為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭、清境、埔里、溪頭，提供烤肉場地、親子遊戲空間

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭、清境、埔里、溪頭，提供烤肉場地、親子遊戲空間

2025-04-08 18:57:00 文字：小珊珊
share
小珊珊

小珊珊

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

南投日月潭寵物友善住宿有可以包棟、草皮庭院烤肉區可容納20人、附早餐的選擇嗎？011想

當然有！004拍手

這次帶大家入住的是位於南投埔里桃米生態區的【桃米5211會館】魚池鄉與水社村

開一段短的距離就到了，這家算是南投隱藏版的，網路上很少人介紹的一間寵物友善民宿！

桃米5211提供烤肉場地、親子遊戲空間，可帶寵物入住，環境清幽包棟首選，這裡距離紙教堂步行

只需要一分鐘不到，並臨近妮娜巧克力夢想城堡、埔里市區、日月潭風景區、九族文化村等景點

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

正向面對優美的紙教堂，於民宿臥房窗戶往外望，便可輕易將紙教堂的迷人景緻盡收眼底

停車超級方便，有大大的停車場，如果想要遠離市中心想要清幽一點，但又不想離市中心太遠

，這裡很可以喔，是個不錯的選擇，重點價格合理CP值高

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

一共有29間客房，享受家一般的溫馨與舒適，每日07:30至10:00供應免費的現點現煮早餐

園區規劃的不錯，房內空間也很寬敞舒適，地理位置鬧中取靜

庭院戶外空間設置了兒童遊戲區，有溜滑梯還有鞦韆、汽車專屬賽道可以玩，對親子旅遊相當友善

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

最重要的是要來分享毛小孩的部分！015啊

帶毛小孩時會安排入住寵物可入住的房型，這房型位於專屬樓層，有草皮庭院區讓寵物有空間活動

毛孩會酌清潔費，小型犬200元/隻、中型犬300元/隻，早餐毛孩可上椅，還會免費招待炒蛋

，與毛孩一起度過一段充滿人情味與美食香氣的時光

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

戶外也有提供烤肉空間與烤肉爐，不過食材與木炭需要自己準備，一行人連毛孩都玩得超開心

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

貼心提供廚房，廚房區的冰箱、後方檯子有準備鍋碗瓢盆、盤子、基本廚具都有

小編貼心提醒別忘了，廚房的碗、盤、杯子等皆可以使用，使用後請務必清洗乾淨

放回原本的位子，這是該有的住宿國民禮儀唷051點頭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

緊接著，要帶大家來看看他們家的房型囉！

一進門就擁有自己的客廳，像在家一樣自在

設有附淋浴設施的私人衛浴，並提供平面電視、免費盥洗用品和吹風機

設備完善像回家一樣自在放鬆，簡約寧靜的風格典雅不失溫馨

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

房間跟想像中的一樣，很寬敞、乾淨、舒服，老闆也都很親切〜早餐也很好吃！

早餐是民宿主人親自準備，吃不夠的話可以另外續，而且提供毛孩專屬的炒蛋，非常貼心061心

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭

 

小珊珊碎碎念：

日月潭旅遊住哪裡好？這裡毛孩也能住！

民宿主人態度親切，真正友善寵物民宿，還有大草皮可以跑跑，環境優雅安靜

，對有養寵物的人來說真的很棒013美

日月潭真的很適合帶毛孩寵物旅遊，很有度假的悠閒氣氛，可以與狗狗快樂地享受住宿〜

 

【桃米5211會館】

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-11號

電話：04 9291 2776/0975-417530

營業時間：10:AM-21:00PM

官方臉書：桃米5211會館

官方LINE：＠663kzyns

 V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

文章標籤
桃米5211會館 桃米5211 桃米5211民宿 南投寵物友善住宿 南投寵物友善民宿 日月潭寵物友善住宿 日月潭寵物友善民宿 親子寵物友善民宿 日月潭民宿包棟 日月潭民宿親子 日月潭民宿包棟推薦 日月潭民宿 南投寵物友善 日月潭寵物友善 紙教堂附近景點
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

桃米5211會館

phone04-92912776
place南投縣仁愛鄉桃米里桃米巷52-11號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up