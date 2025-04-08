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前陣子推薦給大家的德國雙人破壁機不知道大家記不記得？那台到現在也是愛用到不行，可以說是2天使用一次的頻率，最近剛好搬入新家， 生活中肯定需要一點可愛的新廚具用品，所以今天要推薦的就是我替換後的可愛用品們 ，像是：ZWILLING NOW S 多功能刀具3件組 附刀套就是這次的主要推薦，當然還有像是廚房剪、砧板等等，就一起來看看吧 :)

ZWILLING NOW S 多功能刀具3件組 附刀套 (豌豆綠)｜含-日式主廚刀/多用刀/二合一刨刀

好用的刀具真的會讓做飯的心情很好，之前使用的刀具都比較重一些，所以使用久了以後，手腕都會比較不舒服。

雙人牌的這一款是我心中最簡單可以好好使用的刀具組，不管是在一般簡單的切肉、切菜，或是削皮、切水果都可以滿足。

像是這次的15cm日式主廚刀，整體的重量適中，女生使用起來也不會感到有壓力，加上德國雙人特殊配方不銹鋼，與刀面經FRIODUR冰鍛工藝處理的搭配，整體來說材質上就不易生鏽，也更堅韌好用！

像是切一些比較硬的老薑也是完全沒有問題，也因為整體的體積大小恰到好處，在切比較軟不易掌握的香菇、或是更小一些的食材也更好操控。

二合一刨刀

以前使用刨刀的時候總會覺得某些食材很難削，也沒有太多關於這方面的知識，所以沒有特別注意，直到擁有了這把ZWILLING二合一刨刀才知道， 原來不同類型的食材，需要使用不同的刨刀搭配使用。

但現在的新屋空間基本上都是越來越小，所以多一把小東西也是多，這種二合一一起的刨刀更適合我！

原本很擔心這樣的刨刀會不好操作或是使用，甚至擔心沒有傳統的好施力，何況看起來的體積真的很小。

結果不使用沒概念，一用起來根本回不去！非常好施力不說，也比以往的傳統型更為安全，不管是厚皮或是薄皮都可以簡單的削乾淨。

多用刀12cm

在家切水果的時候不知道大家跟我有沒有一樣，一開始沒概念就會直接用比較平滑一點的刀具去切，結果不是很容易水果容易滑走，就是汁水基本上都會流失。

而這樣的鋸齒刀刃切割時除了不易掉渣，汁液不易流失之外，也可以更好的操控水果，這樣鋸齒的刀鋒也可以切歐式麵包，一把多用途也是我很推薦的優點。

ZWILLING 抗菌止滑實木纖維砧板2件組

材質使用的是不滲水、不滲油污的高密度松木纖維，這個材質超級棒的地方在於防霉防箘，使用上也更安心！

邊緣的導水溝槽設計，可以讓一些帶有汁的水果或是肉品的水，可以在那邊被接住，更不容易弄髒檯面。

砧板上也有做一些小標誌，所以不需要擔心生食跟熟食一起使用造成的食物污染，清洗也很方便。

旁邊的矽膠止滑墊也可以更好的固定砧板之外，也可以拆卸洗滌唷！

ZWILLING Prep 不鏽鋼多功能瀝水調理盆20cm

以前在家裡洗菜都是把洗好的菜放到水槽旁的瀝水架上，如果上面有碗盤還要提前收好不說，菜切好後也沒有地方可以在二次瀝水，真的很不方便。

ZWILLING Prep 不鏽鋼多功能瀝水調理盆帶有濾水籃，孔洞的大小不大，可以更好的接住食材。

也因為洞很密集的關係，瀝乾的速度也是很快，整體的使用感受來說還是很不錯。

ZWILLING NOW 可拆式廚房剪(萊姆綠)

可拆式的廚房剪刀也是家裡的必備用品 ，像是一些想要保留湯汁的食材，就可以在煮熟後額外使用簡單去做分解更好！

我自己很喜歡這款剪刀是因為它的施力點很好，防滑的手把設計在剪帶骨頭的雞肉也沒有問題，而且可以拆卸的設計在清潔上也很方便。

BALLARINI 義大利製 CAPRERA 陶瓷不沾鍋平煎鍋 24cm (櫻花粉)

BALLARINI義大利製的CAPRERA 陶瓷不沾鍋平煎鍋可以說是廚房新手友好，像是第一次煮飯或是經驗比較少的朋友可以入手！

KERA GLOSS 不沾陶瓷塗層以及沒有含PFOA， 在做飯的過程中更不需要擔心有害物質的釋放之外，煎肉或是煎蛋、做任何料理都不需要擔心沾鍋問題，而且還有Thermopoint感溫點，顏色隨溫度變化，隨時提示火侯大小，讓料理更簡單。

ZWILLING S 矽膠鍋鏟 (紅色/小)

因為這次入的平底鍋比較小，搭配的鍋鏟也是比較小一點的。

我很喜歡它的人體工學設計，使用上翻炒都很方便之外，前面的鏟子部分也很貼合鍋子，像是炒絞肉的時候最擔心會變成一坨球弄不開，但可以使用前面的部分去戳或是壓散，很好使用。

STAUB 陶瓷餐碗12cm (白色)&14cm (復古灰)

一直以來都很喜歡STAUB的鑄鐵鍋，我自己就擁有兩個！

這次看到好看的陶瓷餐碗肯定也是要買的，超美的顏色搭配光滑的內碗，清潔方便之外，這款還可以進入微波爐跟烤箱，看照片就知道直接做焗烤也沒問題🧡

這次的德國雙人廚具我都很喜歡，在新家開箱他們的心情真的無法言語，每一款都好適合我家之外，都好用到不行！