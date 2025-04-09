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【影城推薦】in89豪華影城，屬於女孩兒的小細膩，西門町電影街【休閒娛樂】COACH廳提供最觀影體驗【約會推薦】

影城推薦 in89豪華影城 西門町電影街 休閒娛樂 more
2025-04-09 23:38:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

傑森史塔森最強救援任務 #重裝制裁，實在太好看啦！來二刷啦～～～

這次選擇in89豪華影城觀影！

in89豪華影城-西門

地址：台北市萬華區武昌街二段89號

電話：02-2331-5077

时間：週一至過日 10:00-22:00

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在in89豪華影城選擇想看的電影，可以臨櫃買票，想要零接觸也可以使用電子快速取票機購買電影票喔！

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在等待電影開演的空檔，還可以玩扭蛋機或遊戲機台打發時間！

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終於等到電影開演啦！in89豪華影城在每一個影廳前都有提供消毒溼紙巾，這樣吃爆米花也不用擔心手髒髒啦！

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重裝制裁被安排在Coach廳，除了也有溼紙巾可取用，還有提供毛毯可供使用，真的太貼心了！

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紅吱吱的Coach廳，採用可調式電動腳踏沙發座椅，可坐可躺，即使是孕媽咪也可以舒服觀影！奈米微孔的細膩畫質，加上四聲道全景聲杜比環繞音響，真的提供身心最佳觀影體驗！

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拿著熱呼的吉拿棒，吃著in89豪華影城特有的賓士爆米花，有濃郁巧克力、鹹香起士及甜蜜焦糖，三種口味一次滿足，蓋上毛毯再次欣賞傑森史塔森超猛的援援魅力！

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特別要誇獎in89豪華影城的小細心，獨立的單間廁所，提供馬桶坐墊紙、衛生紙及消毒酒精，洗手乳和擦手紙一應俱全！

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單間廁所私密性高，女孩兒補妝更自在不尷尬，單間的親子廁所，媽咪帶小孩也更方便！in89豪華影城的貼心真的讓人愛了愛了！

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in89豪華影城超舒適的空間，極細膩的服務，是和好友看電影的最佳選擇！

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對了對了，憑in89豪華影城電影票，可以到旗下的Ö in DINER 飽滿廚房（台北市萬華區康定路19號），更換點心一份～好開心！

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in89豪華影城-西門

地址：台北市萬華區武昌街二段89號

電話：02-2331-5077

时間：週一至過日 10:00-22:00

官網：https://www.in89cinemax.com/index.aspx?TheaterId=3

FBhttps://www.facebook.com/in89in89

IGhttps://www.instagram.com/in89_cinemax/

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