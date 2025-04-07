汐止遠雄購物廣場，近期又陸續有新的品牌進駐，
今兒來看看這家日系鍋物品牌【涮乃葉】的餐質如何 ?
- 連結地圖 : 涮乃葉 汐止遠雄店
- 地址 : 221新北市汐止區新台五路一段99號(IFG遠雄廣場B1)
- 電話 : 02-2697-3251
- 營業時間 : 11:00~21:30
新開幕，環境上果然舒適，簡約的日式風格
需要加湯、點菜的時候，按下呼叫器，店員就會盡速過來服務 。
週一到週五，晚餐依照肉類的不同分成3種價位 :
1.國產豬肉吃到飽，成人398 、
2.紐澳牛+國產豬吃到飽，成人458 、
3.安格斯牛+紐澳牛+國產豬吃到飽，成人498 、
以上消費均可享用自助餐區所有菜色和食材吃到飽 。
而同樣的內容，午餐.....比較便宜欸
若挑嘴的你習慣更高品質的口感，這兒也提供特選澳洲和牛，當然價格也不一般......
要留意的是，和牛是季節限定，用餐前還是先打個店話確認是否供應 。
電話 : 02-2697-3251
地址 : 新北市汐止區新台五路一段99號B1(遠雄購物廣場)
有別於其他同業，整個自助區光線明亮，佈置得相當繽紛，在視覺上增添了美感，食材似乎也格外誘人，
將取菜的塑膠盤換上木盤，整個用餐的質感也提升了。
檯面上看得到的都是無限供應，有根莖葉菜、菇類、豆腐、泡菜和少見的葛粉...等，都是冰鎮保鮮，
另一邊除了沾醬吧也有烏龍麵、拉麵、白飯和咖哩可取用，
接著還有咖啡、茶飲和日式甜點緊臨，最特別的是還有一台霜淇淋機，吃霜淇淋也是自己動手喔 。
湯底目前有7種選擇，今晚選的是北海道昆布&韓式辣味
這第一輪先小試身手，雙人餐桌實在太小也沒有多餘的空間容納其他食材，
雖然肉盤是可以堆疊挪出些空間......，但總是得小心翼翼，吃飯就是要放鬆嘛.....很不喜歡這種拘束感 。
今天吃的是晚餐成人498吃到飽
肉類可選擇安格斯牛(五花肉+梅花肉)、紐澳牛(梅花肉+板腱肉)、國產豬(梅花肉+五花肉)，
全吃過一輪後，個人最鍾愛的前3名分別是 : 1.紐澳牛板腱肉、2.安格斯牛梅花肉、3.安格斯牛五花肉，
哈...是的，清一色都是牛肉，並非豬肉不好吃，實在是牛跟豬比起來，個人終究還是偏愛牛肉的味道 。
這三種肉品的牛肉味較重，油花脂肪豐富，甜嫩多汁，是個人偏好的味道及口感 。
看起來不怎麼起眼的手工自製雞肉漿，沒想到還挺實在的，嘴裡明顯咀嚼到雞肉碎塊，而不是單純只是漿料，
每人限量一份，有些可惜，不過若無限供應的話....搞不好就會覺得沒那麼好吃吧 !
吃火鍋不少人習慣來碗白飯或冬粉，這一點涮乃葉也做好了準備，不僅提供白飯、冬粉，還有細麵條、烏龍麵、葛粉，
最厲害的是還提供了日式咖哩，雖然咖哩配料不多，但味道濃醇，拌飯麵非常對味 。
霜淇淋是一定要吃的，自己動手自作自受，呵~挺玩趣......
原以為無限供應的霜淇淋應該不怎麼樣......，欸~沒想到還不錯，至少有超商的水準 。
疑~沒有海鮮類 ? 沒錯...涮乃葉純粹提供牛肉+豬肉放題，連羊肉也沒有，
其實，還頗喜歡涮乃葉的供餐風格，種類無須多樣，專精重質，
雖然部分肉類切得很薄，但薄不見得小器，薄也有薄的特點，吃到飽來說品質好才是最重要的 。
其他檯面上的自助食材也都有一定的水準，新鮮度都不錯，但補菜速度真的要加強 。
環境上倒是沒什麼好挑剔的，唯一就是那小小的雙人桌，用起餐來還挺彆扭的，吃到飽嘛就是要豪邁、盡興、無拘束不是嘛 !
汐止【涮乃葉】給各位參考 。
- 連結地圖 : 涮乃葉 汐止遠雄店
- 地址 : 221新北市汐止區新台五路一段99號(IFG遠雄廣場B1)
- 電話 : 02-2697-3251
- 營業時間 : 11:00~21:30
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