來紫南宮一定得吃的甕仔雞美食，沒吃過等於白來了XD

咱兜的特色脆皮烤雞，現場出爐的時候熱熱吃，皮竟然還是脆的(有夠厲害)

玩到了南投竹山紫南宮附近，一路上超多間窯烤雞餐廳，到底要吃哪一家烤雞呢？！

這次來到這間烤雞餐廳真的大開眼界，可以說是近期小編心目中第一名的烤雞

最棒的還是寵物友善，讓你可以帶著毛孩一起享受烤雞的美好時光！

【咱兜黃金脆皮雞】近竹山交流道與紫南宮，還有專屬停車場，完全不怕沒地方停車很方便唷

環境舒適寬敞，非常適合大家來聚餐，服務人員親切上菜速度也不慢

來看看咱兜黃金脆皮雞菜單，有單點和桌菜喔！

人多直接點桌菜滿滿一桌好澎湃，單點菜單，價格都不貴，就算2個人來也可以輕鬆點

【泰式涼拌豬腳】

三碗豬腳〜

炎炎夏日最適合吃這個酸酸甜甜涼拌豬腳了，吃了消暑又開胃啊

豐富膠質、口感Q彈，獨家醬汁超清爽

整道菜的口感卻吃起來毫無違和感，個人是覺得蠻特別的

【黃金脆皮雞(拆)】

熱呼呼烤雞上桌囉〜

外皮金黃色澤，陣陣香氣撲鼻，未嚐先轟動！

老闆說他們家的雞肉沒有醃漬過，要搭配專屬沾醬，真的一口接一口停不下來…….

來一碗白飯(敲碗)XD

外皮極致酥脆、肉質鮮嫩，而且厚又紮實吃起來超爽

雞皮咬下去外皮真的有夠誇張的酥脆，竟然還聽得到「喀滋」的聲音

雞肉在軟嫩中，帶著迷人的彈性，就連原本結實的雞胸肉都變得多汁軟嫩

好吃到一端上桌直接秒殺空盤！！

【地皮鍋】

地皮鍋也是咱兜黃金脆皮雞的招牌菜，第一次吃到…..真的好驚艷…..

就是地瓜葉、皮蛋加上雞油，絕妙的組合蹦出這一道美味的料理

皮蛋口感Q彈，並且帶著特有香氣，配上軟嫩的地瓜葉非常對味

皮蛋特有的鮮味很讓人喜歡，也讓地瓜葉的味道多份層次感！

【涼拌沙拉過貓】

過貓，一種蕨類，燙過泡冰水後沾上沙拉醬一起吃

沒想到過貓這麼鮮嫩，涼拌口感超讚〜

【八寶魚翅羹】

加了魚翅、排骨、白菜、香菇與配料也相當豐富，多種食材燉製而成，色香味一次擁有

湯頭濃郁爽口、料多味美，沒有厚重裹粉感，喚起記憶的經典手路菜

搭配白飯最對味！

【筍絲大腸】

搭配南投竹山酸筍，特別天然的酸味，特別下飯

酸香開胃，大腸軟嫩帶點嚼勁，口感超棒！

【橙汁排骨】

排骨外皮裹著香甜的澄汁，佐著淡淡的果香氣息

鹹香中帶點酸甜的口感，多層次的風味，好吃又不膩口

【麻油猴頭菇】

飽滿多汁猴頭菇，搭配中藥材一起熬煮，濃郁麻油香氣，湯頭滿是甘甜順口！

猴頭菇超入味的，吸附麻油的香與本身像肉質的豐厚口感

很喜歡猴頭菇的咀嚼感，吃起來很過癮！

【清蒸鱸魚】

你以為這樣就結束了嗎？！

錯錯錯！還有這一道清蒸鱸魚，魚肉嫩滑可口，好吃還不腥

【勇士山豬鍋】

山豬肉給的很大方，豬肉很Q，肉質不老不油膩，令人大快朵頤！

湯頭喝起來十分清爽，是小編十分喜歡的傳統好味道

小珊珊碎碎念：

南投的脆皮雞，你吃過了嗎？

咱兜烤雞真的有夠脆、有夠香，口感極佳、風味獨特！

重點是桌菜價格CP值很高，這家真的是很不錯，無論是少人用餐或是多人聚餐都很適合

【咱兜黃金脆皮雞-紫南宮店】

▶地址：南投縣竹山鎮集山路1段2156號

▶電話：04 9262 3939

▶營業時間：11:00-19:00(週四公休)

▶官方臉書：咱兜黃金脆皮雞-紫南宮店

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