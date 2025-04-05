大台北地區捷運跟公車目前算是相當便捷，因此來台北旅遊或洽公的人，如果移動是以大眾交通工具為主的話，住宿部分可以選擇離捷運出口或公車站牌近飯店或旅館，所以這次就來分享一家不久前去住宿，從捷運三和國中站出口步行很快就到的新開幕三重飯店「丰居旅店微風館」。至於這間新北三重交通方便旅館，是丰居旅店體系在丰居旅店雙連館、丰居旅店忠孝館跟丰居旅店北車館後的最新力作，而就我們當天實際入住的豪華四人房來說，除了空間大之外，浴室居然有大型按摩浴缸跟蒸氣室，並且還有附設養生SPA服務，能讓住宿客人在飯店裡直接按摩紓壓，雖然目前沒有供應早餐，但餐廳依不同時段會放置餅乾、麵包、泡麵跟飲料讓房客自由享用呢！

這次去住宿的丰居旅店微風館，從捷運三和國中站1號出口步行大概兩分鐘左右就可抵達，並且在三和路上的公車站牌也相當近，整個大眾交通真的相當便利，而自行開車的客人，這間三重新開幕旅館也有提供免費停車空間可供停車。

住宿當天一進到丰居旅店微風館，就看到櫃臺區域空間相當大，而且也有設置自動報到機，讓晚進房或早退房的客人使用。

在櫃臺辦理入住時，才知道丰居旅店微風館有提供養生SPA服務，價格也頗實惠，而2024/12/31前有抽獎並馬上折抵活動，像自己當天就是抽到腳底按摩3折優惠，這樣就更划算了。

這次入住丰居旅店微風館的房型是豪華四人房，而一進房就看到整體空間寬敞，比自己原先預期地還要大上不少呢！

由於辦理入住時有抽到腳底按摩3折優惠，就決定來腳底按摩一下，而在約好的時間到大廳櫃台，就由負責服務的按摩師傅先帶我去泡腳，同時進行簡單的頭、肩、頸按摩。