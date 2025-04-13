雪印北海道100手撕起司棒:原價109，每份特價99元 (50克（25克*2入），9/6-10/31 全聯促銷優惠中

大家都知道我是個徹底的日本吃貨，去日本除了到處吃，也到處買..特別是超商、超市的小東西...;另外，我也算是一個瘋狂的起司控...看到什麼新的起司非得買來嚐嚐。最近在我開設的21萬「日本超商超市便利商店新品好物分享區」，有件起司產品爆紅討論度極好，也是大家去日本狂掃的起司之一「雪印北海道100手撕起司棒」。最近，在全聯看到居然有上架，雖然只有其中兩種口味，但對於不能常常去日本的朋友，買來解解饞解解日本的旅遊愁，倒也是個不傷荷包的小確幸。

相信只要你對日本有一點認知，都聽過雪印這家近百年的乳製品老字號(1925創立)，除了超商、超市常見的牛乳外，還有以北海道牛乳製成的冰淇淋、霜淇淋，還有一早就大排常龍的下午茶聖代甜點店(雪印冰淇淋 札幌本店)。而這款六種口味的雪印北海道100手撕起司棒，正是雪印目前人氣最紅的商品。

最近在「日本超商超市便利商店新品好物分享區」和「日本美食旅遊地圖」兩個社團也都有不少人分享這款日本人氣起司，有人動則買上百條....舖滿整個床上，而且觸及常常動不動就2、30萬以上。後來才知，在日本、台灣不少網紅、IG、抖音、YT都在瘋傳這款起司的創意吃法。我在YT隨便找了一個，有興趣的可以自己去參考。

在日本時偶然看到的廣告，有些超市的電視牆也看得到。

但，這篇的重點是台灣現在也買得到這款「雪印北海道100手撕起司棒」了，雖然只是六款口味中的原味、煙燻兩款，但應該也夠那些無法常常去日本的日本控解解饞，畢竟原價109，每份特價99元 (50克（25克*2入）也不算傷荷包。可能因為台灣進口了，所以最近在我們的台灣便利商店、超市的11萬「便利商店超商超市好康好物新品優惠資訊報馬仔」社團也開始有人分享、討論、觸及也都蠻高的。

此款起司條之所以在日本爆紅，就日本鄉民的說法是

1:來自北海道大地的禮物，超濃郁，北海道生乳100%使用製作

2:成份單純沒有多餘的添加物，大人放心給小朋友當零食吃，而且牛乳營養成份還頗高(補充蛋白質和鈣質)。

3:手撕方便食用，小朋友邊撕邊吃，添親子樂趣，有興趣的朋友可以在網路上尋找各種照片。

9/6-10/31 全聯促銷優惠；原價109，每份特價99元

照片來源(Beauty美人圈)。PS:溫馨提醒給太小的小朋友當零食，千萬別用這個細細長長又尖的竹籤，畢竟還是有某種程度的危險性，也許用兒童專用的叉子比較安全。

此款雪印北海道100手撕起司棒在保裝上有一些小貼心，分開兩小包，邊邊角角弄的很容易撕(分)開，可以毫不費力的撕開、完整取出，甚至只融你口不沾你手。

外型像寧波年糕的日本北海起司，不同於其他品牌就是「撕」著吃，就像吃魷魚絲一樣。不過，個人覺得直接咬來吃的Q彈口感也蠻不錯，那種Q軟化跟一般的起司很不一樣。倒是可以撕得很細這一點，很適合給學齡前的小小朋友當零食無誤。

目前在全聯上架的有原味/煙燻兩種(9/6-10/3 全聯促銷優惠；原價109，每份特價99元)，但依我個人跑全聯的經驗，不是很好買，也不是每家都有，建議可以直接問補貨員。原味的剛入口淡淡的奶香，越咀嚼有味道，另一款煙燻則是多了淡淡的煙燻氣息，相對耐吃。

飲酒過量，有害（礙）健康」或下列警語之一標示： 一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 三、未滿十八歲禁止飲酒。

一開始我會買是一位清酒老師推薦的，他說這種起司在日本取得容易，配清酒也不會過於搶味，當下酒菜也不失荷包。嚐試了之後，發現這款起司不止可以幫酒加份，喝了清酒後再回吃這起司也更好吃，特別是煙燻的口味，除了清酒外我也常常拿來配威士忌，尤其是日威特別搭。後來，這款起司也成了我家冰箱的常駐商品.... 每次獨酌或是有朋友來，就是最快最佳的下酒菜。私心希望下次可以進口我最愛的大蒜口味(笑)

除了單吃，當下酒菜外，我也學著網路上的用法放在泡麵上，但因為家中沒有韓式泡麵、也沒日本杯麵，於是拿了同樣在日本買的拉麵包，沒想到居然真的很可以，連試了三款都有不錯的味道組合。有興趣、喜歡嚐鮮的不妨從中找到最適合的拉麵。

另外，我發現撕得很細當成水果、蔬菜沙拉的配料也很棒，吃起來相對比較有口感、存在感，也不會把沙拉弄得太過黏乎乎，粗細也可以手撕直行調整，甚至可以切成塊狀增加口感，風味也會因為形狀不同，有少許的不同，這也是我愛這款起司的原因之一。根本萬用。

雪印北海道100手撕起司棒:原價109，每份特價99元 (50克（25克*2入），全省全聯熱賣中

9/6-10/31 全聯促銷優惠；原價109，每份特價99元

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