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【新竹食記】儷舍坊 - 歐式獨棟建築，從義式料理到中式炒飯都吃得到

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2025-04-04 22:16:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】儷舍坊

儷舍坊隱藏在竹科的龍山社區內，外觀是獨棟歐式建築，非常吸精，這家餐廳在當地也頗有歷史，算是竹科一帶的老字號的義式料理店，除了義大利麵等義式料理，也有中式的炒飯、豬排飯等選擇，迎合大眾口味，餐廳內歐式擺設和氛圍都營造得非常棒，而且餐點價格也不高，很適合竹科新手村的朋友聊天、約會、聚餐。

開車前往可停附近的科學園路路邊停車場，步行一分鐘可抵達非常方便。

 

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

▲餐廳外觀使用紅磚和木造裝潢，門口還有個小庭院，與周圍的街景成為強烈對比。

 

【新竹食記】儷舍坊

 

【新竹食記】儷舍坊

▲餐廳空間不大，但有滿滿的歐式元素，每個角落都很好拍。

 

【新竹食記】儷舍坊

 

【新竹食記】儷舍坊

▲連餐椅和餐桌的顏色都很講究，不說真的會讓人以為在歐洲的某間餐館用餐耶！

 

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

▲儷舍坊菜單：品項從中式的炒飯、豬排飯到西式義大利麵、燉飯、牛排都有，可單點也可升級成套餐，另外濃湯可加價升級，飲料有咖啡、紅茶、奶茶、洛神花茶、果汁可選。

 

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

▲玉米濃湯內喝得到玉米粒，濃湯整體偏淡不夠香濃，比較像平常在吃的平價牛排那種level。

 

【新竹食記】儷舍坊

▲餐包有烤過吃起來熱熱的，吃起來感覺與平價牛排的餐包口感雷同，麵包質地鬆軟內有鹹甜的奶油餡。

 

【新竹食記】儷舍坊

洛神花茶奶茶：洛神花茶喝起來酸甜感夠，表面漂浮著綿密的奶泡，意外的蠻好喝的，另一杯是朋友點的奶茶，沒有喝所以就不予評論。

 

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

白酒蛤蠣麵 330元(套餐)：麵條使用寬扁麵，口感軟硬適中有Q度，份量中等，醬汁偏清淡沒有與麵條融合，不過蛤蠣蠻大顆的，吃起來肥美新鮮，沙子也有完全吐乾淨。

 

【新竹食記】儷舍坊

【新竹食記】儷舍坊

茄汁海鮮千層麵 330元(套餐)：千層麵是焗烤的出餐較慢需要等待，茄汁與起司融合得不錯，但份量也是偏少男生可能會吃不夠。

 

雞蛋糕短評：位在竹科的老字號義大利餐廳，也有中式飯類和肉類，食物味道偏淡品質中等，用餐氛圍營造得很棒，老闆娘非常親切和善。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★    
服務★★★★☆
CP值★★★★


【儷舍坊美食資訊】

地址：新竹市東區科學園路34號
電話：035776099
官網：無
營業時間：08:00–15:00、17:00–21:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無(可linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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phone03-5776099
place新竹市東區科學園路34號
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美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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