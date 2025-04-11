Sony A7C2 是2023年9月12日上市後至今仍然夯燒，PAPA 觀望 sony 單眼很久，感謝大貓先生（金主老爺）掏錢贊助，Papa 一天到晚與食物X相機為伍，性格又勤儉持家，怎可能買得下去，網路下單到貨速度蠻快的，配件部分我則是透過淘寶比較慢!

購置高額玩具，別忘記評估預算，商品本身功能性是否符合需求 ，有無災情傳出，搭配鏡頭也需要考量一下，鎖定目標後別忘記查價，線上購物優惠價略有不同。

Sony A7C2 開箱

全片幅（無反）3300萬像素!想拍照又想拍影片的朋友，外觀輕巧蠻有質感的，直覺式觸控螢幕可翻轉，錄影像素4K

★官方網站: 按這裡 (有純黑款與銀黑配色款)

｜Sony A7C2 機身+鏡頭組(開箱)

Sony 一機一鏡組，鏡頭: SEL2860 (店員介紹-這款kit鏡非常輕盈小巧很適合丟包包)+保固卡：原廠保固2年，內容物: 一機一鏡+電池 (無充電座或充電專用線) 隨盒附贈原廠背繩，這回的配件很簡單。

我習慣幫新機搭配新背繩，原廠繩給的都會直接收藏起來!（這回竟然沒有塑膠袋是裸裝耶）

｜機身外觀-銀黑復古設計

觀景窗位於側邊(偏小) 搭配觸控螢幕可翻轉

上回拿 sony相機大概是7.8年的事情 SonyA57， Sony α系列功能鍵 大致理解，選鈕1.2.3 檔位設定是直到前兩天我上看網路分享教學才搞懂!

我的翻轉螢幕保護貼浮浮的，因規格不符所以無法完全貼合!我拍照給賣家看…真的很醜，掏寶買賣家：親無法將就使用，我回他差距甚遠，無法( 後來我又再蝦皮買新的了)

什麼是無反！來來來過來…內部反光鏡是直立非傾斜狀態，空間需求變小整體機身相對縮小許多，照片中的相機是已經包覆貼紙後才想到拍攝!

｜網友推薦必買配件 相機包/電池/熱靴蓋/包膜貼

相機包(半機包覆)搭配同款背繩 推薦必買原因是”A7C2握柄偏小不好握” ，建議增購握把或搭配皮套提升握感!

建議貼包膜 : 銀色區域容易掉漆

翻轉觸控螢幕記得貼保護貼（我透過淘寶下單，來了個尺寸不合，只好再買一次 )

原廠提供一顆電池，電池型號NP-FZ100 提供給大家，我直接增購電池２＋充電座

至於熱靴蓋這種東西到底需不? 應該是看個人，原廠本身就有附上塑膠蓋保護想換漂亮的也是可以

sony A7C2 電池型號NP-FZ100 提供給大家，原廠價格市售$1900左右，副廠價格7XXUP ! 淘寶副廠大約6百多，買兩顆就送充電座相對便宜!

相機的包膜貼(3M材質)額外附贈夾子跟清潔布 :夾子輔助貼起來比較美，貼紙拉扯會變形， PAPA是第一次買這種包膜貼紙，選了標準配色款

大概花了半個多小時DIY 包膜，稱不上完美，改天再選個花俏款的再包一次!(成果就是這樣)握把貼子紋路是仿皮革凸紋，身體則是雲朵立體紋路.銀色區域則連同觀景窗都是銀色包覆設計！

俯瞰狀態是這樣的，握把區/翻轉鏡頭等通通包起來，靠近旋鈕與有文字部位是簍空相對來說是難貼的，鏡頭與機身接合區也有包覆(黑色紋路)

相機殼＋背帶蠻有質感的，有設計電池開蓋區！每次換電池不用拆衣服這個設計蠻好的

衣服穿上之後就變成這樣，就是半甲沒有上蓋包覆，papa的手掌不大基本其實不會有握把太小感覺，但不否認穿上衣服後握感不錯（但似乎變重了)

｜Sony A7C2 優缺點

A7C2 是A7C系列的第二代，畢竟推出一年多蠻多人討論， 優點不外乎美型，輕巧，可搭配的鏡頭選擇不少官方Sony 鏡頭之外，副廠鏡頭: VILTROX /SIGMA /Tamron 都有支援價格上也算親切!拍攝技巧分享，功能設定上網搜尋都能找到！

Sony 內建10種風格：人像推薦用PT /山林海邊建議用VV 或VV2 ，丟IG風格照選FL or IN ，黑白攝影+黃褐單色懷舊也有!

缺點: 無反設計散熱空間變少，網友表示如果連續攝影可能會有過熱(熱當機)!另外周邊支援配件太多會讓荷包很傷很傷非常傷，因為機身小但本身一樣是全幅機搭上長鏡頭後依然還是變重了!

｜Sony 鏡頭28-60效果: 實測紀錄

拎著相機先去審計新村 又跑去誠品480 最後身為貓奴怎可能放過貓白白！！

室內光線（黃光展現）

微距狀態針對毛絨表現還不錯，後方的散景很柔美

至於針對逆光（對貓拍照不能開散燈喔）這個有套用 Sony 內建濾鏡，蠻不錯的

舊機-Canon 6D2 正式榮退

一種儀式感，我用Sony 拍攝 Canon (套用S內建濾鏡) ，1機+2鏡(定焦) 拍照順便整理一下接著就上網轉賣

機身大小是目前Sony 兩倍大 ，它依然很美

PAPA有收物的習慣，通常都把原廠盒裝，用不到的配件通通收好!想轉賣的時候才有好價格，有助於快速脫手!雖然是二手相機但收到會有買到新機的愉悅感!

/文末番外篇/

大貓先生：記得寫感謝文，新相機開箱文一定要提到大貓先生=好老公－絕對不只有「會吃」的工具人！大貓先生，老婆大人開始期待 2026 禮物金翻倍！

大貓先生私下問，如果沒有贊助會買這台嗎？PA: 會吧，但會再想久一點，不過我也跟他說我有精打細算過的，考慮變賣私人家產…換玩具

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