平價定食到高級無菜單料理通通有!!!

「麗都日本料理」的菜單種類超豐富，定食類大約300-600價位，就能吃到生魚片、炸物、烤物、壽司、湯品等，一次滿足日料控的胃。

由於安妮王這次是參加家族歡慶會，這一大桌的桌菜料理是特別向「麗都日本料理」訂製，雖然不知道準確的料理名稱，但透過美美的相片紀錄，看著看著就飽了XD

麗都日本料理│綜合生魚片

擺盤大方的綜合生魚片

鮭魚油花豐富、入口即化，帶著自然的鮮甜。

鮭魚肚油脂更濃郁，咬下去那股柔嫩滑順的口感，超級滿足。

白色的旗魚則是口感扎實帶點Q彈，每一口都能感受到來自大海的鮮美。

麗都日本料理│綜合肉類拼盤

一次吃到豬肉、鴨肉與鵝肉

叉燒色澤鮮紅，外層微微焦香，咬下去帶點甜味，肉質軟嫩又有嚼勁。

燻鴨肉則是皮脆肉嫩，帶著一點煙燻香氣，油脂剛剛好，不會太膩。

白斬鵝肉，肉質細嫩多汁，咬下去滿是鮮甜，搭配旁邊的香菜一起吃更提味。再沾點橙紅色的特製醬汁，酸甜微辣，整體層次感十足ㄛ~

麗都日本料理│鮮蝦佐馬鈴薯泥

清爽解膩的鮮蝦佐馬鈴薯泥

鮮蝦色澤紅潤透亮，口感Q彈又鮮甜，搭配底下細緻綿密的馬鈴薯泥、特製醬料和香草，增添風味與美感。

旁邊的玉米粒則帶來微微的甜味和脆感，讓整體口感更豐富，超級美味~

麗都日本料理│炙燒明太子佐筊白筍

簡單美味的炙燒明太子佐筊白筍

筊白筍經過烘烤後，外層微微焦香，內部依然保有脆嫩口感，帶著一點自然的甘甜。上面鋪上一層厚厚的明太子醬，經過火烤後表面微微酥脆，帶點鹹香與鮮味，讓筊白筍的甜味更加突出。

搭配旁邊的日本小茄子一起吃，能多一點清爽口感@@

麗都日本料理│焗烤蘭花蚌

超級誘人的海鮮饗宴!!!

大片的花枝、蘭花蚌經過炙燒後，表面帶著微微焦香，口感Q彈又帶點嚼勁，吃起來鮮甜多汁，一口咬下還能感受到微微炭烤的香氣，散發出濃郁的海味。上面塗上一層特製醬料，黃綠相間的色澤讓人食慾大增，提升了整體的風味。

麗都日本料理│清蒸螃蟹佐櫻花蝦炒飯

霸氣十足的清蒸螃蟹佐櫻花蝦炒飯

橙紅色的蟹殼閃閃發亮，輕輕剝開蟹殼，裡面滿滿的雪白蟹肉，帶點自然的鮮甜海味，肉質細嫩又多汁；而那結實的大螯，更是藏著彈牙的蟹肉，咬下去滿滿的海洋精華在口中爆發。

在螃蟹底下，則是香氣逼人的櫻花蝦炒飯，櫻花蝦酥脆鮮香，配上粒粒分明的炒飯，增添了香脆口感，絕對是讓人掃盤的經典美味~

麗都日本料理│炸天婦羅

安妮王的最愛，炸天婦羅!!!

酥脆的麵衣金黃誘人，包裹著各式各樣的食材，有白蝦、蟹肉、南瓜、茄子、芋頭到蔬菜等，各自帶有不同的風味與軟硬口感，搭配天婦羅醬汁或鹽巴，更能突顯食材的鮮美，咬下去還能聽到爽脆的聲音，深受大朋友與小朋友的喜愛XD

麗都日本料理│切片鮑魚佐魚卵

精緻又帶點神秘感的切片鮑魚佐魚卵

每一片鮑魚的上方，點綴著鮮豔的橙色魚卵，顆顆晶瑩剔透，搭配日本小茄子，帶來微妙的對比。

口感上，鮑魚柔嫩Q彈，帶有淡淡的海味，與魚卵的脆口在舌尖交織，增添一絲鹹香與鮮甜。

麗都日本料理│醬燒鮑魚

氣勢十足的醬燒鮑魚

濃郁的醬汁均勻地包覆在鮑魚表面，上方點綴著細細的紅絲椒，微微反光；閃耀著七彩光澤的貝殼，襯托出鮑魚的細緻質感。

安妮王一口咬下，鮑魚的口感彈牙紮實，帶有淡淡海味，搭配甜鹹適中的醬汁，不知不覺完食了~

麗都日本料理│清蒸石斑

新鮮美味的清蒸石斑

魚肉細嫩且帶著彈性，醬油的鹹香伴隨著魚肉的鮮甜，搭配翠綠的蔥花與鮮紅的辣椒絲，簡單卻經典的家常菜，每一口都鮮美無比。

麗都日本料理│炸那個魚

讓人一口接一口的「那個魚」

外皮炸得酥脆，帶點自然的波浪紋理，咬下去時發出清脆的聲音，白白嫩嫩的「那個魚」，鮮嫩多汁，帶有微微的甜味，全身上下就連骨頭都可以吃，外酥內軟的美味炸魚，超好吃的!!!

麗都日本料理│烤豬肋排

讓人口水直流的烤豬肋排

甜甜鹹鹹的醬汁滲透進每一絲肉，帶點煙燻的香氣與迷人的焦糖色澤，酥脆與嫩滑的雙重口感交錯，呈現一條條好啃的帶骨烤豬肋排~

麗都日本料理│烤腰果

剛出爐的香脆烤腰果，長輩們的最愛!!!

金黃微帶焦糖色的烤腰果，拿起來聞一聞，濃郁的堅果香氣撲鼻而來，咀嚼時，腰果特有的綿密口感在嘴裡慢慢化開，搭配熱呼呼的茶飲，讓安妮王再接再厲繼續享用美食囉~

麗都日本料理│壽司拼盤

超有誠意的壽司拼盤XD

前排的壽司是以新鮮的蟹肉棒為主角，微微炙燒過後刷上一層醬汁，帶點焦香與甜鹹風味，每一口都能嚐到柔嫩與彈牙的雙重口感。

後方的捲壽司則是豪華版的創意組合，內餡有彈牙的蝦肉、甜嫩的玉子燒、微脆的蘆筍，再加上醬料的提味，每一口都是多層次的美味享受。外層還裹上了魚卵與芝麻，讓口感更豐富，搭配醃薑一起吃更是爽口解膩，真是讓人忍不住一口接一口~

麗都日本料理│烏骨雞湯

滋補養身的烏骨雞湯

烏骨雞湯一上桌，淡淡的藥膳香氣就撲鼻而來，烏骨雞的肉質細嫩，輕輕一咬就能感受到滿滿膠質，口感紮實卻不乾柴，還帶有淡淡的甘甜。

搭配枸杞、紅棗等藥材，讓湯頭喝起來溫潤順口，大餐來碗熱湯，瞬間圓滿@@

麗都日本料理│水果拼盤

擺盤講究的水果拼盤

金黃的柳橙被巧妙地雕刻成「小碗」狀，裡頭的果肉微微隆起，看起來就像是果汁要溢出來一樣，濃郁的柑橘香氣，酸甜多汁，清爽又解膩，貼心又好吃~

鮮紅欲滴的西瓜，水分充足，入口即化，甜度恰到好處；搭配上翠綠的裝飾點綴，讓整體看起來更加清新可口，飯後來上一盤，保證透心涼又滿足~

麗都日本料理│紅豆湯與銀耳紅棗甜湯

看到甜品，盛宴即將終結

這兩碗甜品，一碗是香濃綿密的紅豆湯，另一碗是清爽滑嫩的銀耳紅棗甜湯，剛好一濃一淡，滿足不同口味的需求。

紅豆湯熬得濃稠，紅豆顆顆飽滿，帶著自然的甜味；而銀耳湯則是透亮的膠質感，搭配紅棗的微甜，口感清爽又帶點嚼勁，無論是寒冷的冬天來上一碗，還是飯後當作甜點，都是絕佳的選擇ㄛ~

麗都日本料理│評價

麗都日本料理必吃料理大公開

「麗都日本料理」藏身於台北市中正區的小巷中，環境低調卻充滿懷舊氛圍。菜色選擇豐富，從平價定食到精緻無菜單料理都有，滿足各種饕客需求。

經典日料一次滿足

從開胃的前菜到精緻的海鮮料理，每一道菜都讓人回味無窮，像是生魚片、烤豬肋排、清蒸螃蟹佐櫻花蝦炒飯、炙燒明太子筊白筍等，每道料理都展現出職人級的手藝，風味層次豐富，適合家庭聚餐或朋友小酌的絕佳日料餐廳，值得一訪再訪~

麗都日本料理│店家資訊

景點：麗都日本料理

地址：100台北市中正區開封街一段94巷1號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

官網：http://lido.looker.tw/

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