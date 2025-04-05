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台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

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2025-04-05 23:00:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

天氣不錯，來到最近很夯的南港LaLaport 覓食，南港展覽館站1號出口，步行大約3分鐘。

今天重點在日系超市LOPIA

 

台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

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11:10分，進超市還算順暢不用排隊，接著直接到熱食區。

超市內的兩大排隊點 :

1.握壽司區 2.和牛漢堡區。我和老婆一人排漢堡一人排壽司，大約都排了30分鐘左右。

 

台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

買完餐食，在超市裡小逛，覺得下次必須帶走幾盒A5和牛，太誘人咯 !

 

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必買握壽司，新鮮、平價、大size，買了鮭魚、紅甘、干貝、

花枝最貴的是一貫150元的鮪魚大腹，但物超所值。

 

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一個238元的黑毛和牛漢堡，賣相佳，漢堡排也很厚，

但個人覺得肉味不足，也沒有碳烤香提味 。

 

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但同一攤位的A5黑毛和牛烤肉串強力推薦 ! 199元一串日幣不到900元，

口感軟嫩、油脂豐富、香氣足，今天只買一串覺得可惜 !

 

台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

台北市南港區，日本超市LOPIA-LaLaport南港店，推薦握壽司、A5黑毛和牛烤肉串

還有炸大蝦、醬燒鮭魚下巴也很值得買，好吃、下飯 !

 

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甜點麵包區晃了一下，被超抹二字吸引了，扎實的千層口感，

抹茶卡士達確實濃郁，還不錯吃。

 

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簡單總結，LOPIA LaLaport 南港店值得再來，雖然整體販售的品項偏貴，

但物超所值的東西也不少，喜歡才是最重要的不是嗎 ?

建議要有人先在美食區找座位，因為一位難求是常態 。

地址 : 台灣台北市南港區經貿二路131號

 

 

 

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