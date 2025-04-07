雲林擁有得天獨厚好山景的台灣，爬山親眼欣賞森林景緻是放鬆身心靈的最佳選項，而本篇帶大家蒐集 7 條【雲林登山步道】，其中有羽量級抹茶山、小百岳、竹林步道等，更蘊藏著許多秘境美景，且難易度不高，非常適合新手登山健行，準備好筆記我們出發吧！

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雲林登山步道｜ #1 雲嘉大尖山、二尖山步道

＞步道口位置：嘉義縣梅山鄉龍眼村 9 鄰龍眼林 3-1 號〔龍興宮〕（ Google map 導航 ＞總長度：約 380 公尺 ＞標高： 1270 公尺 ＞所需時間：來回約 1 小時

位於嘉義與雲林交界處的【二尖山步道】，是一條橫行在茶園間的健行步道，步道被翠綠蓊鬱的茶園圍繞著，全程漫步在山陵線上，迷人的景色更被譽為「雲嘉版抹茶山」，還沒征服宜蘭抹茶山的話，建議先來二尖山小試身手，僅需十多分鐘即可攻頂。

二尖山步道的終點是「二尖山休閒茶園」，是整條步道的最高景點，上面有座雅致涼亭，從涼亭望出，先是看到有如綠毯延伸的茶園，其中還有茶農辛勤工作著，另外再看遠一點，中央山脈群山圍繞，層層疊疊分明，非常適合IG拍照打卡唷！

雲林登山步道｜ #2 挑筍古道（大尖山步道）

＞步道口位置：雲林縣古坑鄉石橋 50-2 號（ Google map 導航 [ 沿著「往後棟山涼亭」指標前進］ ＞總長度：約 8.7 公里 ＞標高： 1305 公尺 ＞所需時間：約 3 小時 40 分鐘

【挑筍古道】又稱【大尖山步道】，是早期農民運送筍子的一條運輸古道，終點為小百岳之一的「雲嘉大尖山」，整條步道路線不斷穿梭在茶園與竹林間，時而雲霧繚繞時而散去，配上茶園景色非常有意境有如雲端的島嶼，特別是鋪在茶園上的欄杆步道，可將茶園及山景一次盡收眼底，是經典的必拍點之一。

要往【挑筍古道】步道口可先於「樟湖生態國民中小學」出發，沿指標「往後棟山涼亭」前進後進入通往「挑筍古道」的階梯。途中必經的連綿茶園也沿途美景之一，再登上一旁兩層樓高的「後棟山涼亭」遠眺嘉南平原景色，天氣好時還有機會可遠眺遙遠的苗栗火炎山喔。

雲林登山步道｜ #3 萬年峽谷步道

＞步道口位置：雲林縣古坑鄉 149 甲縣道上（ Google map 導航 ＞總長度：約 700 公尺 ＞標高： 485 公尺 ＞所需時間：約 40 分鐘

不用出國就能看到有如美國大峽谷般的鬼斧神工，位在雲林縣古坑鄉的【萬年峽谷】是清水溪的支流內湖溪上游，經過岩層擠壓及河水百年衝刷，形成將近一公里的V字型峽谷，節理分明的岩壁石階清晰可見，就像是如假包換的天然雕刻藝術躺在其中。

有別於以往的安全疑慮，近年區內增設步道可供旅人漫步其中，路線一路延伸至觀景台可近距離由上往下俯瞰欣賞萬年峽谷，另外每年2~4月還會有麝香木綻放，盛開之際河床邊會變成一片浪漫紫色花海吸引不少攝影愛好者及網美來這取景。

雲林登山步道｜ #4 龍過脈森林步道

＞步道口位置：雲林縣林內鄉公園路 1 號 643 〔濟公廟〕（ Google map 導航 ＞總長度：約 4.16 公里 ＞標高： 265 公尺 ＞所需時間：約 2 小時 40 分鐘

串連林中、林南及坪頂三地的【龍過脈森林步道】位於「林內車站」附近，是一條搭乘火車即可抵達的健行步道。步道由木棧道及石階梯構成，行走在山脈稜線上有如漫步龍脊，而途中酷似小長城的木棧道更是整條步道最精華的路段。穿梭在兩旁林蔭密佈的山陵線上，微風徐徐、視野遼闊，是個讓人放鬆心靈的好地方。

有機會，不妨帶著家人朋友來此一遊，或許你也會有不同的感受，這就是大自然的神奇之處，如果運氣夠好，還可能與台灣獼猴來個巧遇唷！

小提醒：進入【龍過脈森林步道】有多處步道口，建議可從「濟公廟」端進入，經由「林內公園」可沿途順道欣賞於昭和十四年興建的「林內神社」遺址、石燈籠以及白色鳥居都保留地相當完整，可到此稍稍回味日本旅遊時光。

雲林登山步道｜ #5 石壁木馬古道

＞步道口位置：雲林縣林內鄉公園路 1 號 643 〔濟公廟〕（ Google map 導航 ＞總長度：約 2.3 公里 ＞標高： 1631 公尺 ＞所需時間：約 2 小時

在雲林的石壁社區有一條【木馬古道】，被竹林層層圍繞的棧道早期是運送木材的道路，經過居民的維護之下保留了下來，成為了山林中可一睹516公頃孟宗竹與杉木林的秘境，從起點的「五元二角涼亭」到終點「高空竹木棧道」可享受滿滿的森林浴。

步行至「五元二角涼亭」的水泥路上就可看到道路兩旁的竹製籬笆，場景有如漫步在京都嵐山的竹林道上。

進入平坦好走的古道後路段後兩旁零距離的竹林伸手就可觸碰，徜徉於竹林海中雖然景色單一卻不單調，每段風景各有特色，最後抵達挑高的「高空竹木棧道」，狹窄的木製高空步道彎曲延伸在杉木的懷抱中令人又怕又愛，回程時別忘了再從下方仰望，景緻更是令人讚嘆。

雲林登山步道｜ #6 荷苞山登山步道

＞步道口位置：雲林縣古坑鄉小坑 5 號〔地母廟〕（ Google map 導航 ＞總長度：約 3.8 公里 ＞標高： 265 公尺 ＞所需時間：約 2.5 小時

【荷苞山登山步道】位於雲林古坑，日治時期日本人曾在這裡種植咖啡因此又名「咖啡山」，另外為了幫半日照的咖啡做遮蔭同時也種植了油桐樹，因此每年四月底～五月初這裡更會搖身一變成為賞桐花步道。

健行路線可從「地母廟」端步道口進入，最後到「慈龍宮」下山走Ｏ型路線，以石階為主的荷苞山步道高低起伏不大，是一條適合散心的大自然步道。雖處低海拔但三角點的展望絕佳，可欣賞到國道三號、俯瞰斗六市區容貌，有趣的是腳下還有距離周邊設施如「斗六火車站」、「高鐵站」等的方位及里程看板，回程可順道到地母廟旁的「巴登咖啡」朝聖一下台灣咖啡的創始店！

雲林登山步道｜ #7 華山小天梯 情人橋

＞步道口位置：雲林縣古坑鄉華山村 41 號〔華山休閒農業區〕（ Google map 導航 ＞總長度：約 2.9 公里 ＞標高： 610 公尺 ＞所需時間：約 45 分鐘

【華山小天梯、情人橋】位在「華山休閒農業區」裡，是IG熱門打卡點，由「古坑華山十一號步道」進入後約30分鐘的腳程就能抵達。

「華山小天梯」設計酷似南投竹山天梯因此得名，特殊工法與不晃動的橋身可安心散步賞景。另一處一次僅能兩人通行的「情人橋」狹窄帶有晃動感非常刺激，加上包覆橋身兩邊的綠樹植披頗有泰山漫步的森林感。這條踏青路線沿途還可見「古坑華山十層黃金瀑布」、「土石流學園區」等景點非常豐富，適合親子、家族等形式同遊。

雲林不只有好喝的古坑咖啡，往山間里探尋還有不少山景、茶園、溪流等伴隨的森林步道，以上7條路線難易度都不高，有機會不妨將每一條路線都走一遍好好「森呼吸」一番，如果有時間的話還可順遊雲林各處的打卡景點，將行程排成二日遊吧。