會認識到烘 HOMEBAKERY & CAFÉ是在學校的團購群組，每回開團的量都超驚人，好奇心驅使用查了資訊，這好吃麵包店離學校還挺有距離的，團主真厲害發掘好店家；據團主說松露系列最為迷人，但松露近期缺貨，所以改追草莓



＊*好吃的ㄆㄤ﹨

結緣 HOMEBAKERY

因好奇查了下烘的資料，沒想到找每天會路過他兩回，留意了起來，這正好在我固定研習的學校附近，哪天早點到來去朝聖；我喜歡看實品後再買，相比看著冰冷的ｍｅｎｕ有感



＊*內用享受午茶時間可以省荷包

品嚐烘 HOMEBAKERY

第一次是以餐盒的形式認識到烘 HOMEBAKERY，學校活動餐盒，吃過後真的不錯；進到HOMEBAKERY後被眼前各式麵包給吸引，雖然來得較晚（16:00左右）不少好貨已售完，但眼前的麵包還是很吸眼



＊*餐盒內容很可以

餐盒

吃過不少餐盒，通常外盒都是製式但烘 HOMEBAKERY是自家品牌餐盒，光是外表就有用心；餐盒內鹹口甜口要均衡，有大眾款波蘿麵包、蛋糕、鹽可頌及蜂蜜芥末鮪魚，每款都好吃



＊*自己品牌的餐盒



＊*每款都好吃

桔丁核桃軟法

店裡有好多款軟法，我一直被這款給吸引，所以他跟我回家了；聞得到麥香，雖然切面桔丁與核桃看起來不太多，但入口後每一口都能咬到桔丁及核桃，帶著柑橘香氣整個口感大升級



＊*分切成四片方便食用



＊*多了桔丁口感更豐富

蜂蜜芥末鮪魚

我個人很愛有鮪魚在的ㄆㄤ﹨，所以看到這款無懸念的就入手，鮪魚真的很好吃，唯一的小缺點是芝麻太多，我真不愛這麼多的芝麻



＊*其實鮪魚不少



＊*真的好愛鮪魚內餡

食後心得

烘 HOMEBAKERY的ㄆㄤ﹨很軟，隔天吃依舊柔軟澎鬆，我想這也是同事經常團購的原因吧



＊*烘就位在轉角處

烘 HOMEBAKERY品項／價格

選擇不少，但太晚到的話能選的就少很多，怕買不到預訂就沒這煩惱



＊*同事很厲害的拿到這價目表

烘 HOMEBAKERY空間

HOMEBAKERY設有內用空間，雖然沒有很多位子，但整個空間是舒服的；選購區的陳設以木色系為主，讓人一看就很舒服



＊*內用空間很舒服



＊*是不是很想全部帶回家



＊*麵包區是不是很誘人



＊*季節限定，這價格我不太能接受，但好想要

烘 HOMEBAKERY位置

店門斜前方就有公車站牌，距芝山捷運站約五分左右路程



＊*距捷運芝山站約五分鐘左右的腳程

烘 HOMEBAKERY & CAFÉ 資訊

電話：02 2874 6656

地址：台北市士林區文林路659-1號

ＦＢ：https://www.facebook.com/homebakeryncafe/

營業時間：08:00-21:00

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