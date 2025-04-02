為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，皮脆肉多汁，吃下去還有卡滋的聲音！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，皮脆肉多汁，吃下去還有卡滋的聲音！

2025-04-02 17:40:00 文字：小珊珊
share
小珊珊

小珊珊

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

來紫南宮一定得吃的甕仔雞美食，沒吃過等於白來了XD435傻笑

咱兜的特色脆皮烤雞，現場出爐的時候熱熱吃，皮竟然還是脆的(有夠厲害)356給力

 

玩到了南投竹山紫南宮附近，一路上超多間窯烤雞餐廳，到底要吃哪一家烤雞呢？！

這次來到這間烤雞餐廳真的大開眼界，可以說是近期小編心目中第一名的烤雞

最棒的還是寵物友善，讓你可以帶著毛孩一起享受烤雞的美好時光！

【咱兜黃金脆皮雞】近竹山交流道與紫南宮，還有專屬停車場，完全不怕沒地方停車很方便唷

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

環境舒適寬敞，非常適合大家來聚餐，服務人員親切上菜速度也不慢

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

來看看咱兜黃金脆皮雞菜單，有單點和桌菜喔！

人多直接點桌菜滿滿一桌好澎湃，單點菜單，價格都不貴，就算2個人來也可以輕鬆點

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【泰式涼拌豬腳】

三碗豬腳〜

炎炎夏日最適合吃這個酸酸甜甜涼拌豬腳了，吃了消暑又開胃啊

豐富膠質、口感Q彈，獨家醬汁超清爽

整道菜的口感卻吃起來毫無違和感，個人是覺得蠻特別的

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【黃金脆皮雞(拆)】

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

熱呼呼烤雞上桌囉〜016飄過

外皮金黃色澤，陣陣香氣撲鼻，未嚐先轟動！

老闆說他們家的雞肉沒有醃漬過，要搭配專屬沾醬，真的一口接一口停不下來…….

來一碗白飯(敲碗)XD

外皮極致酥脆、肉質鮮嫩，而且厚又紮實吃起來超爽121狂笑

雞皮咬下去外皮真的有夠誇張的酥脆，竟然還聽得到「喀滋」的聲音

雞肉在軟嫩中，帶著迷人的彈性，就連原本結實的雞胸肉都變得多汁軟嫩

好吃到一端上桌直接秒殺空盤！！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【地皮鍋】

地皮鍋也是咱兜黃金脆皮雞的招牌菜，第一次吃到…..真的好驚艷..021渴望

就是地瓜葉、皮蛋加上雞油，絕妙的組合蹦出這一道美味的料理

皮蛋口感Q彈，並且帶著特有香氣，配上軟嫩的地瓜葉非常對味

皮蛋特有的鮮味很讓人喜歡，也讓地瓜葉的味道多份層次感！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【涼拌沙拉過貓】

過貓，一種蕨類，燙過泡冰水後沾上沙拉醬一起吃

沒想到過貓這麼鮮嫩，涼拌口感超讚〜

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【八寶魚翅羹】

加了魚翅、排骨、白菜、香菇與配料也相當豐富，多種食材燉製而成，色香味一次擁有

湯頭濃郁爽口、料多味美，沒有厚重裹粉感，喚起記憶的經典手路菜

搭配白飯最對味！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【筍絲大腸】

搭配南投竹山酸筍，特別天然的酸味，特別下飯

酸香開胃，大腸軟嫩帶點嚼勁，口感超棒！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【橙汁排骨】

排骨外皮裹著香甜的澄汁，佐著淡淡的果香氣息

鹹香中帶點酸甜的口感，多層次的風味，好吃又不膩口

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【麻油猴頭菇】

飽滿多汁猴頭菇，搭配中藥材一起熬煮，濃郁麻油香氣，湯頭滿是甘甜順口！

猴頭菇超入味的，吸附麻油的香與本身像肉質的豐厚口感

很喜歡猴頭菇的咀嚼感，吃起來很過癮！

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【清蒸鱸魚】

你以為這樣就結束了嗎？！

錯錯錯！還有這一道清蒸鱸魚，魚肉嫩滑可口，好吃還不腥

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

【勇士山豬鍋】

山豬肉給的很大方，豬肉很Q，肉質不老不油膩，令人大快朵頤！

湯頭喝起來十分清爽，是小編十分喜歡的傳統好味道

咱兜黃金脆皮雞，竹山紫南宮必吃美食，他們家脆皮烤雞有夠優秀，

 

小珊珊碎碎念：

南投的脆皮雞，你吃過了嗎？077挑眉

咱兜烤雞真的有夠脆、有夠香，口感極佳、風味獨特！367得意洋洋

重點是桌菜價格CP值很高，這家真的是很不錯，無論是少人用餐或是多人聚餐都很適合

 

【咱兜黃金脆皮雞-紫南宮店】

地址：南投縣竹山鎮集山路1段2156號

電話：04 9262 3939

營業時間：11:00-19:00(週四公休)

官方臉書：咱兜黃金脆皮雞-紫南宮店

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

文章標籤
咱兜 咱兜黃金脆皮 南投竹山美食 南投竹山美食推薦 南投竹山特色餐廳 南投竹山紫南宮 南投竹山餐廳 竹山烤雞 南投烤雞 紫南宮烤雞 竹山必吃 竹山必吃餐廳 竹山必吃美食 南投寵物友善餐廳 南投寵物友善 寵物友善餐廳 寵物友善 竹山紫南宮附近美食 竹山紫南宮美食
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

咱兜黃金脆皮雞

phone
place南投縣竹山鎮田子里大林巷1-25號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up