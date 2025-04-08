絕佳的跳島天堂-富國島，來富國島推薦一定要參加跳島之旅，跳島首推雲腿島又稱網美島，這裡擁有絕美的沙灘和湛藍清澈的海水，以及茂密的椰林，可以來此拍網美照，有海邊吊床、藤編吊椅、和天空階梯等，最好玩的就是海上鞦韆一定要來體驗，在島上還可以享用海陸大餐，附近有熱門的浮潛地點-野鴿島，可以欣賞五彩繽紛的珊瑚礁和熱帶魚，指甲島可以空拍SUP立槳拍照，這裡的海水清澈透明，擁有月亮海灣和細白沙灘，保留了最自然原始風貌，成為越南富國島跳島一日遊推薦島嶼。

Hon Mong Tay南指甲島，擁有純天然的自然美景，以月亮海灣聞名，海水湛藍、砂質細膩，可以在島上靜聽海浪拍打的聲音就超級療癒，彷佛走入電影場景-無人島的美景。

在跳島行程中可以在清澈見底的海水中浮潛，欣賞五彩繽紛的珊瑚礁和熱帶魚群，或是躺在白沙灘上享受陽光和海風的輕拂。

富國島跳島必拍；雲腿島為最佳網美拍照景點。影片分享

富國島跳島必拍：指甲島拍攝SUP網美照，影片分享

我們從日落小鎮南島出海，影片分享

昨天坐纜車欣賞空中之美，今天坐快艇近距離接觸海水之美，雖然一樣在南島，卻體驗完全不一樣的旅程。

首先：我們到達南指甲島。

這裡的砂子真的很細，一整排椰子樹，一座還未被完全開發的小島，與世無爭，世外桃源，人間仙境。

水質清澈見底，可以漫步在金黃的沙灘上，聆聽海浪的聲音。

難得的體驗，我們在此拍攝一系列的SUP立槳網美照，值得留念～





有專人協助躺上SUP上，透過空拍視角，就能拍下漂浮在海上SUP的美，五秒鐘完成，一點都不危險，連爸媽都可以一起參與。影片分享

導遊很貼心還安排空拍了我們一系列團體照製作影片留念。

島上有許多盪鞦韆可以免費拍照使用，相當特別。

接著我們出發現野鴿島浮潛，這裡由於海水清澈透明，可以輕鬆觀察到色彩繽紛珊瑚和熱帶魚。擁有豐富的珊瑚種類，被譽為“珊瑚王國”。

浮潛時請務必小心周圍的珊瑚群，保持適當的距離，不要觸摸或站立在珊瑚上，造成海洋生態的破壞或被割傷。

浮潛完後再到雲腿島享用海陸大餐。

沒想到島上居然有這麼豐盛的海鮮大餐，真是超級幸福～

飽餐之餘後可以在島上放空、玩水上活動、海邊踏浪、拍網美照，享受午後的悠閒時光～

雲腿島上到處都是網美打卡景點，連白色鋼琴都有，背景是大海，怎麼拍都美～

還有海邊吊床、藤編吊椅、和天空階梯、天使翅膀、鐵達尼號船頭、海上盪鞦韆等，喜歡拍照的來這就對了。影片分享

其中我最愛的就是海上盪鞦韆，真的有盪到海裡的感覺，超酷的～影片分享

富國島的海真的很美，回程時不用浮潛，在岸邊就可以欣賞珊瑚和魚群。

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