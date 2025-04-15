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紐西蘭酒推薦必喝！10大紐西蘭紅酒白酒啤酒一次看，紐西蘭自由行必收。

2025-04-15 09:00:00 文字：捲毛阿偉
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捲毛阿偉

捲毛阿偉
「紐西蘭酒推薦」這篇真的是為了我自己要出發去紐西蘭玩耍做的功課啦～沒錯！我又要去紐西蘭玩囉，這次是「紐西蘭自由行」，時間比較彈性，而且還揪了一群好朋友，大家說好這次一定要把「紐西蘭葡萄酒」、「紐西蘭紅酒」、「紐西蘭白酒」、「紐西蘭啤酒」還有適合女生喝的「紐西蘭粉紅酒」給好好品嚐一番！先做好筆記，這樣到時候去「紐西蘭酒莊」還是逛「紐西蘭超市」才不會霧煞煞，不知道該買什麼才好啊😋。
紐西蘭酒推薦必喝！10大紐西蘭紅酒白酒啤酒一次看，紐西蘭自由行必收。

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話說阿偉上次去紐西蘭玩的時候就發現，「紐西蘭超市」裡面的「紐西蘭葡萄酒」種類真的是超級多，感覺比「紐西蘭啤酒」還要多好幾倍耶！這次「紐西蘭自由行」在排「紐西蘭行程」的時候，我就特別跟大家說「紐西蘭酒」很便宜這件事，大家都超有興趣的，所以我就趕快收集了超多資料，才生出這篇「紐西蘭酒推薦」啦，這篇在我還沒出發前就只是先記錄一下啦😂等我到紐西蘭真的買到、喝到之後，再來跟大家補上更多精彩的照片分享喔～

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說到「紐西蘭酒」要選什麼好呢？我第一個要推的當然就是「紐西蘭葡萄酒」啦！不管你喜歡喝白酒還是紅酒，在當地的「紐西蘭酒莊」通通都有喔！上次我去「紐西蘭超市」的時候，真的有看到滿滿整個貨架的「紐西蘭白酒」跟「紐西蘭紅酒」，那個畫面真的是美到讓我心動不已啊！只是上次我自己一個人跟團，買一整瓶怕喝不完太浪費，所以就只買了自己一個人喝也很開心的「紐西蘭啤酒」來小酌一下😂對了，這次跟我一起去的朋友裡面有女生，所以我也打算買「紐西蘭粉紅酒」來試試看是什麼味道～。

在更深入了解「紐西蘭」的過程中，我發現「紐西蘭酒莊」真的好多喔！想想也是啦！紐西蘭被譽為是塊淨土，擁有最棒的環境，當然就能種出最棒的水果，而且經過這麼多年的釀酒經驗跟技術突破，早就生產過很多讓人驚艷的「葡萄酒」了，所以來紐西蘭玩，真的不能錯過一瓶瓶美味的紅白酒啊。

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未成年請勿飲酒，酒後不開車

因為這次的旅行方式是選擇「紐西蘭自由行」！所以時間完全可以自己掌握，晚上空閒的時間也比較多，幾個人一起小酌一下，真的是生活中的小確幸，也是提升生活質感的小小方法。

紐西蘭酒推薦必喝！10大紐西蘭紅酒白酒啤酒一次看，紐西蘭自由行必收。

「紐西蘭酒推薦」的白酒系列，阿偉查到網路上討論度比較高的大概就是這10種，其中有一兩種在台灣好像也買得到，這次去「紐西蘭自由行」，我會盡量在「紐西蘭超市」把它們都收集起來，至於喝起來的風味如何，就等我之後再來跟大家分享啦～。

  • Cloudy Bay Sauvignon Blanc
  • Greywacke Sauvignon Blanc
  • Dog Point Sauvignon Blanc
  • Kumeu River Chardonnay
  • Ata Rangi Craighall Chardonnay
  • Te Mata Elston Chardonnay
  • Villa Maria Sauvignon Blanc
  • Sauvignon Blancc
  • Neudorf Moutere Chardonnay
  • Pegasus Bay Sauvignon Semillon
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未成年請勿飲酒，酒後不開車

接下來是「紐西蘭酒推薦」的紅酒系列，這10種也是網路上討論度比較高的，一樣有一兩種紅酒在台灣也買得到，我超級期待每一種紅酒喝起來的感覺是怎麼樣的😋。

  • Destiny Bay Magna Praemia
  • Cloudy Bay Pinot Noir
  • Villa Maria Reserve Pinot Noir
  • Neudorf Tom’s Block Pinot Noir
  • Felton Road Bannockburn Pinot Noir
  • Ata Rangi Pinot Noir
  • Trinity Hill Homage Syrah
  • Te Mata Coleraine
  • Seresin Leah Pinot Noir
  • Escarpment Pinot Noir
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未成年請勿飲酒，酒後不開車

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未成年請勿飲酒，酒後不開車

「紐西蘭酒推薦」的粉紅酒系列，查到的這4種在台灣都喝不到耶，為了照顧一下喜歡淺淺小酌的人，所以我還是找了這個系列，聽說討論度也不錯喔😅。

  • Villa Maria Blush Sauvignon
  • Babydoll Pinot Gris Rosé
  • MKI Single Vineyard Rosé
  • Wairau River Marlborough Rosé
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未成年請勿飲酒，酒後不開車

再來是「紐西蘭酒推薦」的啤酒系列，上次去紐西蘭玩的時候，我應該有喝到一兩種，但是當時都是跟其他人一起買的，所以沒有特別注意到品牌，這次如果有機會的話，我也會盡量收集看看。

  • Monteith’s Brewing Co.
  • 8 Wired Brewing
  • Garage Project
  • Emerson’s Brewery
  • Tuatara Brewery
  • Moa Brewing Company
  • Speight’s Brewery
  • Stoke Beer
  • Mata Brewery
  • Wakachangi Lager
紐西蘭酒推薦必喝！10大紐西蘭紅酒白酒啤酒一次看，紐西蘭自由行必收。

未成年請勿飲酒，酒後不開車

這篇「紐西蘭酒推薦」又是一篇長長的故事啦，不但在有限的時間內要找到剛剛推薦的這些酒，更要好好記錄每一種的味道，雖然每個人對於酒的味道喜好都不太一樣，但是阿偉至少可以簡單評價出這瓶酒是酸的還是甜的，是順口還是比較澀，當作一個小小的參考基礎，這就是我寫這篇「紐西蘭酒推薦」的本意啦～。

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