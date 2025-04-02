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> 美食 > [台南新營]鬼腐神工臭豆腐專賣。皮蛋尬臭豆腐「臭皮醬豆腐」&椒鹽臭豆腐薯條。加香菜一定要主動說！#新營夜市

[台南新營]鬼腐神工臭豆腐專賣。皮蛋尬臭豆腐「臭皮醬豆腐」&椒鹽臭豆腐薯條。加香菜一定要主動說！#新營夜市

臭豆腐 台南美食 新營美食 新營夜市 more
2025-04-02 18:10:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

過去幾乎沒在吃臭豆腐的我，卻因為最近很愛找皮蛋料理，「皮蛋臭豆腐」便成為我網路搜尋關鍵字之一

也因此找到這家位在新營夜市的這家「鬼腐神工」臭豆腐專賣店

便趁 #孤獨的潤餅獵人 2025年3月某週六在新營找春捲，剛好來逛夜市並來吃吃他們的「臭皮醬豆腐」啦

後來才發現老闆還是嘉義在地商家「搓草‧粿」老闆的朋友呢

 

 

台南市旅遊資訊參考 

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商家名稱：鬼腐神工臭豆腐專賣(台南市新營區民生路40-1號)

相關連結：FB粉絲專頁  Instagram  UberEats線上訂餐

營業資訊：0906815277 週三至日15:00-22:00；週一二休

餐點介紹：炸臭豆腐/金炸粿

用餐日期：2025.03


檢視較大的地圖

 

 

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 內用環境

四組四人座，有的座位還有插座，貼心設計

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

 

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 自助區

有餐具、衛生紙和兩種辣椒醬

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

▲鬼腐神工臭豆腐專賣 切臭豆腐過程

老闆正在把剛出油鍋、炸過一次的大塊臭豆腐切成六塊長條，待會要再炸一次做成臭豆腐薯條

手速之快，不知道是多年經驗的淬鍊，還是因為豆腐很燙(大概是後者造就前者)

▼鬼腐神工臭豆腐專賣 切臭豆腐過程(正常速度)

 

▲前半段是將豆腐切成六條(作臭豆腐薯條)，後來是切成四方塊(作脆皮臭豆腐)

 

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

臭皮醬豆腐(+香菜) NT 80

使用的是歐康臭豆腐(港式臭豆腐)，加上皮蛋醬，菜單上有備註也可以改為脆皮臭豆腐(台式臭豆腐/一口酥)；此外，預設無香菜，要香菜要點餐時一定要說

台式泡菜有剛好的酸跟甜味，正常發揮

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

▲二次油炸的吃豆腐外層酥而脆，不會硬到刮嘴，可以放心整塊一次塞進嘴裡。豆腐內部柔嫩，可能加上醬汁本身很水，整體咬下時會爆汁。醬汁清甜，微帶鹹味；皮蛋醬則是皮蛋和青龍椒都切成碎小塊，有點可惜的是兩者味道都不明顯，主要還是醬汁和臭豆腐的香味。皮蛋醬本身完全不辣，可以自行添加自助餐區的兩種辣椒

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

椒鹽臭豆腐薯條 NT 60

薯條就是將第一次炸好的歐康臭豆腐，切成六塊後再次油炸。原先的表面因二度油炸而較硬脆，新的切面則比較薄酥，而薯條內部仍是軟嫩的，整根臭豆腐薯條至少呈現三種不同口感，層次豐富，並點綴適量椒鹽，不會死鹹、更是會容易一口一口，好涮嘴

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

▲(左)小辣醬&(右)大辣醬

小辣醬以鹹甜味為主，辣度非常細微，就是比微辣更輕微的程度；大辣醬則是僅沾到一點點就有股辣椒香氣迸發，隨後辣勁馬上襲來，辣得舌頭麻痺、喉嚨熱燙，吃完後還有股麻跟熱痛感持續數分鐘。兩種辣醬實力差了十倍以上，小辣不過癮，大辣太狂妄，慎選之

 

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鬼腐神工臭豆腐專賣 菜單(拍攝日期：2025.03)   

202503 台南新營 鬼腐神工臭豆腐專賣

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以上。

 
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鬼腐神工臭豆腐專賣

phone0906-815277
place台南市新營區民生路40-1號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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