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藍象廷泰式火鍋 台中中友店，台中中友百貨469元起泰式火鍋吃到飽，肉品 泰式米粉 打拋肉飯 摩摩喳喳 泰式奶茶 芒果冰沙 - Cyndi loves享食天堂

2025-04-04 14:29:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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藍象廷泰式火鍋 台中中友店，台中中友百貨469元起泰式火鍋吃到飽，肉品 泰式米粉 打拋肉飯 摩摩喳喳 泰式奶茶 芒果冰沙 - Cyndi loves享食天堂

藍象廷泰式火鍋 台中中友店台中北區三民路三段美食台中吃到飽推薦這家位在台中中友百貨內的469元起泰式火鍋吃到飽，享蔬菜丸餃自助吧肉品無限吃，其他還有泰式米粉打拋豬肉飯米飯各式麵食摩摩喳喳泰式奶茶芒果冰沙飲品無限量供應吃到飽

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/藍象廷泰式火鍋-台中中友店/

台中吃到飽推薦

地址：台中市北區三民路三段161號15樓 (中友百貨C棟15樓)

電話：04 2225 9610

營業時間：平日中餐11:00~14:30，平日午茶14:30~17:00 (最後收客時間15:00)，平日晚餐17:00~21:30 (最後收客時間20:00)，例假日全天營業 (最後收客時間20:30)

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藍象廷歡慶潑水節，3/28-4/18，四人同行送鮮漿玫瑰花乙份。

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藍象廷泰式火鍋在台中目前只剩下台中中友店，位於台中市北區三民路三段上，台中中友百貨C棟15樓，是經由泰國皇室官方單位認證為「全球泰精選餐廳」之一，以獨特泰國香料，如香茅、南薑、檸檬葉…等熬煮出4大特色湯底，口味有”青咖哩鍋”、”泰式酸辣鍋”、”檸檬香茅鍋”、”泰味蕃茄鍋”等，每種湯底皆有不同風味呈現，泰國饗宴值得大家來試試。

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店內的位置數不少，建議假日用餐時段提早訂位。

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蔬菜的種類沒有到太多，但也夠吃，比較多的是丸餃類，還有限煮火鍋專用的山藥球跟地瓜球，挺特別的，裡面有包餡。

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有提供各式麵食，常見的泰式泡麵也有，另外一定要吃的就是泰式打拋豬肉搭上白飯，可以吃上好幾碗。

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曼谷街頭米粉湯在這裡也可以DIY吃的到，甜點是摩摩喳喳，自己DIY吃到飽真的很不錯耶，除了很多配料外，還有椰奶跟冰沙可以自由加取。

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各式飲品也都有，經典的泰式奶茶、芒果冰沙等都有，泰式奶茶不錯喝。

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皇室醬料四寶，檸檬青醬、羅旺子醬、水果辣醬、泰北辣醬。

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總共有7種湯品可以任選兩款組鴛鴦鍋 $0- $49，北海道昆布、檸檬香茅、黃金壽喜燒、泰味蕃茄、泰北香辣、泰式酸辣、翡翠皇室綠咖哩，肉品套餐也分三種價位可以選擇 $469- $669，即可享有時令蔬菜、特色丸餃、自選飲料、風味醬料、泰式米粉、打拋肉飯、飯麵副食、泰式甜點無限量供應吃到飽

另外還可以用每道 $100元加購泰式功夫料理(每人限點一道)，月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、椒麻雞、涼拌海鮮、羅旺子香酥魚、黃金咖哩炒蝦、泰式酥炸三拼、鳳梨蝦球，經典的泰式料理都有，兒童收費100公分以下免費，101-120公分幼童價，121-140公分兒童價，141公分以上成人價。

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左邊湯頭是北海道昆布湯底，採用日本北海道進口的高級昆布，湯頭喝起來清香，原始風味；右邊湯頭是翡翠皇室綠咖哩湯底，看網路評論都推綠咖哩所以來試試，自己原本就超喜歡泰式吃綠咖哩配飯，較少吃綠咖哩火鍋，翡翠皇室綠咖哩湯底是以綠咖哩、椰漿、加入多種泰國食材，60道工法製煮出”頂級綠翡翠”般的精緻湯底，味道挺濃郁的，辣度屬微辣，很值得試試。

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各式蔬菜、丸餃、豆皮都有，豆皮煮翡翠皇室綠咖哩湯底真的很不錯，吸附滿滿醬汁，好濃郁。

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我們選擇經典套餐組，有羊五花、低脂豬、梅花豬、雞腿肉，總共四款肉品無限量供應吃到飽。

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極力推薦大家試試藍象廷的檸檬青醬(下款)，是以青辣椒、魚露、及多種新鮮蔬菜調製而成，味道微辣又微酸，很適合沾食肉品食用，微酸微辣挺解膩的；泰北辣醬(上款)，辣辣的也挺不錯，沾什麼都好吃。

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泰式打拋豬肉飯也很推薦大家，料多微辣，真的超級下飯，一不小心會吃好幾碗，推推。

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最後一定要吃的就是摩摩喳喳，全部都可以自己加取的配料，光是甜點也吃了好幾碗。

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藍象廷泰式火鍋 (中友店)

phone04-2225-9610
place台中市北區三民路三段161號 (中友C棟15樓)
3.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.93
服務品質
3.86
裝潢氣氛
3.79
CP值
3.79
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