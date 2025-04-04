藍象廷泰式火鍋 台中中友店，台中北區三民路三段美食，台中吃到飽推薦這家位在台中中友百貨內的469元起泰式火鍋吃到飽，享蔬菜丸餃自助吧、肉品無限吃，其他還有泰式米粉、打拋豬肉飯、米飯各式麵食、摩摩喳喳、泰式奶茶、芒果冰沙等飲品無限量供應吃到飽。

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台中吃到飽推薦

地址：台中市北區三民路三段161號15樓 (中友百貨C棟15樓)

電話：04 2225 9610

營業時間：平日中餐11:00~14:30，平日午茶14:30~17:00 (最後收客時間15:00)，平日晚餐17:00~21:30 (最後收客時間20:00)，例假日全天營業 (最後收客時間20:30)

藍象廷歡慶潑水節，3/28-4/18，四人同行送鮮漿玫瑰花乙份。

藍象廷泰式火鍋在台中目前只剩下台中中友店，位於台中市北區三民路三段上，台中中友百貨C棟15樓，是經由泰國皇室官方單位認證為「全球泰精選餐廳」之一，以獨特泰國香料，如香茅、南薑、檸檬葉…等熬煮出4大特色湯底，口味有”青咖哩鍋”、”泰式酸辣鍋”、”檸檬香茅鍋”、”泰味蕃茄鍋”等，每種湯底皆有不同風味呈現，泰國饗宴值得大家來試試。

店內的位置數不少，建議假日用餐時段提早訂位。

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蔬菜的種類沒有到太多，但也夠吃，比較多的是丸餃類，還有限煮火鍋專用的山藥球跟地瓜球，挺特別的，裡面有包餡。

有提供各式麵食，常見的泰式泡麵也有，另外一定要吃的就是泰式打拋豬肉搭上白飯，可以吃上好幾碗。

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曼谷街頭米粉湯在這裡也可以DIY吃的到，甜點是摩摩喳喳，自己DIY吃到飽真的很不錯耶，除了很多配料外，還有椰奶跟冰沙可以自由加取。

各式飲品也都有，經典的泰式奶茶、芒果冰沙等都有，泰式奶茶不錯喝。

皇室醬料四寶，檸檬青醬、羅旺子醬、水果辣醬、泰北辣醬。

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總共有7種湯品可以任選兩款組鴛鴦鍋 $0- $49，北海道昆布、檸檬香茅、黃金壽喜燒、泰味蕃茄、泰北香辣、泰式酸辣、翡翠皇室綠咖哩，肉品套餐也分三種價位可以選擇 $469- $669，即可享有時令蔬菜、特色丸餃、自選飲料、風味醬料、泰式米粉、打拋肉飯、飯麵副食、泰式甜點無限量供應吃到飽。

另外還可以用每道 $100元加購泰式功夫料理(每人限點一道)，月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、椒麻雞、涼拌海鮮、羅旺子香酥魚、黃金咖哩炒蝦、泰式酥炸三拼、鳳梨蝦球，經典的泰式料理都有，兒童收費100公分以下免費，101-120公分幼童價，121-140公分兒童價，141公分以上成人價。

左邊湯頭是北海道昆布湯底，採用日本北海道進口的高級昆布，湯頭喝起來清香，原始風味；右邊湯頭是翡翠皇室綠咖哩湯底，看網路評論都推綠咖哩所以來試試，自己原本就超喜歡泰式吃綠咖哩配飯，較少吃綠咖哩火鍋，翡翠皇室綠咖哩湯底是以綠咖哩、椰漿、加入多種泰國食材，60道工法製煮出”頂級綠翡翠”般的精緻湯底，味道挺濃郁的，辣度屬微辣，很值得試試。

各式蔬菜、丸餃、豆皮都有，豆皮煮翡翠皇室綠咖哩湯底真的很不錯，吸附滿滿醬汁，好濃郁。

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我們選擇經典套餐組，有羊五花、低脂豬、梅花豬、雞腿肉，總共四款肉品無限量供應吃到飽。

極力推薦大家試試藍象廷的檸檬青醬(下款)，是以青辣椒、魚露、及多種新鮮蔬菜調製而成，味道微辣又微酸，很適合沾食肉品食用，微酸微辣挺解膩的；泰北辣醬(上款)，辣辣的也挺不錯，沾什麼都好吃。

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泰式打拋豬肉飯也很推薦大家，料多微辣，真的超級下飯，一不小心會吃好幾碗，推推。

最後一定要吃的就是摩摩喳喳，全部都可以自己加取的配料，光是甜點也吃了好幾碗。

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