今天吃的是晚餐成人 498吃到飽

肉類可選擇 安格斯牛(五花肉+梅花肉) 、 紐澳牛(梅花肉+板腱肉) 、 國產豬(梅花肉+五花肉) ，

全吃過一輪後，個人最鍾愛的前3名分別是 : 1.紐澳牛板腱肉、2.安格斯牛梅花肉、3.安格斯牛五花肉 ，

哈...是的，清一色都是牛肉，並非豬肉不好吃，實在是牛跟豬比起來，個人終究還是偏愛牛肉的味道 。

這三種肉品的牛肉味較重，油花脂肪豐富，甜嫩多汁，是個人偏好的味道及口感 。

看起來不怎麼起眼的 手工自製雞肉漿 ，沒想到還挺實在的，嘴裡明顯咀嚼到雞肉碎塊，而不是單純只是漿料，