每年3~9月是「馬祖藍眼淚」最佳觀賞時期，也是馬祖觀光旅遊旺季！為迎接旅遊季，連江縣政府推出一連串「馬祖藍調時光系列活動」，拍照打卡就可以拿紀念品，還有食宿遊購行好康優惠、獲得萬元夢想金的機會，趕緊規劃來馬祖旅遊，春遊馬祖消費集章拿好禮！

馬祖藍調時光系列活動

馬祖藍調時光系列活動共有四大主題活動，有「坤坵許願沙灘圓夢活動」、「跳島大坵抽鹿角」、「收服鷗霸踩點活動」、「春遊馬祖消費集章送好禮」，每一項活動都有好禮送，超人氣吉祥物鷗霸紀念品、馬祖知名景點紀念徽章、抽獎活動等等，讓你來馬祖旅遊，拍照打卡還有好禮送！

收服鷗霸踩點活動

收服鷗霸踩點活動一共有三個打卡景點，只要在「台版奈良-馬祖大坵島」、「亞洲唯一方塊海莒光坤坵沙灘」、「馬祖地質公園-南竿秋桂山海岸景觀區」等馬祖三大觀光亮點，與吉祥物「鷗霸」、「鹿霸」合照，再將合照上傳FB、IG或LINE發文+標註2個指定Hashtag，完成後截圖上傳，再於兌換時間、兌換地點，出示證明文件，即可蒐集專屬紀念徽章。每一景點都有指定的專屬紀念徽章，每一款都好有特色，通通都想蒐集！

台版奈良-馬祖大坵島

馬祖大坵島是一座需登船前往的無人小島，整座小島通通都是梅花鹿，船剛抵達，可愛Q萌梅花鹿聽到船隻靠近便蜂擁而來，像是喊著「便當來啦！」。大坵島除了可以餵食梅花鹿，步行環島更有趣，這裡有馬祖版的青青草原，一望無際、面海的青青草原，不時有梅花鹿在吃草，超可愛的啦，無敵海景也超優美，來馬祖旅遊的朋友，規劃一下一起來大坵島零距離餵食梅花鹿！

延伸閱讀 : 台版奈良！馬祖北竿大坵島梅花鹿、大坵島環島！馬祖藍調時光！

剛登島，在轉角處就看到馬祖可愛的吉祥物「鹿霸」，這是馬祖神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗Q版設計，馬祖神話之鳥頭戴著大坵島獨有的梅花鹿鹿角髮箍，超級可愛的啦！

與吉祥物「鹿霸」合照，再將照片上傳FB、IG或LINE發文+標註2個指定Hashtag，完成後截圖上傳，再於兌換時間、兌換地點，出示證明文件，即可兌換專屬紀念品，趕快來蒐集。

馬祖地質公園-南竿秋桂山海岸景觀區

南竿秋桂山海岸景觀區位於南竿島的西北側，靠近海岸邊有兩種不同顏色的岩石，一深一淺排列組織，像級了斑馬的斑紋，當地人稱之為「斑馬岩」。淺色的岩石是花岡岩，深色的岩石則是基性火成岩脈，侵入花岡岩層中，而形成一深一淺黑白相間的紋路。

南竿秋桂山海岸景觀區吉祥物是「歐霸」，來這裡拍大自然景觀，與歐霸拍照打卡，還可以兌換專屬紀念品。

將合照照片上傳FB、IG或LINE發文+標註2個指定Hashtag，完成後截圖上傳，再於兌換時間、兌換地點，出示證明文件，即可兌換專屬紀念品。

亞洲唯一方塊海莒光坤坵沙灘

坤坵方塊海位於西莒的坤坵沙灘與蛇島之間的海域，因為地形與海流的關係，浪潮從不同方向而來，交會擠壓後形成了方塊海、「方形」海流景觀。罕見的方塊海波浪，目前只有法國「 Île de Ré」島及馬祖西莒坤坵方塊海才有，堪稱世界奇景啊。

台灣觀光100亮點

「台版奈良-馬祖大坵島」、「亞洲唯一方塊海莒光坤坵沙灘」、「馬祖地質公園-南竿秋桂山海岸景觀區」也是台灣觀光100亮點，來馬祖旅遊還可順便玩活動、拿精美紀念品，非常有趣，趕緊來蒐集唷。

兌換資訊

收服鷗霸踩點活動兌換地點是南竿福澳港售票口旁，每天兌換時間是週一至週日 09:30~12:00、14:30~17:00。

收服鷗霸踩點活動不只要拍照打卡，還要帶上身分證，本人七日前往馬祖的機票或船票，才可以兌換喔。

兌換時間是週一至週日 09:30~12:00、14:30~17:00。

每一景點都有指定的專屬紀念徽章，每一款都好有特色，一起來蒐集！

4月1日起，只要集滿任兩個紀念徽章，再加贈戶外探險包乙個，限量300份，送完為止喔！

跳島大坵抽鹿角 4月限定！

只要購買船票前往北竿大坵島，即可獲得馬祖主打星限量刮刮卡一張(限量5千份)，就有機會抽中可愛超萌鹿角造型髮箍及店家優惠好禮！

鹿角造型髮箍超可愛的，超想收集的，搭船來大坵島就有機會送喔。

春遊馬祖消費集章送好禮

「春遊馬祖消費集章送好禮」不僅享有食宿遊購行好康，還有限量600份鷗霸紓壓球可拿。

集滿3枚電子章，並於合作優惠店家消費總金額達1,000元以上，再於兌換時間至兌換地點出示以下證明文件，即可兌換鷗霸捏捏球乙份，限量600份，兌完為止。

鷗霸捏捏球也太療癒可愛了。

兌換地點都在南竿福澳港售票口旁，記得帶上相關證件喔。

坤坵許願沙灘圓夢活動

只要7歲(含)以上、不限國籍、不限地區，均可報名參加坤坵許願沙灘圓夢活動，最高圓夢金$10000，總獎金$300000！每位參加者，每個月份願望主題以報名一次為限，但可報名多個月份願望主題，每個月都可以來許願圓夢喔！

藍調時光夜光市集

除了以上4大主題活動，4月份還有「藍調時光夜光市集」、「追淚追星達人體驗」活動。

「藍調時光夜光市集」於3月29日到4月4日在梅石藝文中心廣場舉辦，現場有音樂、美食，還有時下超夯的漂漆扇DIY體驗，以及舞台趣味遊戲、好禮摸彩、伴手禮展售。兒童節當天還有趣味闖關、親子唱跳秀等限定活動喔。

藍調時光夜光市集

活動時間 : 𝟢𝟥/𝟤𝟫~𝟢𝟥/𝟥𝟢 下午𝟥:𝟢𝟢~𝟩:𝟢𝟢、𝟢𝟥/𝟥𝟣-𝟢𝟦/𝟢𝟦 下午𝟧:𝟢𝟢~𝟫:𝟢𝟢

活動地點：南竿馬祖梅石演藝廳 1F 戶外廣場

活動相關資訊 https://feversocial.com/41344/34264

追淚追星達人體驗

「追淚追星達人體驗」邀請馬祖在地達人領團，帶領遊客實地走訪感受藍眼淚與馬祖浪漫夜晚。活動預計於4月下旬起至6月期間，預約報名並全程參加者，還可獲得多功能掛繩與手提探險燈乙份喔。

快來關注以下網址報名

馬祖藍調時光 https://feversocial.com/41344/32404

馬祖卡蹓趣 https://www.facebook.com/go.to.matsu

、