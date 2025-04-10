今天YUNO要來跟大家分享一家位於台中南屯區超推的居酒屋！這間就是在大墩路上人氣爆棚的「打鼓的舌炭火酒場」，如果喜歡那種充滿日本風味、專門用備長炭串燒的深夜食堂，而且還能讓你跟朋友盡情暢聊不限時，那這家「打鼓的舌炭火酒場」你絕對要收藏起來！他們家的備長炭串燒真的不是蓋的，用備長炭直火現烤，把平常吃不到的稀有部位都烤到一個極致，從雞頸、嘎吱窩、心冠到油封番茄里肌，每一口都像在嘴裡「打鼓」一樣，香、嫩、脆一次滿足你的味蕾，而且還不限時讓你慢慢享受喔！



這間「打鼓的舌炭火酒場」打造了一個充滿復古巷弄風的環境，還有那種隱藏版的部位串燒，搭配上日系調酒跟清酒，根本就是迷你版的東京深夜食堂啊！

原文: 台中南屯區居酒屋推薦｜打鼓的舌炭火酒場 備長炭香撲鼻的最強深夜食堂 不限時 還有超狂隱藏版串燒

打鼓的舌炭火酒場在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:打鼓的舌炭火酒場

打鼓的舌炭火酒場電話:04-2471-0095

打鼓的舌炭火酒場營業時間: 18:00–01:30 周一公休 詳見官網或google商家資訊

打鼓的舌炭火酒場地址:台中市南屯區大墩路106號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以打鼓的舌炭火酒場為主

文章內有打鼓的舌炭火酒場地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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打鼓的舌炭火酒場位於台中市南屯區大墩路106號 ，重點是不限時，讓你可以在深夜吃到飽、聊到爽！台中居酒屋這麼多，但這家「打鼓的舌」絕對是南屯這一帶最有靈魂的一間，他們用日本備長炭來打造那極致的火侯，這裡的串燒只用最簡單的鹽或醬油調味，沒有多餘的花俏，卻最能吃出肉的原味和炭香，內行人一吃就知道這不只是燒烤，這是職人精神的展現啊！

走進「打鼓的舌炭火酒場」，真的會瞬間覺得像是踏入了東京某個小巷裡的老店！整體空間是以深色木作加上溫暖的黃光為基調，搭配復古的皮質卡座跟低調的竹編吊燈，整個氣氛溫馨又不拘束，一踏進來就有置身日本居酒屋的錯覺！

而且他們還有玻璃半開放式的廚房設計，你可以直接看到職人專心在炭火烤台上烤肉，那使用的可是「備長炭」，能夠釋放出高溫，把肉的原味跟焦香味都逼出來，每一串串燒都在火光跟煙霧中舞動，每一口都像在聽舌尖打鼓一樣精彩！

直火串燒一串26元起，不限時，價格也很親民，選擇又多樣，不管是聚餐還是想小酌都很划算，而且每一串都是你可能沒吃過的罕見部位，充滿驚喜！

像是無骨翅中，一咬下去就是飽滿的肉汁跟微酥的雞皮，超級涮嘴，還有雞翅控必吃的蝴蝶翅，皮酥肉嫩，簡直是雞翅界的女神！

心（九分熟）則是嫩中帶彈，完全沒有腥味，好吃到會想再加點，心冠比雞心更細緻滑嫩，口感讓人驚豔！嘎吱窩（雞腋下）這個少見的部位，吃起來有點像雞腿邊邊的口感，彈牙又香！

珍珠洋蔥腿正則是腿肉的嫩搭配洋蔥的甜，根本是燒鳥版的糖心組合，糖醋蕗蕎腿正酸酸甜甜超開胃，有種日式照燒的感覺，紅心橄欖里肌（三到五分熟）口感更有層次，橄欖的香氣很迷人，是YUNO當天的驚喜Top 3！

油封番茄里肌（三到五分熟）表皮酥香，一咬下去會爆汁，裡面的番茄加柴魚絲的微酸微甜完全融化你，尾（雞屁股）外酥內嫩，油脂香氣爆發，完全是串燒神品！

還有軟骨，一入口先是外層微酥的炭香，接著是軟骨獨有的「嘎啦」咬感，脆得剛剛好，越嚼越香！銀杏微苦微甜，特別適合搭配日本酒。

伊比利豬肋條光看那油亮的表面就超誘人，頂級的伊比利豬肋條經過炭火慢烤逼出油脂，外層焦香、內裡多汁，肥而不膩，剝皮椒五花微辣的剝皮椒一口爆開，包在肥瘦交錯的五花肉中，根本是下酒神器！

糖醋蒜五花酸酸甜甜又帶有蒜香，完全不會膩，松阪豬一咬下去會有「喀滋」的脆感，熟度完美，原味最迷人，小手羽是翅尖單獨精修出來的部位，烤完後表層香酥，內部彈牙又帶點膠質！

帶骨牛小排肉香加上骨香，炭火烤出焦脆的邊邊，超級香超過癮。

牛肋條紮實帶勁，很適合喜歡有嚼勁口感的朋友，午魚一夜干烤得恰到好處，厚切的魚肉油脂豐富，用鹽烤逼出原味，魚皮酥脆必吃！

生食鮭魚（約三分熟）輕輕炙燒後香氣十足，鮭魚油脂微融，口感滑順！日本山藥烤過後還是保有脆感，口感清新又爽口！竟然還有烤酪梨！炭香跟酪梨奶滑的口感mix在一起，意外地好吃！

抱子甘藍又稱球芽甘藍，經過炭火慢烤後，外葉微焦、內層脆嫩，散發出自然的甘甜跟微微的焦香，就算平常不愛吃菜，這串也會讓你一口接一口停不下來，搭配串燒肉類一起吃最剛好，可以解膩又滿足，很適合在重口味之間來點清爽平衡！

溏心鵪鶉蛋是迷你版的溏心蛋，一咬下去就會爆漿，超級濃郁！

除了串燒，他們還有生食鮭魚與酪梨這個入口即化的濃厚系組合，冰冰涼涼很適合當前菜！辣味噌烤飯糰外皮脆脆的，裡面軟糯，夾層還包了柴魚絲，香氣整個炸開，想吃飽一點點這個準沒錯！

德國酸菜辣炒雞這道菜一上桌就香氣十足，微辣開胃的醬汁搭配德國酸菜的酸爽跟爽脆，炒上滿滿的雞腿肉跟洋蔥、辣椒，口感豐富又有層次，鹹香夠味超級下飯，尤其是酸菜那種酸中帶甜的滋味，讓整盤吃起來不會膩又超涮嘴，根本是下酒神菜啊！

來到日式居酒屋，怎麼能少了來一杯呢？他們有龍吟純米大吟釀，入口淡雅帶甜，非常順口！YUNO在這裡提醒大家未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒，飲酒過量有害身心健康喔！還有長島冰茶，層次分明，小酌一下剛剛好！再次提醒，未滿18歲不要喝酒喔，喝酒不開車，開車不喝酒，飲酒過量對身體不好！

每一串串燒都像是在打擊味蕾的鼓點，節奏分明，香氣一直來！如果你也是居酒屋迷，千萬別錯過這間剛開幕就話題滿滿的「打鼓的舌」，趕快約上朋友，一起來這裡一邊吃炭火串燒一邊暢談人生吧！