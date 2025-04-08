南投日月潭寵物友善住宿有可以包棟、草皮庭院烤肉區可容納20人、附早餐的選擇嗎？

當然有！

這次帶大家入住的是位於南投埔里桃米生態區的【桃米5211會館】魚池鄉與水社村

開一段短的距離就到了，這家算是南投隱藏版的，網路上很少人介紹的一間寵物友善民宿！

桃米5211提供烤肉場地、親子遊戲空間，可帶寵物入住，環境清幽包棟首選，這裡距離紙教堂步行

只需要一分鐘不到，並臨近妮娜巧克力夢想城堡、埔里市區、日月潭風景區、九族文化村等景點

正向面對優美的紙教堂，於民宿臥房窗戶往外望，便可輕易將紙教堂的迷人景緻盡收眼底

停車超級方便，有大大的停車場，如果想要遠離市中心想要清幽一點，但又不想離市中心太遠

，這裡很可以喔，是個不錯的選擇，重點價格合理CP值高

一共有29間客房，享受家一般的溫馨與舒適，每日07:30至10:00供應免費的現點現煮早餐

園區規劃的不錯，房內空間也很寬敞舒適，地理位置鬧中取靜

庭院戶外空間設置了兒童遊戲區，有溜滑梯還有鞦韆、汽車專屬賽道可以玩，對親子旅遊相當友善

最重要的是要來分享毛小孩的部分！

帶毛小孩時會安排入住寵物可入住的房型，這房型位於專屬樓層，有草皮庭院區讓寵物有空間活動

毛孩會酌清潔費，小型犬200元/隻、中型犬300元/隻，早餐毛孩可上椅，還會免費招待炒蛋

，與毛孩一起度過一段充滿人情味與美食香氣的時光

戶外也有提供烤肉空間與烤肉爐，不過食材與木炭需要自己準備，一行人連毛孩都玩得超開心

貼心提供廚房，廚房區的冰箱、後方檯子有準備鍋碗瓢盆、盤子、基本廚具都有

小編貼心提醒別忘了，廚房的碗、盤、杯子等皆可以使用，使用後請務必清洗乾淨

放回原本的位子，這是該有的住宿國民禮儀唷

緊接著，要帶大家來看看他們家的房型囉！

一進門就擁有自己的客廳，像在家一樣自在

設有附淋浴設施的私人衛浴，並提供平面電視、免費盥洗用品和吹風機

設備完善像回家一樣自在放鬆，簡約寧靜的風格典雅不失溫馨

房間跟想像中的一樣，很寬敞、乾淨、舒服，老闆也都很親切〜早餐也很好吃！

早餐是民宿主人親自準備，吃不夠的話可以另外續，而且提供毛孩專屬的炒蛋，非常貼心

小珊珊碎碎念：

日月潭旅遊住哪裡好？這裡毛孩也能住！

民宿主人態度親切，真正友善寵物民宿，還有大草皮可以跑跑，環境優雅安靜

，對有養寵物的人來說真的很棒

日月潭真的很適合帶毛孩寵物旅遊，很有度假的悠閒氣氛，可以與狗狗快樂地享受住宿〜

【桃米5211會館】

▶地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-11號

▶電話：04 9291 2776/0975-417530

▶營業時間：10:AM-21:00PM

▶官方臉書：桃米5211會館

▶官方LINE：＠663kzyns

V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩)

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