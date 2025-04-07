做業務工作的我，出門在外，覺得兩件事最麻煩了，

一是停車位，再來就是吃飯的問題了。

今天要跟朋友相約要談些財務規劃方面的議題，想約在文心森林公園附近，也需要比較安靜的用餐環境方便我們討論，

所以特別做了功課搜尋一下文心公園附近區域的餐廳。

法丼-大墩店，是我們選中今天用餐的餐廳。

在google評論有4.7的高分，

而且交通十分方便，距離捷運站不用五分鐘，

而且餐廳週邊有兩個不小的收費停車場！

法丼-大墩店位於大墩五街與大英西一街交叉路口，

面對路邊的方向，兩面都是透明的大片玻璃窗，採光非常好！

店招很明顯就是個法國凱旋門的圖像線條，

光是店招的圖案，就勾起我的興趣，想必是東西方的廚藝融合，所製作的餐點吧

進入餐廳，門邊的牆上，就有一個醒目的霓虹燈店招，

用餐環境還蠻寬敞的，並不會擁擠。

廚房算是半開放式，透明的隔間前，還有四個像是日本料理板前的座位區，也可以就近欣賞廚師如何烹調餐點，也算是一種新奇的體驗。

提供一下菜單給朋友們參考

桌上都有QR code，掃碼就可以點餐。

當服務人員來桌邊服務的時候，

我就順便請教他餐廳為何要取這個名字呢？

原來是老闆希望以法式元素重新定義丼飯，主廚使用原肉塊經過嚴謹的熟成方式，

低溫烹調後爐烤，淋上法式元素醬汁與搭配爐烤蔬食，將法式與丼飯重新詮釋，顛覆傳統的印象。

聽他說完，我更好奇了，所以就厚著臉皮說我想要就近觀看他們是如何將法式元素跟丼飯融合，來烹調餐點呢

今天我選的是柑橘香柚板腱牛和熟成爐烤櫻桃鴨胸。

廚師先將熟成處理好的鴨胸跟板腱牛放到爐台上稍稍加熱

噴上點油，接下來就拿出噴槍來對肉塊表面做直火炙燒

可以很明顯看到，被炙燒過的板腱牛，表面的醬汁逐漸收乾，

廚師火侯控制得很好，沒有烤太熟而烤焦。

鴨胸皮的部份在爐台的熱度作用下，可以看到滲出來的油脂，還有逐漸呈現咖啡色的色澤。

鴨胸肉的部份一樣透過直火炙燒，再加上一點調味

突然想到世紀帝國遊戲中的旁白：已知用火

廚師對於火侯的控制真的不賴，板腱牛肉塊斜切下去，

表面雖然經過爐烤與直火炙燒，也沒有焦掉，

切下去的切面可以看到，肉塊內部都還是漂亮的粉紅色，

光是看，我就可以想像等等這板腱牛在嘴裡的滋味

將切好的板腱牛肉片鋪在已經是滿滿爐烤蔬菜的上面，

也太豐富了，滿滿的食材，底下的白飯都被蓋住了！

最後再淋上店家自製的柑橘醬，柑橘香柚板腱牛，完成！

另一道鴨胸肉塊也不遑多讓，

雖然透過爐烤與直火炙燒過，鴨胸的橫切面看到都還是漂亮的粉紅色，

先前熟成的功夫做的好，加上廚師火侯的控制，真的棒

將切好的鴨胸鋪在丼飯上，

可以看到不只這塊鴨胸，剛剛的板腱牛也是，店家都沒在客氣的，份量給得很足！

最後也是淋上店家自製的柑橘醬，熟成爐烤櫻桃鴨胸，也完成了。

欣賞完廚師的手藝之後，也該是我們用餐的時間了。

點了炸物是特製蒜香蔥花薯條，

除了原本搭的糖醋醬之外，又加點了黑松露蛋黃醬跟青檸明太子醬。

薯條炸的剛好，表皮酥脆，咬下去鬆軟，

灑在上面的蒜末跟蔥花，更是畫龍點睛，竟然會有鹽酥雞的錯覺，超香的。

直接吃跟沾醬吃各有不同風味，

三種醬汁也是各有千秋，喜歡濃郁口味的，可以沾黑松露蛋黃醬，喜歡比較清爽口味的，可以沾糖醋醬，青檸明太子醬，我覺得口味比較重，因為明太子本身就是比較重口味。

柑橘香柚板腱牛

丼飯本身份量就不少，搭配當日漬物，今天是醃漬的紫色洋蔥。

除了板腱牛之外，丼飯上面還鋪滿杏鮑菇、南瓜片、瓠瓜、櫛瓜，還有一顆半熟蛋。

真的是滿滿的料啊

我還點了一杯店家自製的冬瓜檸檬，嘿嘿

夾起一塊板腱牛肉片，還很Q彈呢

咬一口可以感受到那熟成過後的牛肉，風味更濃郁，

兩者相加，滋味加成！

將蛋劃破，讓蛋黃緩緩流出，舀一匙吃上一口，滿滿的幸福感

熟成爐烤櫻桃鴨胸

跟板腱牛不同的是，這鴨胸表皮經過爐烤跟直火烤過後，表面的油脂油油亮亮的，很誘人啊

朋友這一套選了店家自製薑黃蜂蜜檸檬來搭配。

誘人的粉色鴨胸肉，好迷人啊，

咬下去表皮的油脂在嘴裡溢出來，沒想到這時候，淋在上面的柑橘醬發揮作用，緩解了一些油膩的感覺，口感也更清爽了。

雖然是配菜，也不含糊。

杏鮑菇、櫛瓜、南瓜片都很入味。

厚切高山櫛瓜

櫛瓜真的太好吃了，所以又另外單點了一份，

單點的櫛瓜有特別挑選過，選擇比較中段厚實的部位來料理。

吃起來清脆爽口，而且好甜啊，沒有過多的調味，可以實實在在感受到食物本身的原味，

香草牛肝菌菇牛肉湯

吃了飯想要喝點熱湯，所以點了這道牛肉湯。

將生牛肉、洋蔥、山藥放在碗裡，等等直接淋上高湯就好囉

加入牛肝菌菇熬煮的高湯，在倒入碗裡的時候，那濃郁的香氣瀰漫，

害我差點忘記我是要喝牛肉湯呢。

熱熱的高湯沖下去，除了將牛肉燙到剛好的熟度之外，那高湯更是讓人回味。

燉煮濃厚豚

相較於牛肉湯，這道豬五花的湯，油脂就比較豐富，口味也比較厚重

一牛一豬不同特色的湯，跟丼飯也不衝突，

我們是吃完丼飯再喝湯，更有一種回味的感覺，

濃郁的湯頭，熱熱的喝，胃暖暖的，整個人也暖了起來。

今天滿滿的這一桌，讓我跟朋友吃得很滿足。

也真的有如店家所說，顛覆我傳統的印象，

沒想到，

法式元素跟丼飯的結合，不僅不會衝突，反而激盪出不同的火花出來，讓人眼睛一亮，也讓味蕾有新的嘗試。

熟成處理的食材，加上簡單不過多調味的蔬食，不僅滿足口腹之慾，也顧及健康需求，重點是還很平價！！！

另外，店家還很貼心，

加飯、加湯、當日小菜都可以免費續一次呢。

實在太佛心了

店家資訊：

法丼

粉絲頁：https://www.facebook.com/fadone2021

IG：https://www.instagram.com/fadone2021/

官方Line：@525vupic

營業時間：11：30～14：30

17：30~20：30

電話：04-24730506（座位有限，建議先電話訂位喔！）

活動及資訊：https://linkgoods.com/fadone

地址：台中市南屯區大墩五街328號（近南屯捷運站，斜對面有停車場）



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