家庭成員裡，有四隻金牛，接下來兩個月，要過四次生日

家人對於生日都蠻重視的，生日蛋糕的選擇也都會選擇不同的口味跟形式，

這次做了些功課，發現在福科路上的四月南風，在網路上風評很好，

品項也不少，剛好當季還有水晶芋頭奶酪蛋糕，所以我就打算先去買來嚐鮮

四月南風位置就在西屯區的福科路上，

剛好在路口轉角處，旁邊還有很大的停車場，交通十分方便。

門面非常整潔素雅，沒有過多的裝飾

櫥窗內還有一對很喜氣的獅子，感覺喜氣洋洋

除了蛋糕類的品項之外，

四月南風還有提供卡斯提拉長崎蛋糕、彌月油飯蛋糕禮盒、手工喜餅等品項，

可以看到櫃台邊牆上多樣禮盒樣式展示。

櫃台旁的玻璃櫃內，展示著各式口味的卡斯提拉長崎蛋糕、輕乳酪蛋糕、白巧乳酪檸檬蛋糕、杏仁可可提拉米蘇... ....等等，

每一種蛋糕都好像在對我招手，好吸引人啊

在門市旁有另一個小空間，裡面展示了更多式樣的禮盒，還有個洽談區，

有手工喜餅與彌月油飯蛋糕需求的顧客，會安排在這邊做介紹。

嘿嘿，這就是我今天來的目的-水晶芋頭奶酪蛋糕

還有個漂亮的提袋，實在太漂亮了，特別請店家借我在店內開箱一下

從提袋拿出來，有個很漂亮的紙盒包裝，

翻開紙盒上蓋，蛋糕本體就在裡面。

這點要給店家大大的稱讚一下，包裝的方式蠻環保的，用的大都是紙類的包裝！

紙盒的花樣也是落落大方，直接拎著去送禮，也很有面子

包裝紙盒的厚度跟高度都很剛好，可以好好的保護蛋糕本體，也不會過份的包裝而失掉美感。

店家還貼心的在內層包裝，安排了一個紙質的托盤，可以直接從兩邊的提把上將蛋糕本體從盒子裡拿出來，

拿出蛋糕本體之後，咖啡凍，鮮奶酪，戚風蛋糕，芋泥餡，戚風蛋糕，五種層次的餡料，一覽無遺，讓人真的很期待它的口感

感謝店家借我桌子可以開箱，我要趕快把蛋糕帶回家，晚點跟家人一起享用囉^^

嘿嘿，把蛋糕邊邊的膠膜拆掉，可以整個看到蛋糕本體了，還可以聞到芋頭餡濃郁的香氣

連阿楞都在旁邊虎視眈眈，哈哈

切開蛋糕，可以看到切口與蛋糕內部，

的確是真材實料，每一層餡料都是非常豐富飽滿，沒在客氣的。

近看真的覺得這切面好像藝術品啊

水晶芋頭奶酪蛋糕，最上層是咖啡凍，為了避免重複的口感，我特別泡了紅茶來搭配

不論是慶生，還是用在慶祝的聚會時享用，

我覺得一個人的午茶時光，切一片水晶芋頭奶酪蛋糕，搭配一杯茶，也是一件很幸福的事呢

紮實的蛋糕本體，

就算蛋糕叉直接切下去也不會散掉，

入口的口感真的是多重享受，

咖啡凍些微的苦，經過奶酪微甜的中和，再來芋泥的濃郁，加上戚風蛋糕綿密的口感，

讓這多重的口感與香味，在口中慢慢的化開再融合，

而且甜而不膩的口味，會讓人想要再來一塊

現在水晶芋頭奶酪蛋糕，原價$980，

即日起至4/27預購享有早鳥優惠$720

預訂連結：https://lihi.cc/GRBgO

趕快下手呦

廠商資訊：

四月南風

官網：https://www.synf.com.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/April.synf

營業時間：10：00～19：00

電話：04-23589887

地址：台中市西屯區福科路366號



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