過去幾乎沒在吃臭豆腐的我，卻因為最近很愛找 皮蛋料理，「皮蛋臭豆腐」便 成為我網路搜尋關鍵字之一

也因此找到這家位在新營夜市的這家「 鬼腐神工」臭豆腐專賣店

便趁 #孤獨的潤餅獵人 2025年3月某週六在新營找春捲， 剛好來逛夜市並來吃吃他們的「臭皮醬豆腐」啦

後來才發現老闆還是嘉義在地商家「搓草‧粿」老闆的朋友呢

台南市旅遊資訊參考

→ Klook 台南旅遊景點

→ kkday 台南熱門自由行景點

→ Agoda 台南旅宿推薦

商家名稱：鬼腐神工臭豆腐專賣(台南市新營區民生路40-1號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：0906815277 週三至日15:00-22:00；週一二休

餐點介紹：炸臭豆腐/金炸粿

用餐日期：2025.03



檢視較大的地圖

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 內用環境

四組四人座，有的座位還有插座，貼心設計

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 自助區

有餐具、衛生紙和兩種辣椒醬

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 切臭豆腐過程

老闆正在把剛出油鍋、炸過一次的大塊臭豆腐切成六塊長條，待會要再炸一次做成臭豆腐薯條

手速之快，不知道是多年經驗的淬鍊，還是因為豆腐很燙(大概是後者造就前者)

▼鬼腐神工臭豆腐專賣 切臭豆腐過程(正常速度)

▲前半段是將豆腐切成六條(作臭豆腐薯條)，後來是切成四方塊(作脆皮臭豆腐)

臭皮醬豆腐(+香菜) NT 80

使用的是歐康臭豆腐(港式臭豆腐)，加上皮蛋醬，菜單上有備註也可以改為脆皮臭豆腐(台式臭豆腐/一口酥)；此外，預設無香菜，要香菜要點餐時一定要說

台式泡菜有剛好的酸跟甜味，正常發揮

▲二次油炸的吃豆腐外層酥而脆，不會硬到刮嘴，可以放心整塊一次塞進嘴裡。豆腐內部柔嫩，可能加上醬汁本身很水，整體咬下時會爆汁。醬汁清甜，微帶鹹味；皮蛋醬則是皮蛋和青龍椒都切成碎小塊，有點可惜的是兩者味道都不明顯，主要還是醬汁和臭豆腐的香味。皮蛋醬本身完全不辣，可以自行添加自助餐區的兩種辣椒

椒鹽臭豆腐薯條 NT 60

薯條就是將第一次炸好的歐康臭豆腐，切成六塊後再次油炸。原先的表面因二度油炸而較硬脆，新的切面則比較薄酥，而薯條內部仍是軟嫩的，整根臭豆腐薯條至少呈現三種不同口感，層次豐富，並點綴適量椒鹽，不會死鹹、更是會容易一口一口，好涮嘴

▲(左)小辣醬&(右)大辣醬

小辣醬以鹹甜味為主，辣度非常細微，就是比微辣更輕微的程度；大辣醬則是僅沾到一點點就有股辣椒香氣迸發，隨後辣勁馬上襲來，辣得舌頭麻痺、喉嚨熱燙，吃完後還有股麻跟熱痛感持續數分鐘。兩種辣醬實力差了十倍以上，小辣不過癮，大辣太狂妄，慎選之

台南市旅遊資訊參考

→ Klook 台南旅遊景點

→ kkday 台南熱門自由行景點

→ Agoda 台南旅宿推薦

鬼腐神工臭豆腐專賣 菜單(拍攝日期：2025.03)

喜歡 皮蛋 嗎？歡迎參考

[方便料理]【秝秝飽滿手工水餃】香辣皮蛋冷凍水餃

[基隆中山]潤潤潤餅 港式舒肥叉燒皮蛋潤餅

[桃園中壢]春花日式紅豆餅-春花號 招牌肉鬆辣皮蛋餅

[嘉義東區]懶的想早餐 蒜辣皮蛋醬肉鬆烤三明治

[嘉義太保]旺。朝食 「Black Plus」香菜辣皮蛋飯糰

[嘉義太保]一口酥脆皮臭豆腐 黑白配皮蛋泡菜臭豆腐

[高雄鳳山]臨門一餃-光復店 皮蛋水餃

以上。