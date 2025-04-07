彰化景點田中九重葛花牆｜田中景點梅州街草日金道，彰化限定景點！

彰化田中隱藏版景點七彩九重葛廊道，簡直就是太漂亮，綿延300公尺讓你拍到翻～連非假日都依舊很多人朝聖！早上先到田中景點田中蜀葵花季隱藏在田中窯創藝園區賞許願藤隧道後，緊接著就來九重葛花海景點位在田中與北斗交界處，整個七彩花牆大概有兩層樓高度，整個花瀑漂亮耶！長達300公尺的花海太壯觀，九重葛有橘色、白色、紫紅、粉色、桃紅、黃色好多不同的繽紛色彩也為這片花海染上漂亮的顏色，坐在這裡拍照簡直美翻。早晨來可以拍得比較久，下午拍完照則可以到田中市區裡吃美食，彰化田中原橋頭臭豆腐，田中尋米小旅行跑馬小旅行或者是想要去北斗走走都很適合，彰化北斗美食2023精選50家up，北斗美食一日輕旅

彰化縣田中隱藏版景點七彩九重葛廊道

住址：田中鎮斗中路一路與梅洲街路口

離近路標有：全家田中金斗店

花期：九月到隔年三月，預計到4月第二週前

彰化田中隱藏版景點七彩九重葛花瀑

田中限定版景點在這！梅州街草日金道，就位在田中九重葛花牆這裡，確切位置剛好在斗中路一段跟梅州街交叉口，路口有消防隊跟全家，再往下走就是北斗，可以到北斗老街吃美食囉，推薦給你們美食收錄彰化北斗美食2023精選50家up

田中限定版景點田中九重葛花牆超美的啦！原以為非假日沒人，沒想到人潮也不少，鄰近好停車不用擔心停車問題。

目前有用三角錐與車道隔開，人群行走時也可以多注意安全。田中限定版景點田中九重葛花牆超美～～～

滿滿的九重葛超美～阿姨說這裡已經種植有6年，剛好他今天有空就停下來拍照，恰好遇到就同行啦！

就連底下也鋪好不少的九重葛花，落花坐在軟軟的綠草皮上，好舒服啊！

在這裡有好多人都會持有自拍棒拍照，kiwi還真沒有想到，然後就這樣自己逛起來啦！

田中限定版景點田中九重葛花牆超美，當沒有人的時候，這裡真得好漂亮啊！

人像部分請阿姨幫我拍照，果然阿姨無敵，一學就會單眼拍照～哈哈！

田中限定版景點田中九重葛花牆超美，綿延300公尺讓你拍到翻～連非假日都依舊很多人朝聖！九重葛花海景點位在田中與北斗交界處，整個七彩花牆大概有兩層樓高度，整個花瀑漂亮耶！長達300公尺的花海太壯觀，九重葛有橘色、白色、紫紅、粉色、桃紅、黃色好多不同的繽紛色彩也為這片花海染上漂亮的顏色，坐在這裡拍照簡直美翻。早晨來可以拍得比較久，下午拍完照則可以到田中市區裡吃美食，彰化田中原橋頭臭豆腐，田中尋米小旅行跑馬小旅行或者是想要去北斗走走都很適合，彰化北斗美食2023精選50家up，北斗美食一日輕旅

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住址：田中鎮斗中路一路與梅洲街路口

離近路標有：全家田中金斗店

花期：九月到隔年三月，預計到4月第二週前