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澎湖住宿新選擇！馬公澎湖民宿H&笑掌家全新翻修工業風，近市區超享受。

2025-04-09 11:25:04 文字：Kellyの"異"世界
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Kellyの"異"世界

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澎湖住宿新選擇！馬公澎湖民宿H&笑掌家全新翻修工業風，近市區超享受。

 

哈囉各位澎湖的玩咖們，今天要來跟大家分享一家我在澎湖挖到的寶藏民宿喔！這家「澎湖 H&笑掌家」真的hen可以，它位於澎湖馬公市的西衛，聽說這一帶的澎湖民宿都是這幾年才重新翻修的，整個感覺就很新潮對不對！而且它離馬公市區騎車大概只要五分鐘，交通算是超級方便的啦。

 

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還沒到民宿，他們就超貼心的先把冷氣開好，一進去整個透心涼，大加分！ 而且Check in之後，還會準備迎賓下午茶給我們這些風塵僕僕的旅人，揪甘心欸。他們準備的小點心都是澎湖在地的特產，像是小管醬、臭米香、紫蘇梅、蝦餅等等。每一種都好好吃喔，我每一樣都想買回家自己享用啦！

 

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Check in的大廳除了辦理入住登記之外，還有自助式的備品可以拿，像是耳塞、插電蚊香、牙刷牙膏、防蚊液等等，是不是很周到！當然也有一些小餅乾、奶茶包、咖啡包可以自己泡來喝。進到民宿裡面要換室內拖鞋喔，鞋櫃蠻乾淨的，而且每雙拖鞋都有清楚標示房號，完全不用怕會穿錯。

 

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澎湖住宿新選擇！馬公澎湖民宿H&笑掌家全新翻修工業風，近市區超享受。

因為民宿是在巷弄裡面，所以晚上睡覺的時候還蠻安靜的。這邊的小管家服務態度也很讚，要進房間前還會幫忙搬行李。雖然地點在巷弄內，但說實話還是會有少數的蚊子啦。不過大家不用太擔心，民宿有提供防蚊液跟電蚊香可以使用。總之，這裡就是一個在熱鬧中取靜的好地方，讓人可以很輕鬆自在。
 

澎湖住宿新選擇！馬公澎湖民宿H&笑掌家全新翻修工業風，近市區超享受。

 

房間裡面的環境整個就是乾淨到不行！住起來超級舒服，讓人一整個放鬆。房型也很有設計感，我這次住的是加大雙人床房，還有一個小陽台喔。整體感覺就是很新、很乾淨，住起來真的非常舒適。室內的採光超棒的，太陽直接照進來，整個房間都暖洋洋的（雖然澎湖真的蠻熱的）。房間的空間也超寬敞的，非常乾淨、整潔又舒適。設計風格是採用歐系現代風再帶一點木質元素的感覺。除了雙人床之外，兩邊還有化妝台跟沙發區，整個空間就是大到不行，完全不會覺得擠。戶外的小陽台也很讚，晚上可以在這邊看看星星、喝點小酒、聊聊天，超級愜意的啦。

 

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戶外也有提供一個小陽台，

晚上可以在這欣賞星空、喝杯小酒小聊一會兒。超級愜意的

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 衛浴部分是做乾濕分離的，空間也是超寬敞，設計簡單又大方。而且還有對外窗，不會覺得悶熱。白天打開是還好，但晚上就不太建議打開，因為可能會跑蚊子進來。備品方面也不隨便喔，有吹風機、大浴巾，蓮蓬頭的水壓也很剛好。房間空間真的是超級大。還有附贈行李架、小冰箱、簡約衣架。熱水壺也是基本的配備都有，整體上真的考慮得很周到。雙人床很大張又很舒服，充滿溫馨的氛圍。

 

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房間空間真的超大。

附贈行李架、小冰箱，簡約衣架。

還有熱水壺，基本的都有。在整體上考慮的很周全

 

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「澎湖 H&笑掌家」除了雙人房之外，還有四人房喔！不管是哪種房型，都會讓你們住得很舒服、很自在。我朋友一開始跟我說訂好澎湖「笑掌家」的時候，我還在想說，咦？我們要住澎湖哪個校長家啊？嘖嘖，後來才知道原來是「笑掌家」啦，笑死！

 

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一般來澎湖玩大家都是騎機車，但是「澎湖 H&笑掌家」竟然有附汽車停車位耶，記得要事先預約喔。櫃檯人員在服務時間內都會在，晚上過了門禁時間大門會鎖起來，這樣對入住的旅客來說也比較安心，當然也有提供門禁卡方便大家進出。

 

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H&笑掌家

澎湖縣馬公市西衛225之1號

0902-056-618

CHECK IN 15:00～20:00 ｜ 退房11:00前


 

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