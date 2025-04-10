新竹市區竟然就有四面佛可以參拜？不用到曼谷追尋 Erawan 四面佛，在新竹就能感受來自東南亞的靈性文化。象神居，不僅販售佛牌聖物，還充滿故事與文化交流。主理人講求緣分不會亂推銷，讓人自然而然對於佛牌、能量噴霧、法力刺青等信仰相關物品產生興趣。象神居是個融合南傳、北傳、藏傳佛教的空間，感受信仰的多元與包容，用自己的方式，尋求心靈的慰藉。

法力刺青

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象神居 營業時間地址

📍象神居。新竹四面佛。佛牌聖物。塔羅占卜

地址 : 新竹市東區東前街7號

時間 : 13:00–23:00

粉專 : https://www.facebook.com/sas12393

象神居 位置

象神居就在新竹的東門市場東前街，本地人是或外地遊客都容易前來參訪。

每月供花的人數近百人，一個月四次佛日，每次都有20人左右，還願供花門前就有不少信徒送上花束，很受信眾信任~















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剛好今天是古法法刺法事的活動，有簡單的說明這次的古刺法師和活動內容

在價目上也是在門口就直接標註，可以說是非常透明。

象神居 環境與神佛介紹

來象神居可以參拜四面佛、象神、南傳和藏傳佛教；踏入象神居，第一個迎接的是右側的象神。象神被視為智慧與開創的象徵，因此參拜的順序，往往就是從象神開始，兩側金碧輝煌的是財富神祇，右側的澤度金，掌管正財，是蛇與國王的化身，感覺與今年蛇年有輝映的感覺。可以在佛日的時候來供奉，泰國佛日基本上就是 新月、上玄月、滿月、下玄月 的那一天（或前後一天，泰國佛曆計算的日子）。

你看我祈求用的是疏文！象神居是有跟我們新竹在地天王寺合作，把信徒的祈求好好送達。

左側的五眼四耳，則與偏財息息相關，這尊神祇的傳說更是充滿奇幻色彩，靈性的猴子為樣貌，吃木炭生黃金寓意著轉化與報恩。

再來是狐仙鎮守一隅，主要守護的是人際關係與愛情。

最中間，當然是最具代表性的四面佛，四個面向，第一面代表著工作、事業，第二面是人緣、人氣、桃花、愛情、貴人，第三面是財富、財運、偏財，第四面為健康、清除厄運，讓參拜者可以針對不同需求進行祈願，然而在這裡居然看到供品有清心手搖飲，這也讓我相當新奇！

求工作最靈驗 : 象神

疑難雜症擲筊 問事最靈驗 : 四面佛

求財最靈驗 : 五眼四耳

超渡濟世最靈驗 : 千手觀音

順產最靈驗 : 玉皇大帝三公主 桃花聖母

化解小人最靈驗 : 澤度金天神&拉胡天神

業績、財富最靈驗 : 冠咩布倫 尼姑-神像（泰國信眾都稱祂為媽媽

象神居的主理人對於每位神祇的背景故事都相當熟悉，不只是簡單的介紹，還會帶你了解其中的信仰脈絡。原來我們習以為常的道教，與北傳佛教其實有深厚的關聯，這樣的觀點讓人耳目一新。在這個空間裡，信仰變得更加具象，不再只是抽象的概念，而是一種可以親身體驗的文化。

象神居 商品介紹

除了參拜與祈願，象神居還提供許多與信仰相關的聖物。最受歡迎的莫過於佛牌，這些佛牌皆經泰國師傅開光加持，是許多人會選擇隨身佩戴的護身符，這裡所販售的佛牌皆為正牌，挑選不用擔心，像我對於這類文化不算了解，深怕會有文字或是行為的得罪，主理人說這裡更在意的是誠心，象神居供奉的都是正神，不會有太過多的束縛。

這尊佛牌是連胡漢龑董事長都有恭請

如果對於氣場與能量有興趣，店內也有經過特定儀式加持的能量噴霧，淨化環境或是增強個人運勢，還有可以隨身攜帶的法力符文可以貼上手機陪伴身邊，還有招財錢包等，各有其獨特的意涵與用途。

在這裡居然有 Japara 品牌香氛代理，埃及的風格非常有標誌性！之前還在巨城有設櫃 ，現在也是象神居代理的商品。

說到泰國的祈福方式，大家應該多少聽過臘燭祈福和法力刺青。如果對法力刺青有興趣，但又不想在身上留下永久的印記，這裡還提供手繪法力刺青，可以短暫體驗泰國的祈福儀式，是滿有趣的體驗喔。

今天也有一位健身教練過來預約刺青，他選用的是油刺，是不會留下圖騰印記

我選的是手繪的法力刺青，是有時效期的選擇~

刺之前就會先問要祈求的是哪一方面，畫好之後就要默念心願囉~

象神居，不僅僅宗教雅居，還是充滿故事與文化交流的場域。從踏進店內的那一刻起，就像走進了一個信仰交會點，在熟悉與陌生之間，發現新的視角。主理人很年輕也很正派，沒有制式的推銷話術，只有細心的解說與誠懇的分享，讓人能夠真正理解每個神祇與信仰物品背後的意涵。對佛牌、祈福儀式，甚至是不同宗教文化的融合有興趣，象神居絕對值得你親自走一趟，感受其中的靜謐與神秘。