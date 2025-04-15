提醒大家喔，未成年不可以喝酒，開車也不要喝酒喔！
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話說阿偉上次去紐西蘭玩的時候就發現，「紐西蘭超市」裡面的「紐西蘭葡萄酒」種類真的是超級多，感覺比「紐西蘭啤酒」還要多好幾倍耶！這次「紐西蘭自由行」在排「紐西蘭行程」的時候，我就特別跟大家說「紐西蘭酒」很便宜這件事，大家都超有興趣的，所以我就趕快收集了超多資料，才生出這篇「紐西蘭酒推薦」啦，這篇在我還沒出發前就只是先記錄一下啦😂等我到紐西蘭真的買到、喝到之後，再來跟大家補上更多精彩的照片分享喔～
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說到「紐西蘭酒」要選什麼好呢？我第一個要推的當然就是「紐西蘭葡萄酒」啦！不管你喜歡喝白酒還是紅酒，在當地的「紐西蘭酒莊」通通都有喔！上次我去「紐西蘭超市」的時候，真的有看到滿滿整個貨架的「紐西蘭白酒」跟「紐西蘭紅酒」，那個畫面真的是美到讓我心動不已啊！只是上次我自己一個人跟團，買一整瓶怕喝不完太浪費，所以就只買了自己一個人喝也很開心的「紐西蘭啤酒」來小酌一下😂對了，這次跟我一起去的朋友裡面有女生，所以我也打算買「紐西蘭粉紅酒」來試試看是什麼味道～。
在更深入了解「紐西蘭」的過程中，我發現「紐西蘭酒莊」真的好多喔！想想也是啦！紐西蘭被譽為是塊淨土，擁有最棒的環境，當然就能種出最棒的水果，而且經過這麼多年的釀酒經驗跟技術突破，早就生產過很多讓人驚艷的「葡萄酒」了，所以來紐西蘭玩，真的不能錯過一瓶瓶美味的紅白酒啊。
未成年請勿飲酒，酒後不開車
因為這次的旅行方式是選擇「紐西蘭自由行」！所以時間完全可以自己掌握，晚上空閒的時間也比較多，幾個人一起小酌一下，真的是生活中的小確幸，也是提升生活質感的小小方法。
「紐西蘭酒推薦」的白酒系列，阿偉查到網路上討論度比較高的大概就是這10種，其中有一兩種在台灣好像也買得到，這次去「紐西蘭自由行」，我會盡量在「紐西蘭超市」把它們都收集起來，至於喝起來的風味如何，就等我之後再來跟大家分享啦～。
- Cloudy Bay Sauvignon Blanc
- Greywacke Sauvignon Blanc
- Dog Point Sauvignon Blanc
- Kumeu River Chardonnay
- Ata Rangi Craighall Chardonnay
- Te Mata Elston Chardonnay
- Villa Maria Sauvignon Blanc
- Sauvignon Blancc
- Neudorf Moutere Chardonnay
- Pegasus Bay Sauvignon Semillon
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接下來是「紐西蘭酒推薦」的紅酒系列，這10種也是網路上討論度比較高的，一樣有一兩種紅酒在台灣也買得到，我超級期待每一種紅酒喝起來的感覺是怎麼樣的😋。
- Destiny Bay Magna Praemia
- Cloudy Bay Pinot Noir
- Villa Maria Reserve Pinot Noir
- Neudorf Tom’s Block Pinot Noir
- Felton Road Bannockburn Pinot Noir
- Ata Rangi Pinot Noir
- Trinity Hill Homage Syrah
- Te Mata Coleraine
- Seresin Leah Pinot Noir
- Escarpment Pinot Noir
未成年請勿飲酒，酒後不開車
未成年請勿飲酒，酒後不開車
「紐西蘭酒推薦」的粉紅酒系列，查到的這4種在台灣都喝不到耶，為了照顧一下喜歡淺淺小酌的人，所以我還是找了這個系列，聽說討論度也不錯喔😅。
- Villa Maria Blush Sauvignon
- Babydoll Pinot Gris Rosé
- MKI Single Vineyard Rosé
- Wairau River Marlborough Rosé
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再來是「紐西蘭酒推薦」的啤酒系列，上次去紐西蘭玩的時候，我應該有喝到一兩種，但是當時都是跟其他人一起買的，所以沒有特別注意到品牌，這次如果有機會的話，我也會盡量收集看看。
- Monteith’s Brewing Co.
- 8 Wired Brewing
- Garage Project
- Emerson’s Brewery
- Tuatara Brewery
- Moa Brewing Company
- Speight’s Brewery
- Stoke Beer
- Mata Brewery
- Wakachangi Lager
未成年請勿飲酒，酒後不開車
這篇「紐西蘭酒推薦」又是一篇長長的故事啦，不但在有限的時間內要找到剛剛推薦的這些酒，更要好好記錄每一種的味道，雖然每個人對於酒的味道喜好都不太一樣，但是阿偉至少可以簡單評價出這瓶酒是酸的還是甜的，是順口還是比較澀，當作一個小小的參考基礎，這就是我寫這篇「紐西蘭酒推薦」的本意啦～。
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