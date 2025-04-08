位於新竹縣竹北市的「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」，這裡簡直就是布偶貓控的天堂，裡面竟然有超過20隻可愛到爆的布偶貓等著大家來擼貓、盡情放空！開幕一年多，「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」在竹北可以說是無人不知無人不曉的擼貓聖地。這裡不是寵物餐廳，所以沒有賣餐點，不過門票竟然包含兩包貓糧，還有自助式的咖啡、飲料可以無限暢飲呢，而且，當周的壽星還可以免費入場，當月的壽星也有成人票現折$200、兒童票現折$100的優惠喔！

Queena Cat 布偶貓樂園 營業時間地址

📍Queena Cat 布偶貓樂園

地址 : 新竹縣竹北市中山路6-3號

電話 : 03 610 2686

平日 : 14:00–21:30

假日 : 12:00–19:30

預約 : https://inline.app/booking/-NtzZPNgPZmeuaVlkYdz:inline-live-3/-NtzZPaV4FZIv8XG7xXV

「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」就在竹北中山路上，認明大大的招牌就對啦，開車來的朋友可以直接導航定位「泰和公園」，那邊有很多停車格，超級方便。

進去「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」之前要記得換上室內拖鞋，裡面的休憩區看起來就超溫馨舒適的。

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一進到店裡，店員會先幫大家做酒精消毒。成人票是$450，兒童票是$250，都有附贈兩支可以跟貓咪互動的零食。「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」很貼心，還準備了置物櫃讓大家可以放包包和外套，這樣就可以無後顧之憂的擼貓啦。

「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」總共有兩層樓。一樓是販售貓咪周邊商品的地方，有超可愛的小洋裝、小套裝，還有 Queena Cat 自家的寵物福袋。最近他們還有一個很有趣的活動，就是幫店裡的貓咪寫生日賀卡祝賀，還有機會拿到精美禮品呢！

這些小洋裝是不是超可愛的啦！店裡還有賣很多貓咪的文青小物、逗貓棒和貓咪零食喔。

入場後，店內有提供免費飲料喝到飽，咖啡機可以做出各種不同的飲品，冰箱裡也有碳酸飲料可以無限暢飲喔。Queena Cat 最重要的宗旨就是希望大家可以學習如何親近貓咪、和貓咪相處，所以他們還有準備「擼貓課本」，讓第一次擼貓的朋友也能快速上手！

店裡的裝潢非常溫馨，牆上掛滿了貓咪的照片，可以感覺到店主人真的很愛這些小貓咪，在這裡的小貓們一定都過得很幸福吧！

二樓整層都是貓咪的活動空間，才剛走上去就看到小貓們準備迎接我們了呢！

現在「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」還有壽星優惠活動，當周壽星可以免費入場，當月壽星也有現折$200的優惠活動，喜歡小貓的朋友也可以購買擼貓卡，價格會更划算喔。而且到3月31日還有周年慶活動，以及公益扭蛋機。

二樓整層都是貓咪的活動區域，右邊的牆上介紹了每一隻貓咪。光是樓梯牆邊的名牌加上店裡大約有24張貓卡，總數應該已經超過30隻了吧！中間還有一棵參天大樹，讓小貓咪可以自由自在地鑽進鑽出，還可以在樹葉上的小窩裡觀察其他貓咪！

左邊的牆上則設計了貓咪的平台，讓貓咪可以隨意找個地方發呆、睡覺。「竹北 Queena Cat 布偶貓樂園」的布偶貓都不太怕人，看到人來還會主動靠過來討摸摸，超級親人。不過，當牠們不想理人的時候，還是一樣會擺出高冷的姿態啦。這個時候不用太傷心，反正還有其他可愛的布偶貓在等著你，趕快拿出零食來吧！

你看這個眼神，是不是超萌的！我才剛到，就有貓咪馬上跳到我的腳上啦，也太親人了吧！還是因為我手上有零食的關係呢，哈哈。

入場前店員有特別交代，要把贈送的零食折成小塊放在手掌心，這樣餵食貓咪比較安全，如果用手指夾著，怕貓咪搶食的時候不小心咬到手。我餵了兩條零食，可以跟大家保證，牠們家的貓咪都還滿有風度的，會伸出小手討食，不會衝動地搶食啦。

除了在外面自由活動的貓咪之外，也有一些比較需要照顧的小貓被特別安置在隔離的空間，等牠們恢復健康就可以再跟大家見面了。

也要提醒大家，「擼貓」的時候可以從貓咪的頸部和耳朵後面慢慢摸，如果小貓咪閉上眼睛就表示牠很舒服喔。如果牠翻身露出肚子，表示牠開始信任你了，不過記得不要去摸肚子或尾巴喔，因為信任你並不代表你可以摸這些地方，還是有可能被貓爪或牙齒伺候的。如果不小心被貓咪咬傷了，可以下樓找店員幫忙處理一下。

這裡真的是竹北最療癒的天堂啦！家裡沒有養貓的朋友可以來這裡試著親近貓咪，這裡的貓咪不怕人，親人的程度會讓你很有成就感，而且布偶貓的外型真的超可愛，非常討人喜歡。看牠們悠哉悠哉地睡覺，真的會讓人有說不出的放鬆和愉悅感。趕快找朋友、同事一起來這裡喝咖啡、當個快樂的貓奴，讓可愛的小肉球撫平這一周的不愉快吧！