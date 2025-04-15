這次要跟大家分享我跟著東南旅遊來到雲林四湖鄉的「喔~熊!彩繪藝術村」，說到這個「雲林喔熊彩繪藝術村」，我可是看滿分去旅行的時候就超想來這裡拍照打卡了啦。這次終於有機會跟著東南旅遊的行程，來到這個超可愛的「四湖彩繪藝術村」，真的是太開心了，而且這個雲林景點還是我們那天行程的最後一站呢。

在逛「雲林喔熊彩繪藝術村」的時候，我還發現一個很特別的地方，就是台灣黑熊的手上竟然拿著烏魚子耶！原來是因為這裡很靠近海邊，是烏魚子的產地啦。如果大家有來海線玩，記得可以買真空包裝的烏魚子回家喔。而且這裡的彩繪牆上還會有神像，聽說是附近的寺廟，保佑出海捕魚可以滿載而歸呢。

走在「雲林喔熊彩繪藝術村」裡面，到處都可以看到可愛的喔熊彩繪，像是牧羊喔熊老阿公啊、喔熊超人等等，喔熊真的是超級可愛的啦！

而且在轉角的地方，都會有指標指引參觀的方向喔。當地政府也很棒耶，還不忘幫嘉義跟台南打個廣告呢。

畫龍點睛

走到一半，我還發現有一戶人家門口好多蚵仔殼喔「」。結果就看到一位阿嬤正在串這些蚵仔殼，我就好奇問阿嬤為什麼要串起來「」。阿嬤說是要拿來作裝飾，還有要送到工廠的（因為風太大我有點聽不清楚）「」。後來我又問阿嬤，這些蚵仔殼是不是要做成高壓水柱的材料，阿嬤就點點頭「」。沒多久阿嬤就坐回椅子上繼續串蚵仔殼了「」。

在「雲林喔熊彩繪藝術村」裡面走著走著，還會聞到海水的味道，跟我之前去彰化鹿港的時候差不多耶。而且別人家屋頂上的花花裝飾也好漂亮喔。

看到這個圖案，我才知道原來「喔~熊!彩繪藝術村」的位置是在雲林四湖鄉，能把這樣一個小小的眷村發展成觀光勝地，真的是很厲害耶！

這裡還有好大的拉鍊彩繪喔！然後那個小小的網子，一看就知道抓不到金魚啦，還有姜太公釣魚的彩繪，下面的魚還是立體的喔！你看，我還可以摸到那個3D魚頭耶。雖然現在才2024年，不過已經開始預祝大家2025年新年快樂了，也太早了吧！

這裡還有一個釋迦摩尼佛的彩繪，現場看是平面的，但是用手機拍起來竟然有3D的感覺，還有看到喔熊阿公退休了還在耕田，老熊熊辛酸打工的畫面流出，也太好笑了，在喔熊阿公的對面，還有一間寺廟喔，喔熊哪吒的彩繪也好可愛喔！

這次報名東南旅遊雲林一日遊的行程，發現裡面有很多我完全沒去過，甚至自己根本不會去的地方，但是因為有我最想去的「喔!熊~彩繪藝術村」的行程，我就直接報名即將成團的那天，也算是解鎖了我人生第一次跟團的成就耶，真的要感謝東南旅遊讓我圓夢啦！最後，我們去寺廟上了個洗手間後，就搭上遊覽車，大家一起回台中囉。

箔子寮喔!熊~藝術村

營業時間：每天都可以去看～

地址： 654雲林縣四湖鄉

電話號碼： 05 772 2780