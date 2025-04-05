公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運文湖線木柵站，出站後轉搭乘795台灣好行，在菁桐坑站下車即可

前往平溪站是搭乘平溪線火車至平溪車站

（公主是先搭乘台灣好行遊玩了菁桐老街再搭平溪線火車前往平溪站放天燈）

或在台北車站 / 松山車站搭乘平溪線火車直接抵達菁桐站以及平溪站

來平溪的這一天是平日，幾乎是沒有人潮也沒有很多的遊客。對於公主來說是很好逛的一日遊，無需人擠人，買東西吃東西，也不需要排隊，可是對於這裡的商家來說生意就沒有週六日或公假的時候來得好。

菁桐是平溪線的終點站，老街興建於1937年，因煤礦業的發跡，在全盛時期有「菁桐坑銀座」之稱。然而在1975年煤礦收坑之後，菁桐老街便迅速沒落。現在卻是遊玩平溪的其中一個景點。

菁桐車站出口處就在菁桐老街上，車站是日式木造的車站，菁桐老街是一個古色古香的老街道，雖然只是短短的一小段路，10幾分鐘就能由頭走尾了，可是它濃濃的老舊老年代的氣息就是最好的打卡點。這裡有幾個景點可以走走逛逛，比如外貌有如天燈的菁桐電子天燈館，其建築結合平溪天燈文化，就像一盞祈福的天燈佇立在菁桐老街的尾端、鐵道故事館有著菁桐鐵道的歷史、老街旁有許多的許願竹筒和幾家紀念品商店食店，商店有售賣各式各樣的紀念品，也有販售木製明信片，寫上祝福語蓋上店家提供的特色印章帶回家當作紀念或贈送人，以及必打卡地點就是在鐵道文化跟火車以及廢棄的煤礦建築屋合影。

過去的平溪區因煤礦開採而興盛，如今雖然礦場都已經停止運作了，但仍存有用臺鐵員工宿舍重新整修成的菁桐礦業生活館，完整展示了菁桐礦業的發展歷史紀錄。

捷運文湖線木柵站，出站好在公車站等待795台灣好行，在菁桐坑站下車

菁桐坑站下車咯

一下車就會看到外貌有如天燈的菁桐電子天燈館以及平溪橋周邊環境

鐵道上的風景以及煤礦遺跡

菁桐木製車站，古色典雅的車站

菁桐老街真的是好好拍照的地方，除了紀念品店家有開門營業，很多小吃店都沒有營業，或許是平日的關係，人潮也不多。等待火車的到來同時，就只能多拍一點照片

也可以在菁桐礦業生活館內參觀一下，多一些瞭解那些年礦業的歷史

火車來了，繼續前往下一站：平溪車站

平日的關係，來到平溪，無論外國或本地遊客都很少，店家生意好冷清，也有很多店直接沒營業。如果不是要吃在地小吃的朋友們，平日來平溪真的可以避開人群，打卡拍照走走都比較輕鬆而且不用人擠人的，只是對當地店家真的很抱歉了，人潮少，自然的生意就會受影響了。

平溪車站位於平溪區嶺腳里內，原名「台陽礦業株式會社石底線」，一開始是用來做為運煤的專用鐵路，後來因為煤礦場陸續關閉，導致當地的人口逐漸流失，現今也逐漸因為放天燈的活動而逐漸讓人潮回流。

平溪車站是個簡易歷史悠久的車站，早年稱為「石底驛」，若往菁桐站開去，會經過一座鐵橋，鐵橋橫跨三坑溪，向下俯瞰可看到平溪與石底聚落。從車站一出來就是中華街，沿坡向下走，就是平溪街交叉處，也就是大家說的平溪老街。

平溪老街有著古樸的風味，沿著斜斜的山坡以及鐵道兩旁，可看見依序建蓋的古厝房舍，也是臺灣賣座電影《那些年，我們一起追的女孩》男女主角放天燈許願的場景，附近的商家大多是傳統柑仔店、五金行、小吃店等，可以看出當地居民簡樸的生活日常。

大多數的遊客來到平溪都會選擇在平溪車站或者是十分車站放天燈。這次公主就選擇在平溪車站放天燈。

天燈相傳是三國時代孔明所發明，最早作為傳遞軍事消息所用，平溪地區早年時常有山賊出沒，天燈在當時便作為報平安的信號，1990年代平溪區選定天燈作為當地的特色民俗活動，讓人口外流的平溪找到旅遊新出路，如今新北市平溪天燈節已成為臺灣元宵節的重要慶典，有「北天燈、南蜂炮」之稱，更屢次登上國際媒體版面，成為新北市最具代表性的節慶活動。

（資料來源自台北旅遊網以及新北市觀光旅遊網）

平溪車站

平溪老街以及老街附近的環境

公主體驗傳統的放天燈文化，在天燈上寫下自己的願望，放天燈之前誠心的祈禱願望會實現。店家會幫你把放天燈的過程拍下照片或者是錄影下來。

走逛了菁桐以及平溪，接著就要前往三貂嶺站找一家咖啡廳做些好好休息吃個午餐。

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟