台北喜來登十二廚擁有自助餐界「Buffet之王」的美譽，今日get，因為多種因素，所以我們是來享用下午茶，雖是下午茶，但各國料理的選擇還是很多，兩小時的用餐時間感覺都不夠用



＊*豐盛的下午茶

品嚐十二廚

下午茶的餐點雖沒有午晚餐豐富，但選擇依舊不少；日式、台式、港式、美式、印度料理等在下午茶時段都能品嚐的到，甜品飲料的選擇也很豐富，補菜速度也很快，不怕你吃就怕你吃不下



＊*各式料理

這回我有努力，牛肉是我的首選，信念就是肉肉吃到飽；鐵板香煎肋眼牛排這個很對我的胃，配上油漬大蒜及些許海鹽吃出肉的鮮甜；在熱食區也有切塊牛肉，這牛肉也不錯吃，但我個人更愛現煎的肋眼牛排



＊*鐵板香煎肋眼牛排我甲意



＊*第一輪～



＊*現沖牛肉湯，不錯喝，但湯位胃啊

德國豬腳、烤鴨、叉燒、香腸、小排、炸魚…，基本上都不錯吃，除了德國豬腳太硬外，扣除這點都很完美；在海鮮部份，冷盤中的蝦蝦很好去殼，不用沾醬直接吃甜又Ｑ；在生魚片部份據同事說也很讚



＊*第二輪



＊*同事製作的印度料理



＊*水果有甜哦



＊*收尾一定是甜點的天下，沒多少空間了，無法全嚐遍

十二廚空間

取餐與用餐交錯，不會讓人覺得擁擠，挑高中庭玻璃天幕設計，再加上開放式廚房，有種舒適感



＊*用餐空間很舒適



＊*很有趣還有販賣機



＊*分散的取餐區亦可分散人潮

十二廚價格

各種時段、節假日，大人及小孩的費用都不太一樣哦

．早 餐：週二至週四 成人TWD800 / 兒童TWD400

．午 餐：週一至週五 成人TWD1,490 / 兒童TWD745

週六至週日 成人TWD1,790 / 兒童TWD895

．下午茶：週一至週五 成人TWD990 / 兒童TWD495

週六至週日 成人TWD1,190 / 兒童TWD595

．晚 餐：週一至週四 成人TWD1,590 / 兒童TWD795

週五至週日 成人TWD1,790 / 兒童TWD895

以上價格需另加一成服務費，兒童收費標準：0-5歲免費，6-12歲以兒童價收費，現場須出示相關證明，13歲(含)以上以成人計價

十二廚位置

認真說台北喜來登的位置真的很好，距捷運善導寺２號出口沒很遠，進到大廳後左轉前行不久即可遇十二廚



＊*距２號出口很近



＊*正門進去後往左走



＊*１２廚到啦

喜來登 十二 廚 資訊

Eat Date：2025.03.23

訂位專線：02 2321 1818

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

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