南屏木場｜台中超好喝木瓜牛奶進軍逢甲商圈，採用自家農場新鮮木瓜，不加水單純鮮奶，香濃又好喝，逢甲學生折五元

糖糖的愛店南屏木場又開新分店囉！喜歡喝木瓜牛奶的朋友這間南屏木場你一定要筆記！選用自產自銷的木瓜，標榜不加水，只有單純鮮奶加上鮮新木瓜下去打成的木瓜牛奶，不加糖喝起來也非常香甜，除了在向上市場，現在逢甲夜市也喝得到香濃又好喝的現打木瓜牛奶囉

南屏木場台中逢甲店位置

南屏木場台中逢甲店位在台中西屯區逢甲路20巷中，就在逢甲商圈便當街裡頭，從官芝霖大腸包小腸那條進去的第一個路口就可以看到囉

南屏木場除攤車前面擺放了自家種的木瓜，看起來都好大一顆，而且種的都很漂亮呢，是說這裡的木瓜可不是裝飾，想要購買的朋友可以詢問店家唷

南屏木場台中逢甲店菜單

另外西米露及奶蓋是夏季限定，於4月至10月才會販售，每日限量供應

木瓜牛奶 + 布丁75元

南屏木場採用自家自產的新鮮木瓜，加上鮮奶下去現打，不是使用特調牛奶或是奶粉、奶精、煉乳，且標榜沒有添加水，糖糖點的是無糖一樣香甜可口，喝起來帶有濃郁的木瓜香氣，糖糖還額外加了一顆布丁（一般布丁是直接打碎在裡面唷），讓木瓜牛奶喝起來多了布丁的香甜，沒想到也不錯喝呢，提醒大家木瓜牛奶一定要盡快喝完，因為木瓜牛奶放久了容易變苦，還會結塊唷

木瓜牛奶奶蓋 70元（4月-10月夏季限定販售）

來到南屏木場，除了木瓜牛奶外，這杯木瓜牛奶奶蓋也是糖糖每次來必點，使用新鮮木瓜加上鮮奶下去現打而成的木瓜牛奶，上頭再加上店家自製的奶蓋，先品嚐上頭奶蓋的微鹹香氣，再喝底下的木瓜牛奶，讓香甜木瓜牛奶多了迷人奶香及鹹香味，多層次的風味讓人一喝就愛上

木瓜牛奶西米露 70元（4月-10月夏季限定販售）

以為西米露只能加芋頭或芒果嗎，將木瓜牛奶加入西米露也別有一番風味，瞧瞧南屏木場的西米露給量還不少，喝之前將西米露與木瓜牛奶搖均勻，入口除了香濃木瓜牛奶，還多了Q軟的西米露，喝完超有飽足感

酪梨布丁牛奶 75元

採用新鮮酪梨，加入鮮奶下去現打而成的香濃酪梨牛奶，再加入一整顆統一布丁，一般店家會將布丁切碎加在裡頭，糖糖為了拍照才請店家直接整顆放入，濃郁的酪梨香氣，伴隨著布丁的香甜，營養又好喝

讓糖糖一喝就愛上的南屏木場木瓜牛奶，選用自產自銷的新鮮木瓜，就算點無糖也好喝，採用純鮮奶下去打而非特調鮮乳或奶粉，想喝南屏木場木瓜牛奶，除了向上市場外，現在在逢甲夜市也買得到囉，西米露、奶蓋類都是夏日限定，每日限量販售，逢甲的學生憑學生證還可折5元唷