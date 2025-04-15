「紐西蘭酒推薦」這篇真的是為了我自己要出發去紐西蘭玩耍做的功課啦～沒錯！我又要去紐西蘭玩囉，這次是「紐西蘭自由行」，時間比較彈性，而且還揪了一群好朋友，大家說好這次一定要把「紐西蘭葡萄酒」、「紐西蘭紅酒」、「紐西蘭白酒」、「紐西蘭啤酒」還有適合女生喝的「紐西蘭粉紅酒」給好好品嚐一番！先做好筆記，這樣到時候去「紐西蘭酒莊」還是逛「紐西蘭超市」才不會霧煞煞，不知道該買什麼才好啊😋。

提醒大家喔，未成年不可以喝酒，開車也不要喝酒喔！

話說阿偉上次去紐西蘭玩的時候就發現，「紐西蘭超市」裡面的「紐西蘭葡萄酒」種類真的是超級多，感覺比「紐西蘭啤酒」還要多好幾倍耶！這次「紐西蘭自由行」在排「紐西蘭行程」的時候，我就特別跟大家說「紐西蘭酒」很便宜這件事，大家都超有興趣的，所以我就趕快收集了超多資料，才生出這篇「紐西蘭酒推薦」啦，這篇在我還沒出發前就只是先記錄一下啦😂等我到紐西蘭真的買到、喝到之後，再來跟大家補上更多精彩的照片分享喔～

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說到「紐西蘭酒」要選什麼好呢？我第一個要推的當然就是「紐西蘭葡萄酒」啦！不管你喜歡喝白酒還是紅酒，在當地的「紐西蘭酒莊」通通都有喔！上次我去「紐西蘭超市」的時候，真的有看到滿滿整個貨架的「紐西蘭白酒」跟「紐西蘭紅酒」，那個畫面真的是美到讓我心動不已啊！只是上次我自己一個人跟團，買一整瓶怕喝不完太浪費，所以就只買了自己一個人喝也很開心的「紐西蘭啤酒」來小酌一下😂對了，這次跟我一起去的朋友裡面有女生，所以我也打算買「紐西蘭粉紅酒」來試試看是什麼味道～。

在更深入了解「紐西蘭」的過程中，我發現「紐西蘭酒莊」真的好多喔！想想也是啦！紐西蘭被譽為是塊淨土，擁有最棒的環境，當然就能種出最棒的水果，而且經過這麼多年的釀酒經驗跟技術突破，早就生產過很多讓人驚艷的「葡萄酒」了，所以來紐西蘭玩，真的不能錯過一瓶瓶美味的紅白酒啊。

未成年請勿飲酒，酒後不開車

因為這次的旅行方式是選擇「紐西蘭自由行」！所以時間完全可以自己掌握，晚上空閒的時間也比較多，幾個人一起小酌一下，真的是生活中的小確幸，也是提升生活質感的小小方法。

「紐西蘭酒推薦」的白酒系列，阿偉查到網路上討論度比較高的大概就是這10種，其中有一兩種在台灣好像也買得到，這次去「紐西蘭自由行」，我會盡量在「紐西蘭超市」把它們都收集起來，至於喝起來的風味如何，就等我之後再來跟大家分享啦～。

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Greywacke Sauvignon Blanc

Dog Point Sauvignon Blanc

Kumeu River Chardonnay

Ata Rangi Craighall Chardonnay

Te Mata Elston Chardonnay

Villa Maria Sauvignon Blanc

Sauvignon Blancc

Neudorf Moutere Chardonnay

Pegasus Bay Sauvignon Semillon

未成年請勿飲酒，酒後不開車

接下來是「紐西蘭酒推薦」的紅酒系列，這10種也是網路上討論度比較高的，一樣有一兩種紅酒在台灣也買得到，我超級期待每一種紅酒喝起來的感覺是怎麼樣的😋。

Destiny Bay Magna Praemia

Cloudy Bay Pinot Noir

Villa Maria Reserve Pinot Noir

Neudorf Tom’s Block Pinot Noir

Felton Road Bannockburn Pinot Noir

Ata Rangi Pinot Noir

Trinity Hill Homage Syrah

Te Mata Coleraine

Seresin Leah Pinot Noir

Escarpment Pinot Noir

未成年請勿飲酒，酒後不開車

未成年請勿飲酒，酒後不開車

「紐西蘭酒推薦」的粉紅酒系列，查到的這4種在台灣都喝不到耶，為了照顧一下喜歡淺淺小酌的人，所以我還是找了這個系列，聽說討論度也不錯喔😅。

Villa Maria Blush Sauvignon

Babydoll Pinot Gris Rosé

MKI Single Vineyard Rosé

Wairau River Marlborough Rosé

未成年請勿飲酒，酒後不開車

再來是「紐西蘭酒推薦」的啤酒系列，上次去紐西蘭玩的時候，我應該有喝到一兩種，但是當時都是跟其他人一起買的，所以沒有特別注意到品牌，這次如果有機會的話，我也會盡量收集看看。

Monteith’s Brewing Co.

8 Wired Brewing

Garage Project

Emerson’s Brewery

Tuatara Brewery

Moa Brewing Company

Speight’s Brewery

Stoke Beer

Mata Brewery

Wakachangi Lager

未成年請勿飲酒，酒後不開車

這篇「紐西蘭酒推薦」又是一篇長長的故事啦，不但在有限的時間內要找到剛剛推薦的這些酒，更要好好記錄每一種的味道，雖然每個人對於酒的味道喜好都不太一樣，但是阿偉至少可以簡單評價出這瓶酒是酸的還是甜的，是順口還是比較澀，當作一個小小的參考基礎，這就是我寫這篇「紐西蘭酒推薦」的本意啦～。

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