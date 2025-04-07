彰化景點二水花旗木｜二水限定版景點！春日花旗木大賞～台灣好行跑水求財線可直接抵達二水景點！源泉車站附近

彰化景點二水限定版花旗木景點來囉！彰化景點二水花旗木春日花旗木大賞，終於搭上風，三月有黃花風鈴木、海芋、紫藤花，四月當然就是追起全台最美的二水花旗木鐵道跟彰化田中九重葛花牆，想要搭乘交通工具，台灣好行跑水求財線可直接抵達二水景點！二水也是八堡圳的發源地，所以跑水節的時候人很多，而且景點也不少，二水台灣獼猴保護區、源泉派出所、源泉故事屋、二水自行車道、林先生廟、二水老街、松柏嶺遊憩區 、彰化二水景點日華養蜂場、彰化二水豐柏廣場登廟步道、南投景點松柏嶺遊客中心茶文化主題館，想要到這欣賞花旗木或者要去松柏嶺、雲林斗六、雲林林內都可以耶！

Contents Toggle

二水花旗木鐵道

每年3月底到4月初都有花旗木可賞，想賞花約莫這時間恰恰好。

二水花旗木鐵道交通資訊

前往賞花，若是自行開車，導航二水花旗木鐵道，路邊就有很多空位可免費停車。

若是搭火車可在田中或二水站下車，再轉搭往車埕的集集支線，全程約1個半小時，源泉站下車，步行約15分鐘

二水火車站前有出租腳踏車行，沿著二水自車道騎到源泉派出所約16分鐘。

彰化田中高鐵站或台鐵田中站、二水站搭乘「台灣好行－跑水求財線」，在「源泉派出所」站下車直達現場。

二水花旗木鐵道

二水花旗木鐵道位置好找，恰好也在彰化縣二水鄉的源泉派出所對面，旁邊就是二水自行車道，可以在這騎車或者是直接開車來訪都有停車位。

彰化景點二水花旗木鐵道盛開時還挺美，三月底到四月初是花盛開的季節，粉白、桃紅的交錯再加上這裡是集集線的軌道，S型的彎福讓你完全不用去阿里山就能看見最美的鐵道。

二水是台鐵縱貫線與集集線的轉運站，也是集集線的起點站。所以通往南投日月潭、水里、車埕都會在這轉乘，1905年建造，1935年改建沿用至今，以前這裡是來往轉運站，也是很熱鬧的地方，所以在二水車站下就會看見有很多的旅館，如今都還可以看見歷史悠久的圓環跟商街，二水車站也連接彰化二水豐柏廣場登廟步道，可以輕鬆抵達松柏嶺很不錯～有人文背景與歷史文化，讓二水也更具有豐富性值得探索。

花旗木鐵道可說在我的口袋名單裡躺很多年，因為開花的時候不是下雨，就是想起來就錯過了，感覺就是家人帶我去圓夢一樣（笑），花旗木也有泰國櫻花之美稱，我喜歡滿滿的一大片，交織的豔麗帶點嬌羞又讓人臉紅心跳，茂密的花旗木完全不輸粉櫻花。

花旗木的花旗有45天，不過盛開真的要衝一波，看著滿開真的很漂亮，尤其是在二水自行車道的源泉段上，超美，而且彎道會讓你有那種置身在畫般的氛圍，行駛而來的火車擦肩而過，最美的回憶深深印在腦海中，讓人久久無法忘懷，想要再多等待下一台火車的到來。

彰化景點二水限定版花旗木景點來囉！彰化景點二水花旗木春日花旗木大賞，終於搭上風，三月有黃花風鈴木、海芋、紫藤花，四月當然就是追起全台最美的二水花旗木鐵道跟彰化田中九重葛花牆，想要搭乘交通工具，台灣好行跑水求財線可直接抵達二水景點！二水也是八堡圳的發源地，所以跑水節的時候人很多，而且景點也不少，二水台灣獼猴保護區、源泉派出所、源泉故事屋、二水自行車道、林先生廟、二水老街、松柏嶺遊憩區 、彰化二水景點日華養蜂場、彰化二水豐柏廣場登廟步道、南投景點松柏嶺遊客中心茶文化主題館，想要到這欣賞花旗木或者要去松柏嶺、雲林斗六、雲林林內都可以耶！

二水花旗木鐵道

每年3月底到4月初都有花旗木可賞，想賞花約莫這時間恰恰好。

二水花旗木鐵道交通資訊

前往賞花，若是自行開車，導航二水花旗木鐵道，路邊就有很多空位可免費停車。

若是搭火車可在田中或二水站下車，再轉搭往車埕的集集支線，全程約1個半小時，源泉站下車，步行約15分鐘

二水火車站前有出租腳踏車行，沿著二水自車道騎到源泉派出所約16分鐘。

彰化田中高鐵站或台鐵田中站、二水站搭乘「台灣好行－跑水求財線」，在「源泉派出所」站下車直達現場。