南投新景點日月町複合式商場｜埔里日月潭最美的休息站，純白系韓風TSUTAYA BOOKSTORE.網美打卡熱點.南投超強隱藏景點美食～國六愛蘭出口交流道下

南投新景點，日月町複合式商場是全台最美的休息站，推薦給你們到南投日月潭玩耍時絕對要放入旅行口袋名單的超棒場域，南投景點推薦日月町複合式商場，擁有唯美的韓式純色的建築物，結合TSUTAYA BOOKSTORE、日式WIRED CAFE洋食餐廳以及南投在地選品伴手禮、餐車市集、文創市集、加油站、充電站，讓日月町複合式商場變得多元性又熱鬧，不定期的舉辦活動，讓你每次來都有驚喜感！到南投日月潭前強烈建議先到日月町複合式商場休憩片刻，逛逛商場感受藝文氣息，品嚐南投在地美食，日月町複合式商場提供免費停車場供旅人停車，完全不需要擔心！偷偷跟你們說，日月町複合式商場裡有網美拍照打卡熱點，可以將埔里的山景盡收眼底，連合影都美得像幅畫，想悠遊南投？那就先到日月町複合式商場，滿足伴手禮、用餐、娛樂，再搭配南投埔里景點會更好玩呦！

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南投景點日月町複合式商場 在哪？

來到南投日月潭絕對要來訪日月町複合式商場，這裡真的太美又好玩，沒有停留個兩小時以上真的太對不起自己，日月町複合式商場的地址在南投縣埔里鎮中山路四段235之8號，日月町在國道六號愛蘭交流道下，依照指標即可看到日月町。

日月町複合式商場交通資訊

開車 | 國道六號於【29-愛蘭出口】下交流道

即可看到日月町（請依指示停車）

高鐵、台鐵 | 搭至【台中站】轉乘客運

客運 | 全航客運－6268（乾溝子站下車）

南投客運－6670（埔里遊客中心站下車）

步行5-7分鐘前往日月町

日月町複合式商場純白唯美的建築網美拍照打卡熱點

我很喜歡南投小旅行，固定時間都會來充電一次，日月町恰好在前往埔里與日月潭必經之路，停好車後是否也跟我一樣被眼前的景像給吸引住？日月町複合式商場外觀好美，讓你感受滿滿的日式氛圍，商品不僅只是賣商品，更有自家的特色在，留住我們在裡頭漫步的同時，回憶也滿滿的，下回都想要再訪了呢！

日月町複合式商場四周都有美景可賞，整個戶外環境一覽無遺，我自己也深深的喜愛！！趁著好天氣一起到這出遊。

九旬人瑞級畫家孫少英新書《隨心 畫與詩》發表分享會，孫少英老師也是TSUTAYA BOOKSTORE日月町店嚴選的首位在地藝術家，打破傳統畫冊設計風格，別出心栽運用圓點圖案 ，日月潭埔里地區畫作&文創品來行銷富有在地色彩的藝術商品。

向來TSUTAYA BOOKSTORE以書籍為中心，以人為本連結，進駐於日月町中讓人驚艷，最美的蔦屋書店以生活選物結合人的聚會場所，有書籍、兒童讀物、生活選物，想要購買南投在地特色商品，都可以來裡面選物呦！

發現驚喜 TSUTAYA BOOKSTORE有隱藏版扭蛋

TSUTAYA BOOKSTORE有隱藏版扭蛋，邀請插畫家繪製期間限定聯名扭蛋～蛙蛙的休假日～超可愛！很多款式就看你自己會扭到哪一款呀！

整個蛙迷快點一起來搜集，一打開的時候也是哇～充滿驚喜！接著就是要別自己包上，多美呀！

TSUTAYA BOOKSTORE以生活選物為主，品牌概念、選物，處處的巧思與環節都會讓你有回到家的舒適感。

日月町店許多獨家品牌在這，台灣少見的精釀可樂，可樂中加入天然成分的香料調製成飲品，加入氣泡水真的超清涼又解暑。

生活選物上真的很好買，伴手禮、居家生活，都能在這找到自己的需求。原來來到TSUTAYA BOOKSTORE，不再只是隨處逛逛，質感真的超好！

世嵵梅酒很知名，四度榮獲比利時 iTQi 國際風味品質評鑑暨絕佳風味獎，挑戰評審味蕾，一舉榮獲金牌，很平易近人的價格，完全就是好買又好逛。

在日月町店中日本、臺灣在地伴手禮超好買，讓你意猶未盡的想要買很多商品回家～

TSUTAYA BOOKSTORE日月町店是個很棒的休憩處，一走進就能聞到放鬆的香氣，還許多都沒見過的伴手禮很精緻，喜歡就買起來吧！

TSUTAYA BOOKSTORE的空間環境都好美，這裡也有書籍可以做閱讀。

TSUTAYA BOOKSTORE帶給人沈浸又舒適的氣息，畫龍點睛的陳設下，不自覺就會深深吸引過去還久久無法離開，只為了想要感受這樣的氣氛。這時，肚子咕嚕嚕的叫著，我們一起到WIRED CAFE最美的咖啡館吃美食囉！

唯美純白建築WIRED CAFE最美的咖啡館

WIRED CAFE一共有兩層樓，是來自日本東京的超美咖啡館，整個舒適的環境好放鬆呀！

WIRED CAFE很有現代的設計感，也提供充電插座在沙發底，多樣的餐點想要來這品嚐早午餐、飯、面、或是甜點飲品都有。

南投美食WIRED CAFE餐點介紹

和洋重箱/和洋折衷重箱（鹿兒島照燒紅魽蔬菜早午餐、玉米起司焗烤時蔬）、明太子奶油紫蘇義大利麵、炸豬排起司黑咖哩飯、香辣烤雞腿、蔬菜明太子可樂餅，我們各加價飲品，分別是蝶豆花草莓歐蕾、冰珍珠拿鐵、莓果氣泡飲。

南投限定的菜色，「和洋重箱」。以日本食用級漆器盛裝西式餐點，主餐可讓選，打開時真的超有驚喜感～

沙拉、義式醃菜、西班牙烘蛋，搭配鹿兒島照燒紅魽蔬菜早午餐與低麩質米土司，套餐中有附上套餐飲品，更換飲品可折抵50元，想要點甜點也折價50元。

想要蔬食料理，建議可以選這款玉米起司焗烤時蔬，沙拉、義式醃菜、西班牙烘蛋，搭配玉米起司焗烤時蔬，與低麩質米土司，套餐中有附上套餐飲品可另更換飲品只需要折50元。

炸豬排起司黑咖哩飯，完全擄獲我心耶！這款跟豬排超合搭，旁邊的生菜也讓口慾更加的有爽感～

香辣烤雞腿、蔬菜明太子可樂餅則是小點系列，烤雞腿的調味恰好，咀嚼中也能有層次風味。

WIRED CAFE特製甜點，鹽味焦糖洋芋片、花圈水果甜甜圈。

花圈水果甜甜圈，酸甜水果再淋上蜂蜜，天阿！一口冰淇淋，一口甜蜜蜜的甜食，幸福。

兒童節在wired cafe有推出兒童節限定餐點(4/2~4/13)

TSUTAYA BOOKSTORE日月町店有著大片的窗景，結合南投自然風光，待在商場也可以感受滿滿的幸福味兒。

日月町本棟的2F 進駐商家| WIRED CAFE、朝霧茶莊、有益帖、蒜你厲害。

朝霧茶莊 日月潭紅茶專賣

朝霧茶莊Tea18，超美的喜氣氣球裝置就是入口處囉！在南投日月潭朝霧茶莊很有知名度，現在在日月町休憩也可以買得到在地特色品牌的茶品，真不錯。

朝霧茶莊Tea18在日月潭也有店，現在在日月町店也可以買得到知名品牌的茶飲，開心！不用特別進去日月潭，就能在進去埔里前買商品(笑)。

朝霧茶莊致力推廣臺灣獨有的台茶18號紅玉紅茶，茶品知名度打響國際，頂級產銷履歷紅茶打造手搖茶飲新概念 連續2021~2024四年榮獲極致風味三星大賞並被授予 Crystal Taste Award水晶獎，完全就是台灣之光，除了販售茶葉以外，也有很多茶製成伴手禮，想要買蛋捲、餅乾或爆米花都有唷！

紅玉紅茶冰淇淋使用頂級的紅玉紅茶製成的霜淇淋、茶香濃郁順口，吃起來很有爽感，喜愛朝霧茶莊茶品的朋友，特別推薦這款，一定要來試試看啦！

南投在地品牌有益帖

很養生又走健康路線的「有益帖」，傳承近50年經驗，在地祖傳三代神農獎得主，製出草本茶、草本草藥，還有親膚經由的商品，天然又能保養～

當我們一走進店裡就有種舒適感，眼尖的我們也發現這隻品牌守護獸-麒麟，相傳是神農坐騎，有益帖堅持天然無毒、無農藥的耕作方式製出商品，有著有現代神農美譽。

草本茶飲、濃縮草本精華都很符合現在養生，早晨來杯杯茶飲，也能讓你整個人格外清爽不已呀！

每一瓶精油都可以聞到不同的香味也可以將精油滴在擴香種子中，任選四瓶就可以擁有一顆可愛的種子帶在身上，完全就是身心靈的調和劑，連我都想入手。

很適合隨身攜帶的小確幸舒緩膏真的很值得買，裡面融合六神花、薰衣草、茶樹精油與薄荷的精華，有舒緩跟清涼感，蚊子常常找我輸血，我超需要這款！

記得，日月町複合式商場有有限定款的飲料，角落的自動販賣機真的要推薦一下，我超級愛的庫洛米也有隱藏版的飲料，飲品也是少見的，是限定的！來遊玩絕對要玩一下～試試手氣。

日月本家

策展型的商品日月本家，很唯美！裡頭有著展覽藝術的埔里山水意境，富有童趣的絕美商店好拍又好玩。

很多秘密的小物在這裡都可以買得到，不僅如此唷！不定期的活動，絕對要常常關注

（網站：https://www.hizukitown.com/）

日月町複合式商場一樓以快閃店為主，維格餅家、魚光窯烤、品芯梅酒、Nukah鹿卡還有海滋味都是很厲害的商品。

蒜你厲害， 嚴選台灣在地食材，依據季節不同，挑選雲林蒜頭、埔里香菇、將軍牛蒡、屏東洋蔥等優質食材！試吃完就會讓你毫不猶豫的購買起來，人手一包好吃又很厲害。

沿著階梯而走下，不自覺被眼前的景緻震攝住，停留下來的是腳步也是這遺落在南投之心，欣賞了十分鐘後才依依不捨的移動腳步往一樓前進。

維格餅家釋迦很受歡迎的伴手禮店，百香果鳳梨酥是超人氣商品，無論是想要將日月町當成休憩的中繼站、回程必逛的伴手禮店，都很適合，買完直接上快速道路，一路快樂回家～

品芯梅酒使用純梅子釀造，加入在地紅茶、綠茶，讓酒不在是酒，像是飲料～櫃上都可以試喝，喝了再買！

魚光窯烤是南投日月潭伴手禮推薦的商品，並持職人精神，使用鼎泰豐指定麵粉，天然法國佬面低溫發酵，口感很Q也很軟嫩，每一口都有果乾，離開前我們都還跑來買回家當隔日早餐享用呢！

山延廊餐車聚落

日月町戶外不定期舉辦活動，還有街頭藝人駐唱～還有山延廊餐車聚落，聚落中有Jay’s Pizza、茶茶小王子、樂狗來福、松泉行、高關紅豆餅、日月町關東煮、來速咖啡～

樂狗來福假日限定遊戲，凡憑樂狗來福消費發票滿百元， 即可兌換山延廊-樂狗來福乙次擲骰遊戲活動! !

香腸現烤需等10分，手工香腸鮮嫩爆汁，搭配飲品，解解嘴饞，接著再繼續往下走。

很有主題樂園裝飾的茶茶小王子日月町店，真的好可愛呀！來到南投就是要吃上一支霜淇淋，猶如到此一遊的儀式感。

茶茶小王子以日式霜淇淋、宇治抹茶及咖啡為主打商品，飲品也很讚，緊鄰TSUTAYA BOOKSTORE，書香瀰漫的氛圍也能喝杯茶享受這美味的霜淇淋。

松泉行主打新鮮飲料使用的就是埔里山泉水，甘甜滋味讓飲品都好好喝呀！

埔里茭白筍的意象作為杯子，喝了現打果汁與飲料會變美～(笑)，記得要多喝點呀！

高關紅豆餅在餐車聚落中也是很夯的唷！天氣好，周邊也有不少座椅可以讓旅人們休憩片刻。

可愛的浮拉格太可愛了，想要來個紅豆款或者其他口味，在這裡都可以買來吃呦！

在日月町裡頭漫步時，你會看到全台最美的加油站與充電站，台灣中油自2018年創立咖啡自有品牌CUP&GO來速咖啡，很可愛的行動車，可以喝得到單品咖啡等級的咖啡豆，站在車前又是讓人美拍不停，日月町真的是網美也愛來的熱點呀！

浮拉格特展

浮拉格特展讓我們一起來這尋寶囉！日月町吉祥物的浮拉格是一支熱愛放鬆慢活的青蛙，它的形象源自精英開發董事長洪乙彥的第一位貴人，是改善洪董事長個性內向並開啟全新人生篇章的契機。浮拉格以其討人喜愛的外表和山城漫活的態度聞名，不僅代表著現代人往郊區追求的平靜，洪董事長也希望把自己人生的貴人分享給全世界，才特意選用青蛙當作浮拉格的外表。（摘自日月町官網）

City market 城市生活市集

City market 城市生活市集匯聚許多的手作商品、文創小物，整個超級好買～

每一個小櫃子都能挖寶，我超級喜歡，文青必逛的打卡熱點，讓你喜愛不已！

日月町複合式商場

南投新景點，日月町複合式商場是全台最美的休息，一定要來這裡遊玩呀！唯美的韓式純色的建築物，結合TSUTAYA BOOKSTORE、日式WIRED CAFE洋食餐廳以及南投在地選品伴手禮、餐車市集、文創市集、加油站、充電站，讓日月町複合式商場變得多元性又熱鬧，不定期的舉辦活動，讓你每次來都有驚喜感！日月町複合式商場裡有網美拍照打卡熱點，可以將埔里的山景盡收眼底，近南投埔里前、離開埔里前，必訪日月町複合式商場，來不及買南投在地伴手禮、想要用餐在上快速道路或是休憩都是你最佳的選擇呀！

日月町複合式商場Hizuki Town

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號

電話： 04 9200 9296

營業時間：09:00–18:00