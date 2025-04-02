新莊沙發床墊又有好地方值得推薦，這間位在新莊思源路上的《Dann充個墊床墊》他們家的床墊選擇多元，對於我們家的床墊我跟珍小姐都相當講究，從床墊的表面布料到底下的獨立筒材質都很認真做過功課，現在準備要換新房床墊也是我們必須講究的一部分。透過在地朋友推薦認識到《Dann充個墊床墊》，特地帶珍小姐到《Dann充個墊床墊 新北新莊店》來挑選主臥室的床架跟床墊還有小麥仔的單人床墊，現場有服務人員專業介紹，這天來店裡的人潮不少但介紹絲毫不馬虎，如果想要挑選床墊或沙發這裡絕對是近期我們的首選。

Dann 充個墊新北新莊店｜位置交通方式

《Dann充個墊床墊 新北新莊店》位在新莊思源路上，整個店面被豪宅圍繞位置很不錯就連初訪的珍小姐都對這周圍環境。

挑高的大片落地窗店面門面相當寬敞，路過會忍不住想要多看幾眼。如果想來預約鑑賞可以搭乘捷運到幸福站，1號出口步行大約5分鐘就可以抵達。開車前往門市後方有Uspace收費停車場，每小時30元。

Dann 充個墊新北新莊店｜Google map

《Dann充個墊床墊 新北新莊店》在網路上的評價相當高，去年五月到現在已經累積超過300個評價，分數高達4.9顆星不論是鑑賞還是買過的客人都給予很高的評價，這點很加分也讓我跟珍小姐更加放心在這挑選我們新家準備使用的床墊。

Dann 充個墊新北新莊店｜門市環境

《Dann充個墊床墊 新北新莊店》的室內空間是兩層樓的空間設計，進入展示區前要記得先換拖鞋一進來感覺就像回到家。這裡每天都會打掃整理整體相當明亮舒適質感非常棒，在這就算只是來參觀也覺得很舒服。

店內展示主要以沙發及床墊兩樣產品為主，New House主要以生產沙發為主，Dann充個墊是旗下新品牌是以床墊生產為主，全部的產品都是正港的MIT台灣製造，品質跟工法都是值得肯定。

一樓展示區主要是沙發跟功能性的床墊為主，床墊的躺感從柔軟到較硬的都有。

重點是上面的材質既柔軟又擁有包覆感四邊再用泡綿加固，讓整個床墊使用的支撐度更完整。

展示區的所有床墊都有清楚的材質、軟硬度等級以及價格標示，包含需要加大或客製的價格都一目瞭然。

Dann 充個墊新北新莊墊｜床墊專享服務

來充個墊買床墊後面的售後服務。

極光Aurora

極光Aurora是充個墊裡一款完全純手工的床墊，這款床墊的做工工藝、躺感及用料可以媲美百萬名床，但價格不用十分之一。能夠做出這款床墊的師傅至少要有30年以上的功力，實在不簡單。

極光Aurora一共有10層，因應台灣較潮濕的天氣去做改良，床墊中所使用的材料都是以天然可取得的為主，像是大量的馬毛、棉花再將不適合台灣天氣的材質拿掉。例如不會使用較容易發霉的棉花改用較穩定的泡棉及乳膠做取代，對於未來的維修保養費用就可以降到最低。

我們家小麥仔對於這張純手工的床墊相當好奇，一直問為什麼會有馬毛在裡面，還有涼感又帶有點柔軟度的表層，讓他們也體驗到頂級床墊高貴不貴的奢華，這張床墊以長期考量來說很值得入手。

半伴床

這張床非常有趣，半伴床有韓式炸雞半半雞的概念，一個床墊兩種硬度！對於床墊軟硬度喜好不同的夫妻來說這絕對是再好不過的設計概念。就像我自己不愛太軟的，而珍小姐喜歡軟一點的床墊，如果要睡同一張床一般床墊就只能滿足一人的喜好，所以我說這半伴床的概念實在太棒了。

這樣喜歡軟的就睡軟的這邊，大家就不會打架實在是太聰明的設計。

省電模式～涼感雙層獨立筒床墊

省電模式是擁有雙獨立筒的床墊，在一個床墊中有兩層的獨立筒設計這點對於整體的支撐效果就非常棒。

除了雙層獨立筒外上面的涼感布料還有高達2公分的加厚天然乳膠讓整個躺感包覆度變高底下的雙層獨立筒支撐度也夠，再搭配底下的彈力棉，長時間躺在上面會很舒服。

Dann 充個墊新北新莊店｜蘇文棉床包

蘇文棉是目前全球相當稀少的棉花之一，現在主要用在精品服飾上但充個墊是全球唯一台灣獨家將蘇文棉製作成床包四件組，這點是非常特別的一款商品。保有天絲的滑順柔軟度但是質感又更細膩，實在非常特別又舒服的觸感。

蘇文棉目前已經瀕臨絕種危機產地在印度，透過買賣能夠有更好的循環保留這高品質棉花可以繼續延續，由日本印度台灣做三方合作讓這稀少的蘇文棉可以永續保留，在購買床包的同時也有另外一層不同的意義。

珍小姐超喜歡這個蘇文棉床包的觸感。

這款蘇文棉床包組是純白色，沒有經過任何染料的上色更加的自然，這點珍小姐也很滿意。

二樓主要是床墊的展示區，也有不少功能型床墊。像右邊這張天馬毛就使用了1820顆獨立筒，這就像有20人支撐你跟200人支撐你是完全不同的感覺。

尬墊 God Dann

這床墊名字取的很可愛相當有記憶點，裡面所使用的獨立筒彈簧也是專利等級的存在。

獨立筒中的彈簧是使用這款子彈型彈簧，還是頭一次聽到有子彈型彈簧。

這款尬墊支撐度就很明顯，但不會太硬上面的乳膠同樣。

Dann 充個墊新北新莊墊｜沙發推薦

一樓主要是New House新家園沙發的展示區。L型沙發、雙人、單人及多人沙發這裡通通有。

New House新家園的沙發是採用全客製化方式設計生產，從材質、尺寸、沙發腳座都可以做客製化的服務。像是家裡的空間有限這個服務就相當不錯。在價格表上都有清楚的標示每加長10公分多少費用、縮短要多少費用。沙發提供表面布料7天鑑賞期以及骨架、彈簧、五金的兩年保固。

獵豹～618以色列貓抓布

New House新家園的沙發是最大的特點是做全可拆式的，例如沙發布是可以拆洗的，每一個部分都可以個別拆開來，這樣要送洗保養就容易很多，而且要裝回去也是沒有難度這對手殘的我來說真的是很棒的設計。還有像是家中有毛小孩有可能咬破局部的布，不用擔心這樣就要整個沙發報銷重買，在這裡也提供部分維修的服務，真的很讚誒。

沙發坐墊是可以做加深設計，想要懶懶的坐著就可以把坐墊往前，可坐空間就變身。同時還能依照在沙發靠背也是可以做5段式調整對於視覺以及美觀都能兼顧。

沙發布料的選擇性也相當多，服務人員很推薦來自以色列的貓抓布，同時顏色也相當多元可以依照家中主色調來做搭配。

不只沙發布料可以挑選，就連沙發椅腳也是沒有問題，真的就是完整的客製化服務。

杜拜～616以色列貓抓布

這款L型沙發我自己相當喜歡，除了整體顏色跟布料的搭配外，他們的沙發椅墊也是可以往前延伸，這樣座位的調整就更加方便。

連身高168的珍小姐，這大長腿都可以直接平放真的是太放鬆了。

珍小姐說未來新家絕對要有一張L型沙發。

其他的功能性沙發也給大家參考，從單人到多人通通有，就看家裡的空間大小來挑選。

一樓還有一些床墊或居家的周邊商品可以挑選，像是助眠香氛還有保潔墊都滿適合我們的。感謝在地人的大力推薦，短短一個上午的時間光是服務人員詳細又專業的說明就讓我們好像立刻下訂單，但還是要先等我們的裝潢搞定後再來決定，也很期待我們新家的新家具。如果你跟我們一樣想要找一款有特色又同時高品質的床墊跟沙發，充個墊真的是很值得跟大家分享的好品牌，推薦給大家。

Dann 充個墊新北新莊店｜門市資訊

Dann 充個墊新莊門市

地址：242新北市新莊區思源路372號 ( 捷運幸福站1號出口，步行 5 分鐘 ) 電話：02-2990-8817

營業時間：週一～週日11:00~20:00（無公休） 官網： https://www.dannbed.com/

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