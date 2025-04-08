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喜來登十二廚~自助餐界Buffet之王get @Bernice的隨手筆記

喜來登十二廚 自助餐界Buffet之王 北車美食 包肥 more
2025-04-08 21:56:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

台北喜來登十二廚擁有自助餐界「Buffet之王」的美譽，今日get，因為多種因素，所以我們是來享用下午茶，雖是下午茶，但各國料理的選擇還是很多，兩小時的用餐時間感覺都不夠用

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＊*豐盛的下午茶

品嚐十二廚

下午茶的餐點雖沒有午晚餐豐富，但選擇依舊不少；日式、台式、港式、美式、印度料理等在下午茶時段都能品嚐的到，甜品飲料的選擇也很豐富，補菜速度也很快，不怕你吃就怕你吃不下

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＊*各式料理

這回我有努力，牛肉是我的首選，信念就是肉肉吃到飽；鐵板香煎肋眼牛排這個很對我的胃，配上油漬大蒜及些許海鹽吃出肉的鮮甜；在熱食區也有切塊牛肉，這牛肉也不錯吃，但我個人更愛現煎的肋眼牛排

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＊*鐵板香煎肋眼牛排我甲意

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＊*第一輪～

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＊*現沖牛肉湯，不錯喝，但湯位胃啊

德國豬腳、烤鴨、叉燒、香腸、小排、炸魚…，基本上都不錯吃，除了德國豬腳太硬外，扣除這點都很完美；在海鮮部份，冷盤中的蝦蝦很好去殼，不用沾醬直接吃甜又Ｑ；在生魚片部份據同事說也很讚

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＊*第二輪

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＊*同事製作的印度料理

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＊*水果有甜哦

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＊*收尾一定是甜點的天下，沒多少空間了，無法全嚐遍

十二廚空間

取餐與用餐交錯，不會讓人覺得擁擠，挑高中庭玻璃天幕設計，再加上開放式廚房，有種舒適感

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＊*用餐空間很舒適

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＊*很有趣還有販賣機

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＊*分散的取餐區亦可分散人潮

十二廚價格

各種時段、節假日，大人及小孩的費用都不太一樣哦

．早　餐：週二至週四 成人TWD800 / 兒童TWD400

．午　餐：週一至週五 成人TWD1,490 / 兒童TWD745

　　　　　週六至週日 成人TWD1,790 / 兒童TWD895

．下午茶：週一至週五 成人TWD990 / 兒童TWD495

　　　　　週六至週日 成人TWD1,190 / 兒童TWD595

．晚　餐：週一至週四 成人TWD1,590 / 兒童TWD795

　　　　　週五至週日 成人TWD1,790 / 兒童TWD895

以上價格需另加一成服務費，兒童收費標準：0-5歲免費，6-12歲以兒童價收費，現場須出示相關證明，13歲(含)以上以成人計價

十二廚位置

認真說台北喜來登的位置真的很好，距捷運善導寺２號出口沒很遠，進到大廳後左轉前行不久即可遇十二廚

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＊*距２號出口很近

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＊*正門進去後往左走

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＊*１２廚到啦

喜來登十二資訊

Eat Date：2025.03.23
訂位專線：02 2321 1818
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓
官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/


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place台北市中正區忠孝東路一段12號1樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
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CP值
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