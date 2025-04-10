可莉達Kelimda韓式料理餐廳｜傳承韓國母親的正宗風味，必吃超狂牽絲韓式豬肋排!

如果你有一個愛韓劇的媽媽~那麼母親節就要帶她來這家，在IG上超紅的【可莉達Kelimda韓式料理餐廳】，老闆娘傳承韓國母親的手藝，與母親距離長達1500km，而店名就是韓文的思因應母親節推出澎湃的大餐，每人不到900元就能享有海陸饗宴，趕快帶媽媽來這裡慶祝一下!

可莉達Kelimda韓式料理餐廳 環境分享

▼【可莉達Kelimda韓式料理餐廳】位在台中市西屯區玉寶路，是中科附近一間獨棟的韓式料理，充滿韓系風格的裝潢很顯眼，開車可停放於附近的白線!

▼【可莉達Kelimda韓式料理餐廳】用餐空間以挑高設計，讓整體顯得更加舒適寬敞，搭配充滿韓系風格的擺設，真的有種讓人來到韓國的感覺，座位從兩人到多人通通有，還有適合團體的聚餐，如果有包場需求也可以洽詢店家~

可莉達Kelimda韓式料理餐廳 菜單

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可莉達Kelimda韓式料理餐廳 餐點介紹

母親節套餐優惠 原價💰4380元 活動價💰3280元

▼母親節套餐包含奢吃生醃四件組、豬豬肋排、韓式烤肉豬五花/翼板牛擇一、雪濃牛骨湯/豬骨頭擇一、櫛瓜煎餅一份 、韓國糖餅兩份、韓國烤起司一份和特調飲品四杯。

奢吃生醃四件組

▼奢吃生醃四件組包含醬蟹、天使紅蝦、生魷魚和生蚵，吃起來完全沒有腥味，極致鮮味一次滿足！老闆娘傳承韓國人道地的做法，選用乾淨海域的高品質花蟹，用逆滲透+臭氧機器打兩個小時去除細菌，連螃蟹蝦子都會先剪開殼去清洗製作，確保不會滋生不好的物質細菌~

▼建議可以搭配白飯和海苔享用，或是用紫蘇葉生菜包著吃，吃起來口感更豐富!

豬豬肋排

▼賣相超誘人的豬豬肋排，頂頭淋上滿滿起司太過癮，肋排的口感超軟嫩，輕輕一咬就會骨肉分離。

▼最後還會把剩下的醬汁，做成道地的韓式炒飯料理，每一口都吸滿了醬汁精華，真的是瘋掉的那種好吃~



韓式烤肉豬五花/翼板牛擇一

▼我超愛他們家的韓式烤肉系列，在烤盤上烤到滋滋作響超香，味道鹹鹹甜甜很討喜，搭配生菜還有韓式小菜，爽口中有著滿滿肉香!

雪濃牛骨湯/豬骨頭擇一

▼個人私心推薦雪濃牛骨湯，以牛骨熬煮成整鍋精華，一入口像在喝牛奶非常濃郁，湯頭帶點膠質，沒有添加任何化學調味料，肉質更是超級軟嫩好咬!

櫛瓜煎餅

▼初次吃到這麼特別的櫛瓜煎餅，外表煎至金黃酥脆的模樣，咬起來恰恰恰口感超讚!

可莉達Kelimda韓式料理餐廳 用餐心得

果然道地做出來的就是不一樣!這家【可莉達Kelimda韓式料理餐廳】，老闆傳承來自母親的記憶手藝，將韓國當地的風味完美呈現，不用去韓國就能吃到正宗風味，今年母親節就來點不一樣的吧!

可莉達Kelimda韓式料理餐廳 店家資訊

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電話 : 04-2358-8979

地址：台中市西屯區玉寶路145號

營業時間 : 11:00–14:30, 17:30–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food