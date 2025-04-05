大門口寫著「進店爆富」怎麼能不進一下呢？雪莉來了以後才發現這家也是放感情旗下的餐廳。先前有去過他們家的 瓦法奇朵 、 四川龍府 和 龍府小鍋(現已改名「柳記螺螄粉火鍋」) ，都超好吃！

裝潢一如往常的非常有氛圍感，整潔的餐廳用深色木頭桌椅配上紅燈籠照明，杯具和醬料也是古風的設計。而且這裡開到凌晨2:30，如果逛完街或是去完夜店酒吧想在信義區吃宵夜，也是很讓人寧靜放鬆的環境。

來訪的時候菜單還比較簡單，不過跟店員姊姊聊天的時候她跟我說接下來即將推出新菜單，會有各式飯麵。大家一起期待一下，雪莉下次在信義區吃宵夜一定要再回訪！

如果玩晚一點，信義區宵夜選擇真的不多。想找一碗夠酸、夠辣、夠香的螺螄粉，螺螄福絕對是台北螺螄粉推薦首選。這次來螺螄福沒有點南京老鴨湯粉，但先前在龍府小鍋(柳記螺螄粉火鍋)吃過南京鴨血湯底。長時間熬煮老鴨而來的湯底，鴨味濃郁，鴨血切成薄片，滑嫩不會老。

雪莉跟朋友來這次分別吃了湯和乾的螺螄粉。基本配料都很澎湃。除了青菜和鵪鶉蛋，經典的酸筍和酸豆讓整碗粉更酸爽。花生炸得又香又脆，木耳的韌脆與Q彈的米粉搭配起來口感更有層次。鴨肉丸，一口咬下滿滿的肉香，也是不可忽視的亮點。

經典螺螄粉 (158元)

經典螺螄粉是湯的，湯頭酸辣還有螺螄的鮮味，濃郁但不會過於厚重，喝起來非常順口。雪莉的朋友加購了脆皮肥腸(68元)，口感厚實又彈牙，泡進湯裡後表面仍保有一絲脆度，讓整碗螺螄粉更添風味。炸豆皮在湯裡吸滿湯汁後，依然保有一點嚼勁，讓人忍不住一口接一口。

乾撈螺螄粉 (158元)

雪莉特別喜歡這種乾拌的版本，尤其天氣熱的時候吃乾撈螺螄粉，酸辣帶勁，但不會吃到滿頭大汗。這次還加購了滑嫩牛肉(78元)，肉片份量大方，口感細緻又軟嫩，搭配螺螄粉的酸辣醬汁，超級讓人上癮。

對於跟雪莉一樣喜歡重口味的人來說，螺螄福的醬料區絕對是加分亮點，有雪莉最愛的辣油和白醋。辣油香氣濃郁，辣度充足，雪莉吃乾撈螺螄粉一定要加上兩小碟辣油，整體風味更上一層樓，吃起來超級過癮！

不管是經典湯粉還是乾拌的螺螄粉，螺螄福的絕對道地又有層次感，是雪莉超愛的台北螺螄粉推薦。在信義區宵夜時間如果不知道吃什麼，來一碗螺螄粉，酸辣的口味讓味蕾徹底甦醒，保證解酒又滿足。

來螺螄福除了可以嗦粉，還有很多特色小吃，讓口味更加豐富。來信義區宵夜覓食，這些小菜搭配螺螄粉一起享用，絕對美味加倍！是不容錯過的台北螺螄粉推薦。

口水鹹酥雞 (98元)

口水鹹酥雞帶有濃郁的麻辣香氣，咬下一口就能感受到花椒的微麻與辣椒的香辣。和一般台式鹹酥雞不同，這道小吃有點川味乾碟味道。不只雞肉本身軟嫩多汁，還帶有脆脆的軟骨，口感超讚！如果平常就愛吃鹹酥雞又喜歡重口味，這道絕對是必點。

麻藥鵪鶉蛋 (78元)

愛吃蛋的人絕對不能錯過這道麻藥鵪鶉蛋！小小一顆，裹滿醬汁，每一口都帶有微微的辣和麻油的香氣，口感滑嫩。

雪莉最推薦的吃法，就是點一盤拌進螺螄粉裡，讓酸辣湯底吸附麻辣蛋香，吃起來特別過癮。如果單吃，則能感受到醬汁完整包裹，入口後的香氣在嘴裡擴散。

螺螄福的飲料選用濃厚飽滿的普洱茶，搭配酸辣夠勁的螺螄粉，剛剛好能解膩又解渴。酒後喝也不會刺激腸胃不適感，很適合作信義區宵夜的搭配。

陳香普洱茶 (48元)

螺螄福的陳香普洱茶無糖但完全不會苦澀，回甘順口，茶湯深沉帶有淡淡的陳香，入口後還能感受到微微的清甜感，非常順口。對於愛喝茶但不喜歡甜飲的人來說，這款茶絕對是完美搭配。

陳香普洱奶茶 (78元)

愛喝奶茶的一定要試陳香普洱奶茶。這款奶茶的糖度固定，但完全不會死甜，喝起來微甜清爽不膩，茶香與奶香交融，口感滑順細緻。螺螄粉的酸辣與奶茶的溫潤形成對比，整體用餐體驗更有層次感。

店家名稱：螺螄福rose food正宗柳州螺螄粉信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段175號（市政府捷運站4號出口步行約3分鐘）

營業時間：週一至週日11:30–2:30

電話：(02)2756-4526

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Cherie Aria🧜🏻‍♀️ 艾雪莉

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